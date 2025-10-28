Tin mới nhất bóng đá sáng 28/10: Huyền thoại kêu gọi Real chiêu mộ trung vệ Marquinhos

Huyền thoại Makelele kêu gọi Real chiêu mộ trung vệ Marquinhos

Huyền thoại của CLB Real Madrid và Paris Saint Germain là Claude Makelele mới đây đã công khai bày tỏ mong muốn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chiêu mộ Marquinhos. Thậm chí, ông gọi trung vệ người Brazil là “cầu thủ trong mơ” của mình dành cho đội chủ sân Bernabeu.

Marquinhos được đánh giá rất cao

Danh thủ người Pháp ca ngợi Marquinhos sở hữu phẩm chất phòng ngự hiếm có cùng khả năng thủ lĩnh xuất sắc. Đồng thời Makelele cho rằng Marquinhos chính là nhân tố mà Real cần để bước vào kỷ nguyên hậu Luka Modric.

Tuy vậy, Makelele cũng thừa nhận khả năng thương vụ này thành công là rất thấp, khi PSG gần như chắc chắn không muốn để thủ lĩnh hàng thủ của họ ra đi. Trung vệ 31 tuổi này còn hợp đồng với độ chủ sân Công viên các Hoàng tử đến năm 2028.

Barcelona và Arsenal chạy đua giành “viên ngọc thô” 15 tuổi của Montpellier

Theo tờ L’Équipe, Barcelona và Arsenal đang chuẩn bị bước vào cuộc cạnh tranh trực diện để giành chữ ký của Lacine Megnan-Pave, tiền đạo 15 tuổi đang gây tiếng vang trong đội U19 Montpellier.

Tài năng trẻ được đánh giá cao này đã ghi 2 bàn sau 5 lần ra sân, nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của hàng loạt CLB lớn tại châu Âu.

Cả Barcelona lẫn Arsenal đều muốn “chốt đơn” sớm để tránh bị vượt mặt. Tuy nhiên, lò đào tạo La Masia trứ danh của Barca hiện đang được xem là điểm đến tiềm năng hơn cả, trong khi Arsenal vẫn quyết tâm bám đuổi đến cùng để không đánh mất cơ hội sở hữu viên ngọc quý này.

Chelsea tính “kéo bom tấn” Ter Stegen về theo dạng cho mượn

Theo nhiều nguồn tin, Chelsea đang cân nhắc thực hiện một thương vụ cho mượn gây chấn động dành cho thủ môn Marc-Andre Ter Stegen, người hiện không còn nằm trong kế hoạch của Barcelona.

Sau gần một thập kỷ nắm giữ vị trí số 1 trong khung gỗ tại Nou Camp, thủ thành người Đức bất ngờ bị “ra rìa” để nhường chỗ cho Joan Garcia – cựu ngôi sao của Espanyol và là một trong những thủ môn nổi bật nhất châu Âu mùa trước.

Quyết định chi 25 triệu euro (tương đương 22 triệu bảng hoặc 29 triệu USD) để đưa Garcia về Nou Camp được cho là đã gây ra căng thẳng nội bộ. Ter Stegen khi đó cảm thấy phẫn nộ với động thái này, coi đó như một tuyên bố ngầm rằng kỷ nguyên của anh tại Barcelona đã chấm dứt.

Juventus nhắm cựu tiền vệ Chelsea sau màn trình diễn bùng nổ tại Ligue 1

Gã khổng lồ Serie A Juventus đang hướng sự chú ý đến Diego Moreira, cựu tiền vệ của Chelsea, sau khi anh thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Strasbourg tại Ligue 1.

Cầu thủ sinh ra tại Liege (Bỉ) này gia nhập Strasbourg theo bản hợp đồng chính thức từ Chelsea vào mùa hè 2024. Và kể từ đó, Moreira đã khiến ban lãnh đạo Juventus phải “đứng ngồi không yên” với những màn trình diễn chói sáng của mình.

Santos đưa ra phán quyết cuối cùng về tương lai của Neymar

Tương lai của Neymar tại Santos đang trở nên u ám, sau khi ban lãnh đạo CLB thông báo với cha kiêm người đại diện của anh rằng họ chưa sẵn sàng gia hạn hợp đồng.

Ngôi sao người Brazil hiện đối mặt nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026 do những chấn thương liên miên. Khả năng Neymar rời Santos vào cuối năm nay đang ngày càng rõ rệt khi hợp đồng hiện tại chỉ còn hai tháng là hết hạn.