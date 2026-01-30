Carrick mơ 3 trận thắng liên tiếp với MU: "Tứ giác ma thuật" giải mã "ngựa ô" Fulham

Cách tiếp tận của MU ở trận gặp Fulham có lẽ sẽ khác so với những gì họ làm ở trận thắng Man City và Arsenal. Fulham không chơi phòng ngự tiêu cực trong cả trận, nhưng khi ổn định thế trận, họ thường lùi về với sơ đồ 4-4-2 cứng nhắc.

Cách chơi này của Fulham tạo ra sự áp đảo trong phòng ngự. Họ khiến đối phương ít có khoảng trống để xâm nhập.

Fulham trong thời gian qua thi đấu không hề tồi. Họ chỉ thua 1 trận trong 7 trận gần nhất. Đáng chú ý, Fulham từng hạ Chelsea và cầm hòa Liverpool.

Để phá vỡ khối đội hình của Fulham, MU cần chuyển sang hình thái tấn công với kiểu sơ đồ 3-2-4-1. Chìa khóa không nằm ở các tiền đạo, mà chính là các trung vệ. Nếu Harry Maguire hoặc Luke Shaw dâng cao để cầm bóng, họ sẽ khiến hàng tiền vệ Fulham phải bước ra để pressing.

Maguire là mắt xích quan trọng của MU ở trận gặp Fulham tới đây

Lúc đó, Kobbie Mainoo và Casemiro sẽ thực hiện những đường chuyền bật tường nhanh. Khi hàng tiền vệ của Fulham bị hút vào các pha bóng đó, bóng sẽ được phất sang cánh để các ngôi sao tốc độ của "Quỷ đỏ" thoát xuống. Hậu vệ của Fulham từ đó bị cô lập, khoảng trống cũng bắt đầu lộ nhiều.

Ai thay thế Dorgu?

Việc MU mất Patrick Dorgu vì chấn thương gân kheo ngay sau khi anh bàn thắng đẹp mắt vào lưới Arsenal là tổn thất lớn. Chỉ có Matheus Cunha mới đủ sức thay thế Dorgu.

Cunha chưa được đá chính dưới thời Carrick nhưng đã gây ấn tượng mạnh mẽ với 2 lần vào sân từ ghế dự bị. Lần này, Cunha nên được xếp đá cánh trái, cho phép anh di chuyển vào trong và kết nối với Fernandes.

Bryan Mbeumo tiếp tục được ưu tiên đá cao nhất, thay vì Benjamin Sesko. Nhờ vậy, MU sẽ giữ nguyên sự gắn kết và ổn định trong đội hình kể từ 2 chiến thắng trước Man City và Arsenal.

Chờ Cunha tiếp tục tỏa sáng

Một yếu tố then chốt là cách Carrick sử dụng "tứ giác ma thuật" trong trận. Ông muốn nhóm nhỏ cầu thủ liên tục tạo ra mô hình phối hợp hình tứ giác, khiến hàng thủ đối phương bị xáo trộn. Man City từng "hoa mắt, chóng mặt" khi đối diện những pha phối hợp nhỏ của đội chủ sân Old Trafford.

Cunha là mẫu cầu thủ có kỹ thuật cao, thi đấu năng nổ. Anh đủ khả năng trở thành trung tâm của những "tứ giác ma thuật" ấy.

Mount được trao cơ hội?

Hiện tại Mount có thể chỉ là "siêu dự bị" ở MU. Nhưng ngôi sao này có thể mang đến điều mà MU thường thiếu khi đối đầu hàng thủ lùi sâu. Đó là phong cách lên bóng trực diện của ngôi sao người Anh, với khả năng di chuyển không bóng và xâm nhập vòng cấm ấn tượng.

MU quá nhiều lần rơi vào thế bế tắc khi phải chuyền ngang liên tục. Bóng luân chuyển từ cánh này sang cánh kia mà không xuyên phá được vòng cấm. Nhưng nếu có Mount trên sân, tình hình có thể được giải quyết.

Mount có thể khiến hàng thủ Fulham gặp khó khăn

Việc Mount chịu khó di chuyển mở ra cơ hội cắt vào trong cho Fernandes và Mbeumo, mang lại lợi thế quyết định khi đối thủ đã mỏi mệt.

Trận gặp Fulham sẽ là bài kiểm tra chiến thuật thực thụ dành cho Carrick. Nếu cách chơi của chiến lược gia này vẫn phát huy hiệu quả, chiến lược gia người Anh sẽ tiến gần hơn đến cơ hội trở thành HLV chính thức của MU.