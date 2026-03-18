Sporting CP vs Bodø / Glimt 18/03/26 - Trực tiếp
3
0
Chelsea vs Paris Saint-Germain
-
-
Manchester City vs Real Madrid
-
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
-
-
Barcelona vs Newcastle United
-
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
-
-
Liverpool vs Galatasaray
-
-
Bayern Munich vs Atalanta
-
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
-
-
Porto vs Stuttgart
-
-
Roma vs Bologna
-
-
Aston Villa vs Lille
-
-
Real Betis vs Panathinaikos
-
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
-
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
-
-
Fulham vs Burnley
-
-
Everton vs Chelsea
-
-
Leeds United vs Brentford
-
-
Newcastle United vs Sunderland
-
-
Aston Villa vs West Ham United
-
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
-
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 18/3: Hansi Flick đạt thỏa thuận gia hạn với Barcelona

HLV Hansi Flick đạt thỏa thuận gia hạn với Barcelona và đây cũng sẽ là công việc cuối cùng trước khi ông giải nghệ.

Hansi Flick đạt thỏa thuận gia hạn với Barcelona

Barcelona sẽ gia hạn với HLV trưởng Hansi Flick sau khi hai bên đạt được thỏa thuận. Flick sẽ ký đến năm 2028 và theo chính lời ông, đây có thể sẽ là công việc HLV cuối cùng của Flick trước khi nghỉ hưu. Việc gia hạn đã được đàm phán từ trước và chỉ chờ chủ tịch Joan Laporta đắc cử để tiến hành.

Van de Ven nổi đóa với câu hỏi chất vấn tinh thần chuyên nghiệp

Trước một câu hỏi có hàm ý cáo buộc các cầu thủ Tottenham không thèm thi đấu cố gắng trong các trận gần đây dù đội bóng có nguy cơ xuống hạng ở Premier League, trung vệ Micky Van de Ven đã bực mình đáp lại: “Sao mấy người lại có thể tin điều đó? Tất cả chúng tôi đều quan tâm đến thành tích của CLB. Chúng tôi thi thoảng lại đọc được ở đâu đó viết rằng chúng tôi không quan tâm nếu CLB xuống hạng, nếu điều đó xảy ra thì nó chỉ phản ánh không tốt về chính chúng tôi”.

Inter đòi 50 triệu euro để bán Bastoni

Theo tin từ báo chí Italia, trước những thông tin rằng Barcelona có sự quan tâm lớn dành cho hậu vệ Alessandro Bastoni, Inter Milan có thể bán anh nhưng với điều kiện Barca phải nhả 50 triệu euro. Bastoni hiện còn hơn 2 năm hợp đồng và nếu anh gia hạn, Inter sẽ càng nghiêm túc xem xét khả năng bán anh.

ĐT Đan Mạch gọi Osula và Hogh cho playoff World Cup

ĐT Đan Mạch đã công bố danh sách triệu tập cho vòng playoff World Cup và trong lực lượng được gọi lên có sự góp mặt của các tiền đạo William Osula và Kasper Hogh. Osula đang chơi tốt lên ở Newcastle và hứa hẹn sẽ được ra sân cho đội tuyển ở đợt này, sau khi được gọi lên hồi tháng 11 nhưng phải rút lui vì chấn thương. Kasper Hogh cũng chưa từng khoác áo tuyển nhưng đang chơi rất ấn tượng tại Bodo/Glimt.

Sergio Romero giải nghệ ở tuổi 39

Thủ môn người Argentina Sergio Romero đã treo găng ở tuổi 39. Sau sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, Romero lần cuối thi đấu là trong màu áo CLB Argentinos Juniors nhưng anh đã hết hợp đồng với CLB này hồi tháng 12 và không tìm được đội bóng mới. Người gác đền một thời của MU do đó đã giải nghệ để tập trung cho cuộc sống gia đình, anh giữ kỷ lục thủ môn ra sân nhiều nhất của ĐT Argentina với 96 trận.

Tin mới nhất bóng đá tối 17/3: Ba sao Arsenal nguy cơ bị treo giò ở Cúp C1

Ba cầu thủ của Arsenal đang đứng trước nguy cơ bị treo giò tại Champions League do quy định về thẻ phạt của UEFA.

Theo Q.D (Tổng hợp)



