Tin mới nhất bóng đá sáng 26/10: Hé lộ lý do MU mất phạt đền trước Brighton

Hé lộ lý do MU mất phạt đền trước Brighton

MU không được hưởng phạt đền trong ngày họ đánh bại Brighton với tỷ số 4-2. Cụ thể vào phút 15, Amad Diallo bị De Cuyper chặn lại trong vòng cấm. Trọng tài Anthony Taylor bác bỏ yêu cầu phạt đền, cho rằng De Cuyper đã vào bóng hợp lệ, giúp Brighton tránh được quả phạt đền.

Amad Diallo ngã trong vòng cấm Brighton

Lý giải về quyết định không cho MU phạt đền, ban tổ chức Ngoại hạng Anh ra thông báo trên mạng xã hội: “Quyết định không thổi phạt đền cho MU đã được VAR kiểm tra và xác nhận, vì De Cuyper được xem là đã chạm bóng trước".

Wirtz bị fan Liverpool chế giễu

Liverpool nhận trận thua cay đắng với tỷ số 2-3 trước Brentford ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Tiền vệ Florian Wirtz không để lại nhiều dấu ấn ở trận này nên anh đã bị chế giễu không thương tiếc. Các CĐV "The Kop" đã hô vang khẩu hiệu "thật lãng phí tiền bạc" khi Wirtz rời sân và Joe Gomez vào thay ở phút 83.

Bellingham gửi cảnh báo tới Barcelona

Jude Bellingham đã gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến Barcelona, khẳng định anh đã lấy lại phong độ và thể lực, sẵn sàng tỏa sáng trong trận El Clasico: "Tôi cảm thấy rất tốt và hạnh phúc. Trong vài trận gần đây, trước Getafe và Juventus, tôi bắt đầu cảm nhận được phong độ tốt nhất. Tôi khỏe mạnh, tích cực, có lẽ đang ở trạng thái thể lực tốt nhất sau thời gian dài ngồi ngoài.

Tôi sẵn sàng cống hiến hết mình để đội bóng chiến thắng và duy trì đà thăng hoa. Năm ngoái, khi bị Barcelona dẫn trước, chúng tôi đôi khi đánh mất chính mình. Giờ đây, chúng tôi cần giữ sự ổn định tinh thần suốt 90 phút. Chúng tôi biết cách Barcelona sẽ chơi. Điều quan trọng là kiểm soát áp lực và không khí trận đấu".

Maresca nói lý do khiến Chelsea thua Sunderland

Huấn luyện viên Enzo Maresca thừa nhận sự thiếu ổn định đang khiến Chelsea trả giá, sau khi họ bất ngờ để thua 1-2 trước Sunderland tại Stamford Bridge: "Chúng tôi chơi không đủ tốt và hậu quả có thể rất nặng nề. Khi không thể thắng, điều quan trọng là không được thua. Nếu muốn cạnh tranh ở nhóm đầu, bạn cần sự ổn định. Thắng 4 trận liên tiếp rồi để xảy ra kết quả như hôm nay cho thấy sự thiếu ổn định của Chelsea. Nếu cứ lúc lên lúc xuống, có lẽ tốt hơn là duy trì sự ổn định ở mức trung bình".