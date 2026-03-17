TIn mới nhất bóng đá sáng 17/3: Casemiro tái hợp Modric sau khi rời MU, ĐT Brazil phớt lờ Neymar

Rộ tin Casemiro tới Serie A sau khi rời MU, tái hợp Modric?

Theo nguồn tin từ Mirko Di Natale – nhà báo chuyên đưa tin về Juventus - người đại diện của Casemiro đã mời gọi Juventus và AC Milan chiêu mộ tiền vệ người Brazil, sau khi anh rời MU vào cuối mùa giải này. Hiện tại, vẫn chưa rõ đội bóng nào muốn theo đuổi thương vụ này do phải cân nhắc đến mức lương của Casemiro.

Trước đó, nhà báo Carlo Pellegatti khẳng định Casemiro muốn gia nhập AC Milan để tái hợp Luka Modric, đối tác thân thiết một thời ở Real Madrid. Ngoài các đội Serie A, nhiều "đại gia" Saudi Arabia như Al Nassr, Al Hilal cũng quan tâm tới siêu sao sinh năm 1992.

ĐT Tây Ban Nha đấu Ai Cập vì siêu cúp Liên lục địa bị hủy bỏ

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập đã chính thức chấp nhận lời mời từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) về trận đấu giao hữu giữa 2 đội tuyển vào ngày 31/3. Địa điểm thi đấu dự kiến ​​​​sẽ được công bố trong thời gian ngắn tới. Quyết định này nhanh chóng được đưa ra sau khi trận siêu cúp Liên lục địa giữa Tây Ban Nha và Argentina bị hủy bỏ vì căng thẳng chính trị.

ĐT Brazil chính thức không triệu tập Neymar

Mới đây, ĐT Brazil đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ góp mặt trong đợt tập trung sắp tới, chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp ĐT Pháp (27/3) và ĐT Croatia (1/4). Bên cạnh dàn hảo thủ như Casemiro, Raphinha, Vinicius, Cunha, HLV Carlo Ancelotti quyết định không triệu tập Neymar, qua đó dập tắt mọi đồn đoán về khả năng "Tiểu Pele" tái xuất đội tuyển quốc gia lần đầu tiên kể từ tháng 10/2023.

Sao MU kêu gọi giữ chân Maguire

Trả lời phỏng vấn Goal, trung vệ Leny Yoro đã kêu gọi MU gia hạn hợp đồng với Harry Maguire, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại giữa đôi bên đáo hạn vào mùa hè: "Nếu Harry có thể ở lại mùa giải tới, điều đó thực sự tốt cho chúng tôi. Vì vậy, tôi hy vọng anh ấy sẽ gia hạn hợp đồng. Chúng ta hãy chờ xem.

Thi đấu cùng Harry giúp ích cho tôi rất nhiều. Anh ấy thường xuyên trò chuyện với tôi trên sân và cho tôi nhiều lời khuyên nhờ kinh nghiệm mà anh ấy có".

Rooney khuyên sao trẻ Arsenal tập trung vào việc học

Trong chương trình "The Wayne Rooney Show", cựu tiền đạo Rooney khuyên Max Dowman tập trung cho việc học, bất chấp "Sao mai" 16 tuổi vừa lập công cho Arsenal và trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn ở Ngoại hạng Anh:

"Cậu ấy đã hoàn thành kỳ thi GCSE (chứng chỉ trung học phổ thông ở Anh) và việc học hành, tôi chắc chắn rằng điều đó cũng rất quan trọng đối với cậu ấy và gia đình. Cậu ấy có thể trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh ngay cả khi đang học trung học. Nếu việc học là ưu tiên hàng đầu, tôi nghĩ chúng ta sẽ không thấy cậu ấy nhiều trong vài tuần tới. Cậu ấy có lẽ sẽ không thi đấu nhiều như mong muốn, nhưng cậu ấy còn cả tương lai phía trước".

Đội trưởng Chelsea lại chấn thương, nghỉ gần hết mùa?

Theo thông tin từ The Athletic, hậu vệ Reece James đã tái phát chấn thương gân kheo trong trận thua 0-1 của Chelsea trước Newcastle. Dù nguồn tin này cho rằng đội trưởng "The Blues" chỉ nghỉ thi đấu vài tuần, nhưng RMC Sport đưa tin chấn thương này nhiều khả năng sẽ khiến anh phải nghỉ đến 2 tháng, đồng thời ngôi sao 26 tuổi chỉ trở lại khi mùa giải gần kết thúc.