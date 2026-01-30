Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bốc thăm play-off Cúp C1: Real Madrid tái đấu Benfica - Mourinho!

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Real Madrid HLV Mourinho

(18h, 30/1, giờ Việt Nam) Không ngoài dự đoán từ dư luận, Real Madrid sẽ có màn tái đấu Benfica.

  

Diễn biến
Kết quả bốc thăm vòng play-off Champions League!

Benfica - Real Madrid

Bodo/Glimt - Inter Milan

Qarabag - Newcastle

Monaco - PSG

Club Brugge - Atletico Madrid

Galatasaray - Juventus

Olympiacos - Bayer Leverkusen

Dortmund - Atalanta

Bốc thăm play-off Cúp C1: Real Madrid tái đấu Benfica - Mourinho! - 1

Phân nhánh vòng knock-out Champions League

18h20

Huyền thoại Arsenal, Robert Pires là người nhận trách nhiệm bốc những lá thăm phân cặp đấu.

18h05
Buổi lễ bốc thăm bắt đầu

Ban tổ chức đang phát video những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của 16 đội ở vòng bảng Champions League.

Siêu máy tính dự đoán 8 đội đi tiếp

Trước thềm lễ bốc thăm, trang The Analyst đã đưa ra dự đoán về khả năng đi tiếp của 16 đội tham dự vòng play-off này, xếp theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất.

Trong đó, đương kim vô địch PSG (88,7% cơ hội đi tiếp) và Newcastle (86.85%) là 2 đội có khả năng vượt qua vòng tranh "vé vớt" cao nhất. 6 đội còn lại có thể đi tiếp gồm đương kim á quân Inter Milan (71.23%), Real Madrid (67.61%), Juventus (62.76%), Atletico (65.12%), Dortmund (56.45%), Leverkusen (50.90%).

Mbappe thừa nhận Real xứng đáng tranh "vé vớt"

Trả lời truyền thông, Kylian Mbappe thừa nhận anh rất thất vọng sau khi Real Madrid thua Benfica 2-4 và phải tham dự vòng play-off để tranh vé đi tiếp ở Champions League:

“Thật đau lòng khi phải vào vòng play-off. Chúng tôi cần khắc phục những vấn đề của mình; chúng tôi quá thiếu ổn định. Chúng tôi xứng đáng với vị trí hiện tại".

Danh sách các đội được xếp vào nhóm hạt giống play-off Cúp C1

Đã có 16 đội vượt qua vòng bảng Cúp C1 nhưng phải tìm vé đến vòng 1/8 thông qua việc đá play-off. Đó là các đội xếp từ hạng 9 đến hạng 24, trong khi những cái tên đứng hạng 1-8 có vé trực tiếp đến vòng 1/8. 

Những đội đứng hạng 9-16 được xếp vào nhóm hạt giống. Họ sẽ gặp những đội xếp hạng 17-24. Đội thuộc nhóm hạt giống có lợi thế chơi trận lượt về trên sân nhà.

Cụ thể, đội xếp thứ 9 hoặc 10 sẽ đối đầu với đội xếp thứ 23 hoặc 24; đội xếp thứ 11 hoặc 12 sẽ đối đầu với đội xếp thứ 21 hoặc 22; đội xếp thứ 13 hoặc 14 sẽ đối đầu với đội xếp thứ 19 hoặc 20; đội xếp thứ 15 hoặc 16 sẽ đối đầu với đội xếp thứ 17 hoặc 18.

Đáng chú ý, các đội cùng quốc gia có thể đối đầu nhau ở vòng play-off Cúp C1. Như vậy, PSG vẫn có thể chạm mặt AS Monaco.

Danh sách các đội đá play-off Cúp C1

Danh sách các đội đá play-off Cúp C1

Real Madrid coi chừng Benfica

Real Madrid từng mất vị trí trong top 8 Cúp C1 sau khi thua Benfica của Mourinho với tỷ số 2-4 ở vòng bảng. Giờ đây, đôi bên có thể tiếp tục gặp nhau ở vòng play-off.

Mourinho rõ ràng đã gieo nỗi sợ lớn tới Real Madrid ở vòng bảng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha rất muốn tái hiện điều đó ở vòng play-off. 

Mourinho liệu có tiếp tục gieo sầu đội bóng cũ?

Mourinho liệu có tiếp tục gieo sầu đội bóng cũ?

Đây là lúc Real Madrid cần phô diễn bản lĩnh của đội bóng giành nhiều chức vô địch Cúp C1 nhất lịch sử. Chỉ có vậy, họ mới mơ vượt qua Benfica và có thể là Man City tại vòng 1/8 bởi Real Madrid cùng nhánh Man City và Sporting Lisbon.

Các nhánh đấu Cúp C1

Các nhánh đấu Cúp C1

Thời gian diễn ra lễ bốc thăm vòng play-off Cúp C1

Lễ bốc thăm vòng play-off Cúp C1 mùa 2025/26 sẽ được tổ chức vào 18h, ngày 30/1 ở trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Âu (Nyon, Thụy Sĩ). Còn lễ bốc thăm vòng 1/8 diễn ra vào ngày 27/2.

Trong khi đó, vòng play-off bắt đầu thi đấu từ ngày 17-18/2 với các trận lượt đi. Đến các ngày 24-25/2, các trận lượt về diễn ra.

Lịch thi đấu vòng 1/8 diễn ra từ ngày 10-11/3 (trận lượt đi), 17-18/3 (trận lượt về). Tứ kết diễn ra từ 7-8/4 (trận lượt đi), 14-15/4 (trận lượt về). Bán kết bắt đầu từ 28-29/4 (trận lượt đi), 5-6/5 (trận lượt về). Còn chung kết diễn ra vào ngày 30/5 ở Budapest (Hungary).

