Nóng nhất thể thao sáng 13/1: Cựu vô địch Wimbledon lớn tiếng thách thức Djokovic

Cựu vô địch Wimbledon "thách thức" Djokovic

Novak Djokovic đang cố thách thức quy luật khắc nghiệt của tuổi tác để tiếp tục sự nghiệp sang một mùa giải nữa. Tuy nhiên, cựu vô địch Wimbledon là Pat Cash cho rằng tay vợt người Serbia cần đến “thiên thời” nếu muốn chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 kỷ lục trong sự nghiệp.

Djokovic từng 10 lần đăng quang Australian Open

Djokovic hiện sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam, ngang bằng kỷ lục của huyền thoại Margaret Court. Và chính anh thừa nhận chiếc cúp major tiếp theo là thử thách lớn cuối cùng trong sự nghiệp quần vợt đỉnh cao.

Á quân Wimbledon tuyên bố giải nghệ

Tay vợt kỳ cựu Milos Raonic đã chính thức tuyên bố giải nghệ, khép lại sự nghiệp kéo dài 18 năm. Raonic thông báo treo vợt hai năm sau trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Tay vợt từng vào chung kết Wimbledon 2016 phải hứng chịu chấn thương vai khiến anh sớm kết thúc mùa giải 2024.

Ở tuổi 35, Raonic vẫn là tay vợt Canada có thứ hạng cao nhất lịch sử ATP Tour, từng vươn lên vị trí số 3 thế giới vào tháng 11/2016, chỉ xếp sau Andy Murray và Novak Djokovic. Được xem là một trong những tay giao bóng hay nhất kỷ nguyên Mở, anh giành 8 danh hiệu ATP Tour nhưng thất bại trong trận chung kết Grand Slam duy nhất trước Murray.

Grosjean nhận lại kỷ vật xúc động sau 5 năm

Trong thông điệp đầy cảm xúc đăng trên Instagram, Romain Grosjean tiết lộ anh đã được đoàn tụ với chiếc mũ bảo hiểm từng đội trong vụ tai nạn kinh hoàng tại chặng Bahrain Grand Prix 2020.

Tay đua người Pháp mỉm cười bên chiếc mũ xanh – vàng – cam, với những vết cháy sém và mảng xám do ngọn lửa dữ dội từng đe dọa tính mạng anh. Vụ tai nạn, diễn ra tại trường đua Bahrain International Circuit, nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc F1 gây ám ảnh và được theo dõi nhiều nhất lịch sử.

Grosjean va chạm với bánh trước bên trái chiếc AlphaTauri của Daniil Kvyat, khiến xe lao thẳng vào hàng rào. Chiếc Haas của anh vỡ làm đôi, buồng lái chìm trong biển lửa. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của đội cứu hộ và y tế, Grosjean thoát nạn với những vết bỏng ở tay.

KSI tuyên bố chia tay boxing

Ngôi sao mạng xã hội này chưa thượng đài kể từ thất bại trước Tommy Fury năm 2023. Trong chương trình The Ranveer Show, KSI cho biết anh đã rời xa sàn đấu, khép lại chương boxing của mình.

Ở tuổi 32, KSI lý giải vì sao không còn tình yêu với boxing, quyết định quay lại tập trung cho sáng tạo nội dung. Đồng thời, KSI hé lộ lý do trận đấu bạc tỷ với Jake Paul không bao giờ diễn ra, dù anh được cho là đã nhận lời đề nghị lên tới tám chữ số.

KSI là gương mặt then chốt của làn sóng boxing dành cho người nổi tiếng. Anh lần đầu bước lên võ đài năm 2018, đánh bại Joe Weller để mở đường cho cuộc so găng với Logan Paul. Tháng 8 năm đó, KSI và Logan Paul chạm trán trong một trận boxing nghiệp dư, thu hút khoảng 1,3 triệu lượt mua trả tiền.