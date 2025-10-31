TIn mới nhất bóng đá sáng 31/10: Đồng đội cũ tại PSG lên tiếng bênh vực Mbappe

Verratti lên tiếng bênh vực Mbappe

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu tiền vệ của PSG, Marco Verratti, lên tiếng bênh vực Mbappe trong câu chuyện rời PSG. "Mbappe đã giúp PSG lớn mạnh rất nhiều. Trước khi rời đi, cậu ấy vẫn ghi được gần 50 bàn. Mbappe đã chứng tỏ bản thân là một trong những tiền đạo tốt nhất thế giới. Bởi vậy, nói PSG vô địch Champions League là nhờ việc Mbappe rời đi là không công bằng với cậu ấy".

Mbappe và Verratti từng là đồng đội tại PSG

Guler được bầu là "Cầu thủ Real Madrid hay nhất tháng 10"

Theo trang chủ Real Madrid vừa công bố, Arda Guler đã vượt qua Jude Bellingham, Éder Militão, Aurélien Tchouaméni và Thibaut Courtois để giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10" do người hâm mộ bình chọn. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ càng chơi càng hay dưới sự chỉ đạo của HLV Xabi Alonso. Guler đang kết nối rất tốt với Mbappe trên hàng công.

PSG đón tin dữ từ Desire Doue

Theo PSG xác nhận, tài năng trẻ Desire Doue sẽ phải ngồi ngoài vài tuần tới do bị rách cơ đùi bên phải. Cầu thủ người Pháp phải rời sân bằng cáng trong hiệp hai trận đấu với Lorient hồi giữa tuần. Đây là lần thứ hai Doue dính chấn thương trong mùa giải này. Trước đó, cầu thủ này bị đau bắp chân do vận động quá sức.

HLV Leeds động viên sao Nhật Bản

Sau khi Ao Tanaka nói rằng "bản thân chưa đủ tốt để thi đấu tại Ngoại hạng Anh", HLV của Leeds United, Daniel Farke động viên học trò. "Tôi rất thích những cầu thủ có chí tiến thủ và biết tự biết phê bình bản thân. Tuy nhiên, Tanaka không cần phải nói như vậy. Cậu ấy đang tập luyện và thi đấu rất tuyệt vời".

Postecoglou không trở lại Celtic

CLB cũ của HLV Ange Postecoglou, Celtic (Scotland) đang tìm kiếm HLV trưởng. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Sky Sports, vị chiến lược gia này không có ý định trở lại Celtic. Trước đó, Postecoglou từng dẫn dắt Celtic rất thành công trong giai đoạn 2021-2023.