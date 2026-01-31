Tin mới nhất bóng đá trưa 31/1: Gyokeres, Isak gây thất vọng nhất Ngoại hạng Anh

Gyokeres, Isak gây thất vọng nhất Ngoại hạng Anh

Trên Goal, huyền thoại Liverpool, Danny Murphy cho rằng Viktor Gyokeres và Alexander Isak đang khiến người hâm mộ ngán ngẩm vì phong độ dưới kỳ vọng mùa này, dù được Arsenal và Liverpool chiêu mộ với mức phí khủng:

"Với những kỳ vọng, mong chờ dành cho Gyokeres lẫn Isak, hầu hết người hâm mộ Arsenal và Liverpool đều cảm thấy chán nản. 'Thất vọng' là từ không đúng dành cho họ, nhưng tôi nghĩ người hâm mộ cảm thấy thất vọng về những gì họ nhận được".

Fan Tottenham biểu tình phản đối, HLV Thomas Frank lên tiếng

Trả lời truyền thông, HLV Thomas Frank đã lên tiếng về việc các cổ động viên Tottenham tổ chức chiến dịch biểu tình "Change for Tottenham" (Thay đổi Tottenham). Nhà cầm quân người Đan Mạch kêu gọi fan kiên nhẫn và nhấn mạnh mọi thứ không dễ dàng như Football Manager (tựa game quản lí bóng đá):

“CLB đang làm việc không ngừng nghỉ, làm những gì có thể nhằm cải thiện đội hình. Chúng tôi không thể bị ám ảnh bởi các giải pháp ngắn hạn vì chúng tôi không thể giới hạn những gì mình sẽ làm trong tương lai..

Người hâm mộ chỉ muốn điều tốt nhất cho câu lạc bộ. Bản thân tôi, chủ sở hữu, nhân viên, cầu thủ, tất cả mọi người đều muốn điều tốt nhất cho câu lạc bộ nhưng công bằng mà nói, kỳ chuyển nhượng không phải là Football Manager. Trò chơi đó sẽ dễ dàng hơn nhiều".

Arsenal gặp sự cố lớn trước trận gặp Leeds United

Công tác chuẩn bị của Arsenal cho trận gặp Leeds United ở vòng 24 Ngoại hạng Anh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi chuyến bay đưa đội ra phía Bắc nước Anh bị hủy. Theo tờ Daily Mail, “Pháo thủ” dự kiến sẽ bay tới Yorkshire vào chiều 30/1 sau buổi tập.

Arsenal đang hướng tới việc trở lại quỹ đạo chiến thắng tại Premier League sau khi để thua MU 2-3 trên sân nhà vào cuối tuần trước

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết chuyến bay của Arsenal đã bị hủy. Ở thời điểm hiện tại, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ, nhưng sương mù đã bao phủ một số khu vực trên khắp nước Anh. Thay vì di chuyển bằng đường hàng không, Mikel Arteta cùng các học trò buộc phải huy động xe khách, nhằm kịp chuẩn bị cho trận đấu.

Arteta ví cuộc đối đầu với Pep như Federer - Nadal

Trả lời truyền thông, HLV Mikel Arteta đã ví mối quan hệ giữa ông với Pep Guardiola như Roger Federer - Rafael Nadal trong tennis, dù cạnh tranh quyết liệt trên sân cỏ nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau:

“Tôi không nói chuyện nhiều với Guardiola như với vợ mình nhưng vẫn giữ liên lạc. Sẽ thật ngạc nhiên nếu không làm vậy. Bài học lớn nhất mà thể thao đã mang lại cho chúng ta chính là mối quan hệ giữa Rafael Nadal và Roger Federer. Chúng tôi không ở đẳng cấp đó. Nhưng họ là hai trong số những người giỏi nhất lịch sử, dù phải thi đấu trong các trận chung kết. Vậy thì làm sao tôi lại không thể có mối quan hệ tốt với người mà tôi ngưỡng mộ?".

Flick thất vọng khi Barcelona để Dro Fernandez sang PSG

Hansi Flick thừa nhận ông cảm thấy “thất vọng” trước quyết định gia nhập PSG của Dro Fernandez trong tuần này. Cầu thủ 18 tuổi đã gia nhập PSG sau khi nhà ĐKVĐ châu Âu chấp nhận chi số tiền nhỉnh hơn một chút so với điều khoản giải phóng 6 triệu euro để đưa anh tới thủ đô nước Pháp. Theo các nguồn tin của ESPN, Flick đã nổi giận khi Barcelona để mất Dro.

Trong cuộc họp báo hôm 30/1, chiến lược gia người Đức cho biết: “Tôi thực sự rất yêu quý cậu bé này. Tất nhiên tôi thất vọng, nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi phải tôn trọng quyết định đó. Như tôi đã nói, tôi thất vọng. Cậu ấy biết điều đó; tôi yêu quý cậu bé này. Ở Barcelona, có lẽ cậu ấy cũng có một tương lai rất tốt, nhưng cậu ấy đã đưa ra một quyết định khác”.

Bruno Guimaraes bỏ ngỏ khả năng ra sân gặp Liverpool

Cuối tuần này, Newcastle sẽ tiếp đón Liverpool tại St James’ Park, nhưng HLV Eddie Howe thừa nhận Bruno Guimaraes chưa chắc chắn có thể ra sân. Ông nói: “Hiện tại vẫn hơi khó nói. Tôi nghĩ cậu ấy đã làm rất tốt khi vẫn có mặt cùng chúng tôi ở Paris (ở Cúp C1 giữa tuần), điều đó đến từ việc cậu ấy rất khao khát được ở đó và ủng hộ các đồng đội.

Cậu ấy chỉ tập rất, rất nhẹ. Có tham gia buổi tập nhưng thật lòng mà nói thì gần như chẳng đáng kể. Hôm qua cậu ấy đã tập cùng toàn đội, nhưng đó giống như một bài kiểm tra, nên chúng tôi sẽ xem hôm nay cậu ấy thế nào. Thực sự hôm nay sẽ là ngày chúng tôi đưa ra quyết định”.

Chelsea sẵn sàng chi 150 triệu euro vì Bellingham

Theo nguồn tin từ Fichajes, Chelsea sẵn sàng bỏ ra 150 triệu euro (tương đương 130 triệu bảng) để chiêu mộ Jude Bellingham vào mùa hè năm nay. Bản hợp đồng này nhằm đưa tuyển thủ Anh trở lại quê nhà từ Real Madrid, và nếu thành hiện thực, đây sẽ là thương vụ có thể phá kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh.