Ronaldo tậu thêm biệt thự đắt đỏ 777 tỷ đồng, gara chứa tới 20 siêu xe

Tạp chí Semana (Tây Ban Nha) tiết lộ, biệt thự của Ronaldo ở quê nhà Bồ Đào Nha mới được xây xong. Đáng chú ý, căn biệt thự này được định giá vào khoảng 21,6 triệu bảng (khoảng 777 tỷ đồng).

Tọa lạc tại thị trấn ven biển Cascais, dinh thự mới của Ronaldo có diện tích xây dựng 5.000 m2 trên khu đất rộng 12.000 m2. Công trình được xây dựng từ năm 2020 tới nay.

Ronaldo đã rời châu Âu nhưng anh vẫn kiếm tiền rất giỏi

Công trình được trang bị 2 hồ bơi (ngoài trời và trong nhà), rạp chiếu phim gia đình, phòng gym hiện đại bậc nhất. Điều đó phù hợp với lối sống đam mê thể dục của Ronaldo. Ngoài ra, không gian của biệt thự được bao phủ bởi khu vườn xanh mát.

Điểm nhấn ấn tượng của biệt thự là gara rộng rãi có thể chứa tới 20 chiếc siêu xe, điều hoàn hảo dành cho “tay chơi xe” như Ronaldo. CR7 sở hữu bộ sưu tập xe hơi đồ sộ trị giá hơn cả ngôi nhà mới (khoảng 22 triệu bảng). Siêu sao này từng thừa nhận bản thân không còn nhớ số lượng xe chính xác, trong đó “viên ngọc quý” là chiếc Bugatti Tourbillon trị giá 3,2 triệu bảng Anh.

Ronaldo có sở thích sưu tầm xe sang

Dinh thự mới của Ronaldo được hoàn thiện với vật liệu cao cấp: lát đá cẩm thạch Italia khắp nơi, vòi nước mạ vàng nguyên khối và bức tranh tường độc bản Louis Vuitton.

Ngoài dinh thự mới này, Ronaldo và người tình Georgina Rodriguez sở hữu nhiều bất động sản hạng sang tại Saudi Arabia, Tây Ban Nha, Italia, Anh và UAE. Tổng giá trị ước tính lên tới 65 triệu bảng.

Cặp đôi chắc chắn đang háo hức dọn vào ngôi nhà mới cùng năm đứa con. Tuy nhiên, niềm vui lớn hơn có lẽ là việc họ sắp chính thức kết hôn vào cuối năm nay. Ronaldo đã cầu hôn Georgina Rodriguez vào tháng 8 năm ngoái với chiếc nhẫn đính hôn trị giá 3,7 triệu bảng.