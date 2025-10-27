Tin mới nhất bóng đá sáng 27/10: Arsenal san bằng kỷ lục đáng nể của MU

Arsenal san bằng kỷ lục đáng nể của MU

Arsenal đã trải qua 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới, với trận gần nhất diễn ra khi họ đánh bại Crystal Palace với tỷ số 1-0 ở vòng 9. Nhìn rộng ra, Arsenal đã trải qua 100 trận liên tiếp trên mọi đấu trường mà không để thủng lưới 3 bàn/trận. Họ chỉ là đội thứ 2 tại giải Ngoại hạng Anh đạt được thành tích này, sau MU từ tháng 10/2016 đến tháng 8/2018.

Arsenal có hàng thủ vững chãi

Trước đây, Arsenal đã để thủng lưới 3 lần trong trận đấu Ngoại hạng Anh với Luton Town vào ngày 5/12/2023, nhưng họ đã ghi được 4 bàn thắng trong trận đấu đó và vẫn giành trọn 3 điểm. "Pháo thủ" cũng đã bị thủng lưới 3 lần trong trận thua 1-3 trước West Ham tại League Cup vào ngày 1/11/2023.

West Ham vẫn ủng hộ Nuno Santo

Ban lãnh đạo West Ham được cho là vẫn kiên định ủng hộ HLV Nuno Espirito Santo bất chấp áp lực ngày càng gia tăng và các cuộc biểu tình từ người hâm mộ. Hiện "Búa tạ" đối diện với cuộc chiến xuống hạng cam go. Từ ngày Santo được bổ nhiệm thay Graham Potter hồi tháng trước, ông chỉ giành được 1 điểm sau 4 trận cầm quân.

Pep Guardiola trấn an về chấn thương của Haaland

HLV Pep Guardiola đã lên tiếng trấn an về tình hình chấn thương của Erling Haaland sau khi Man City thất bại 0-1 trước Aston Villa. Haaland bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị khi trước đó chịu đau đớn bằng việc va chạm "chỗ hiểm" với cột khung thành Aston Villa ở cuối trận. Anh rời sân với vẻ mặt thất vọng, làm dấy lên lo ngại về chấn thương. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết dù chưa nói chuyện với Haaland, ông hy vọng “cậu ấy ổn”.

De Jong lên tiếng bảo vệ Yamal

Tiền vệ Frenkie De Jong đã lên tiếng bảo vệ đồng đội Lamine Yamal sau khi những bình luận trước trận của cầu thủ trẻ này gây ra vụ lộn xộn trong trận thua 1-2 của Barcelona trước Real Madrid: "Mọi thứ bị phóng đại quá mức. Nếu bạn quen biết Yamal và nghĩ anh ấy không nên phát biểu như vậy, hãy gọi điện riêng tư. Hơn nữa, điều đó không quá nghiêm trọng. Tôi không nghe Yamal nói rằng Real Madrid trực tiếp cướp gì cả".