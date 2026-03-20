Tin mới nhất bóng đá sáng 20/3: Chelsea phát hiện ra gián điệp làm lộ đội hình

Chelsea phát hiện ra gián điệp làm lộ đội hình

Trước trận lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 trên sân của PSG, toàn bộ đội hình xuất phát của Chelsea đã bị truyền thông Pháp công bố. Tương tự, trước lượt về, thông tin Wesley Fofana không đá chính, thay vào đó là cặp trung vệ Trevoh Chalobah và Jorrel Hato cũng bị lộ.

Sau cuộc điều tra nội bộ, thủ phạm đã bị phát hiện. Tờ Daily Mail cho biết các vụ rò rỉ không xuất phát trực tiếp từ cầu thủ, mà được Rosenior và Chelsea coi là từ nguồn bên ngoài.

HLV trưởng của Chelsea chia sẻ gần đây: "Tôi biết người đó là ai. Nó không xuất phát từ ý định xấu với tôi hay đội bóng. Chúng tôi biết nguồn gốc và đã xử lý xong vấn đề".

Galatasaray dọa kiện UEFA

Noa Lang phải phẫu thuật vì chấn thương đứt ngón tay sau khi va chạm vào biển quảng cáo ở trận thua 0-4 trước Liverpool tại lượt về vòng 1/8 Cúp C1. Tổng thư ký của Galatasaray, ông Eray Yazga cho biết: "Chúng tôi đã khiếu nại với đại diện UEFA sau trận đấu. Họ cũng tiến hành điều tra. UEFA sẽ đánh giá vấn đề. Chúng tôi đang trao đổi với luật sư. Chúng tôi sẽ khởi kiện đòi bồi thường từ UEFA".

HLV của Girona muốn dẫn dắt Man City

HLV của Girona là Michel đã khơi mào đồn đoán khi tuyên bố mình sẵn sàng cho bước nhảy vọt đến với Man City: "Tôi sẵn sàng, tôi tự thấy mình đủ khả năng dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào. Tôi không biết phía Man City có nghĩ vậy không. Dĩ nhiên môi trường khác biệt, nhưng tôi có khả năng thích nghi và muốn thử sức".

Real Madrid nhận bộn tiền thưởng

Real Madrid đã bỏ túi 100 triệu euro sau khi đoạt vé vào tứ kết Cúp C1. Đáng chú ý, đây là tiền thưởng từ thành tích thi đấu. Nếu cộng thêm doanh thu từ bán vé, con số sẽ còn lớn hơn nhiều. Tổng thu của "Los Blancos" hoàn toàn có thể lên tới con số 150 triệu euro.