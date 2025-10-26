Tin mới nhất bóng đá sáng 26/10: Hé lộ lý do MU mất phạt đền trước Brighton

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Thể Công - Viettel
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Wolverhampton Wanderers vs Burnley
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Crystal Palace
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bayer Leverkusen vs Freiburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Everton vs Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Lazio vs Juventus
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 26/10: Hé lộ lý do MU mất phạt đền trước Brighton

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã giải thích về pha bóng gây tranh cãi khi MU không được hưởng phạt đền ở trận thắng Brighton tại vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Hé lộ lý do MU mất phạt đền trước Brighton

MU không được hưởng phạt đền trong ngày họ đánh bại Brighton với tỷ số 4-2. Cụ thể vào phút 15, Amad Diallo bị De Cuyper chặn lại trong vòng cấm. Trọng tài Anthony Taylor bác bỏ yêu cầu phạt đền, cho rằng De Cuyper đã vào bóng hợp lệ, giúp Brighton tránh được quả phạt đền.

Amad Diallo ngã trong vòng cấm Brighton

Amad Diallo ngã trong vòng cấm Brighton

Lý giải về quyết định không cho MU phạt đền, ban tổ chức Ngoại hạng Anh ra thông báo trên mạng xã hội: “Quyết định không thổi phạt đền cho MU đã được VAR kiểm tra và xác nhận, vì De Cuyper được xem là đã chạm bóng trước".

Wirtz bị fan Liverpool chế giễu

Liverpool nhận trận thua cay đắng với tỷ số 2-3 trước Brentford ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Tiền vệ Florian Wirtz không để lại nhiều dấu ấn ở trận này nên anh đã bị chế giễu không thương tiếc. Các CĐV "The Kop" đã hô vang khẩu hiệu "thật lãng phí tiền bạc" khi Wirtz rời sân và Joe Gomez vào thay ở phút 83. 

Bellingham gửi cảnh báo tới Barcelona

Jude Bellingham đã gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến Barcelona, khẳng định anh đã lấy lại phong độ và thể lực, sẵn sàng tỏa sáng trong trận El Clasico: "Tôi cảm thấy rất tốt và hạnh phúc. Trong vài trận gần đây, trước Getafe và Juventus, tôi bắt đầu cảm nhận được phong độ tốt nhất. Tôi khỏe mạnh, tích cực, có lẽ đang ở trạng thái thể lực tốt nhất sau thời gian dài ngồi ngoài.

Tôi sẵn sàng cống hiến hết mình để đội bóng chiến thắng và duy trì đà thăng hoa. Năm ngoái, khi bị Barcelona dẫn trước, chúng tôi đôi khi đánh mất chính mình. Giờ đây, chúng tôi cần giữ sự ổn định tinh thần suốt 90 phút. Chúng tôi biết cách Barcelona sẽ chơi. Điều quan trọng là kiểm soát áp lực và không khí trận đấu".

Maresca nói lý do khiến Chelsea thua Sunderland

Huấn luyện viên Enzo Maresca thừa nhận sự thiếu ổn định đang khiến Chelsea trả giá, sau khi họ bất ngờ để thua 1-2 trước Sunderland tại Stamford Bridge: "Chúng tôi chơi không đủ tốt và hậu quả có thể rất nặng nề. Khi không thể thắng, điều quan trọng là không được thua. Nếu muốn cạnh tranh ở nhóm đầu, bạn cần sự ổn định. Thắng 4 trận liên tiếp rồi để xảy ra kết quả như hôm nay cho thấy sự thiếu ổn định của Chelsea. Nếu cứ lúc lên lúc xuống, có lẽ tốt hơn là duy trì sự ổn định ở mức trung bình".

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ
Real Madrid có dám đôi công với Barcelona, Man City - Haaland gặp "ngáo ộp" (Clip 1 phút)
Real Madrid có dám đôi công với Barcelona, Man City - Haaland gặp "ngáo ộp" (Clip 1 phút)

Dù được chơi trên sân nhà, Real Madrid có lí do để lo lắng nếu chấp nhận đôi công sòng phẳng với Barcelona ở Siêu kinh điển (22h15, 26/10).

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/10/2025 06:41 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN