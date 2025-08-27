Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 27/8: Ferdinand hiến kế để Bayindir bớt "yếu đuối" ở MU

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cựu danh thủ Rio Ferdinand thừa nhận thủ môn Altay Bayindir của MU “không mang lại cảm giác an tâm”.

Ferdinand hiến kế để Bayindir bớt "yếu đuối" ở MU

Bayindir được bắt chính 2 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh 2025/26. Nhưng anh vẫn không thể mang tới sự tin tưởng cho người hâm mộ và cả cựu danh thủ MU Rio Ferdinand. 

Trên kênh YouTube cá nhân, Ferdinand nhận xét: “Hàng thủ của MU trông rất mong manh. Thủ môn không mang lại sự tự tin lớn. Cậu ấy có một pha cứu thua xuất sắc trước Joshua King, nhưng trong các tình huống cố định, anh ấy thiếu quyết đoán, thường lao ra trong những pha bóng 50-50 mà không chắc chắn. Toàn bộ hàng thủ đều không ổn ở khâu này chú không riêng gì thủ môn.

Bayindir được yêu cầu mạnh mẽ hơn trong khung gỗ của MU

Bayindir được yêu cầu mạnh mẽ hơn trong khung gỗ của MU

Bayindir cần quyết liệt hơn. Cậu ấy cần tập luyện mỗi ngày với những quả tạt để làm quen với áp lực và sự va chạm. Bayindir cần giao tiếp nhiều hơn, cảnh báo đồng đội và trọng tài để được bảo vệ trong các tình huống tranh chấp".

Guimaraes thừa nhận Newcastle nhớ Isak

Việc Isak quyết tâm rời khỏi Newcastle đã khiến đội bóng này gặp họa. Tiền đạo này nhất quyết không ra sân thi đấu. Tiền vệ Guimaraes cho biết cả đội hiện rất nhớ Isak: "Chúng tôi thực sự nhớ Isak, người ghi hơn 20 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Sự vắng mặt của anh ấy là tổn thất lớn. Chúng tôi hy vọng Isak sẽ trở lại chơi cho Newcastle, nhưng đây là vấn đề nằm ngoài kiểm soát của các cầu thủ".

ĐT Na Uy triệu tập Odegaard

Đội trưởng Arsenal Martin Odegaard được triệu tập vào đội tuyển Na Uy cho các trận đấu sắp tới, xoa dịu lo ngại về chấn thương trước thềm trận đại chiến với Liverpool tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần tới. Odegaard từng rời sân trong chiến thắng 5-0 trước Leeds tại vòng 2 Ngoại hạng Anh sau khi anh dường như gặp vấn đề ở vai phải. 

Vazquez nói lý do cập bến Leverkusen

Vazquez đã chính thức trở thành người của Leverkusen. Trong buổi ra mắt CLB, ngôi sao người Tây Ban Nha chia sẻ: "Tôi rất hào hứng khi gia nhập Bayer Leverkusen. HLV Xabi Alonso và đồng đội cũ Dani Carvajal đã kể rất nhiều về đội bóng này với tôi. Leverkusen luôn hướng đến chiến thắng và đặt mục tiêu cao nhất. Điều này phù hợp với kỳ vọng của tôi, và tôi mong chờ chinh phục những thành công mới cùng đội bóng".

Theo Phong Đức

27/08/2025 01:13 AM (GMT+7)
