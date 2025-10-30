Tin mới nhất bóng đá sáng 30/10: Sancho được khuyên tìm đường trở lại Dortmund

Sancho được khuyên tìm đường trở lại Dortmund

Sancho chuyển đến Aston Villa theo dạng cho mượn hè này, nhưng chưa đá chính trận nào. Tình hình chạm đáy ở chiến thắng cuối tuần trước Man City. Anh vào sân thay người trong hiệp một, rồi bị thay ra trước khi trận đấu kết thúc.

Nỗi thất vọng của Sancho

Cựu tiền đạo Liverpool là Emile Heskey cho rằng Sancho nên cân nhắc tái hợp Dortmund để cứu vãn sự nghiệp: "Sancho có mối quan hệ tốt với Dortmund tại Bundesliga, đó là hướng đi khả thi. Cầu thủ này có thể tính đến Dortmund theo dạng chuyển nhượng tự do. Tôi đoán Italia cũng có thể phù hợp, nhưng Sancho phải đảm bảo tư duy đúng, sẵn sàng làm việc chăm chỉ".

Saka tự tin giành cú đúp danh hiệu cùng Arsenal và ĐT Anh

Saka đang cùng Arsenal thi đấu thành công. Trong khi đó, ĐT Anh của ngôi sao này tiếp tục thể hiện sự ổn định ở vòng loại World Cup 2026. Saka mong đợi sẽ cùng 2 đội bóng của mình giành những danh hiệu: "Bạn không thể làm gì nếu không tin tưởng. Tôi tin là có thể. Sẽ không dễ dàng, chắc chắn không dễ, nhưng có thể.

Năm nay chúng tôi là tập thể mạnh mẽ với chất lượng cao. Cả đội đã chịu nhiều chấn thương, nhưng các cầu thủ thay thế vẫn duy trì đẳng cấp cao nhất".

De Bruyne nghỉ thi đấu 4 tháng

De Bruyne đã phẫu thuật cơ gân kheo phải và sẽ vắng mặt đến 4 tháng. Anh dính chấn thương khi thực hiện quả phạt đền trong chiến thắng 3-1 của Napoli trước Inter Milan. Napoli cho biết cầu thủ 34 tuổi sẽ hoàn tất phục hồi tại quê nhà Bỉ.

Pedri rách cơ gân kheo

Barcelona xác nhận Pedri bị rách cơ gân kheo xa ở đùi trái trong trận El Clasico, thời gian hồi phục vẫn chưa được xác định. Theo các báo cáo trước đó từ tờ AS, Pedri dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần. Trước chấn thương, tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ vắng mặt 1 trận dưới thời HLV Hansi Flick.