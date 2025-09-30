Tin mới nhất bóng đá sáng 30/9: Arsenal nhắm Guler, sẵn sàng chi tiền khủng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Theo CaughtOffside, Arsenal đã tái khởi động kế hoạch chiêu mộ Arda Guler và sẵn sàng chi đậm vì tiền vệ này.

Arsenal nhắm Guler, sẵn sàng chi tiền khủng

Theo CaughtOffside, Arsenal đã tái khởi động kế hoạch chiêu mộ Arda Guler. Không chỉ có "Pháo thủ", mà cả Tottenham, Newcastle, AC Milan, Borussia Dortmund và RB Leipzig cũng đều cử người theo dõi màn trình diễn của tiền vệ 20 tuổi tại La Liga. Tuy nhiên, muốn Real Madrid đồng ý cho Guler rời đi dù theo dạng cho mượn hay mua bán đứt, đối tác đều phải chi ra số tiền rất lớn. Và theo nguồn tin kể trên, Arsenal sẵn sàng chi đậm cho Guler để tăng cường sự sáng tạo cho hàng công.

Arsenal nắm Guler của Real Madrid

Arsenal nắm Guler của Real Madrid

Sao Man City tìm đường sang Saudi Arabia

Tiền vệ Bernardo Silva đã bắt đầu đàm phán với một số CLB Saudi Pro League, trong bối cảnh hợp đồng của anh với Man City sẽ hết hạn vào năm 2026 và khả năng rời Etihad ngày càng rõ rệt. Ở tuổi 31, Bernardo Silva vẫn thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời, hiện là đội trưởng của "Man xanh" và được nhiều CLB lớn để ý. Tuy nhiên, chế độ đãi ngộ hấp dẫn mà các CLB Saudi Arabia đưa ra là lý do khiến Silva tính chuyện rời châu Âu.

Real Madrid nhắm cả cụm tiền vệ của Chelsea

Real Madrid được cho là đang theo sát bộ đôi tiền vệ Enzo Fernandez và Moises Caicedo của Chelsea. Với sức mạnh, khả năng càn quét tuyến giữa, cả hai trở thành mục tiêu hàng đầu của "Los Blancos". Mặc dù vậy, khả năng thành công của Real Madrid trong trường hợp họ đặt vấn đề với Chelsea không cao. Cả Enzo Fernandez lẫn Caicedo đều còn hợp đồng dài hạn với đội chủ sân Stamford Bridge.

Cha của Huijsen chưa hết uất hận Juventus

Cha của trung vệ trẻ Dean Huijsen - ông Donald Caspar Huijsen - bất ngờ chỉ trích Juventus vì loại bỏ con trai khỏi đội một một cách phũ phàng. Ông cho rằng đây là cú sốc lớn trong sự nghiệp của con trai.

Dean Huijsen ăn tập tại lò của Juventus từ năm 2021 đến 2023, chỉ được đá cho đội một "Bà đầm già" đúng 1 trận. Mùa giải 2024/25, Huijsen chơi nổi bật trong màu áo Bournemouth ở Ngoại hạng Anh và được Real Madrid chiêu mộ với mức phí 59,5 triệu euro.

Ông Donald Caspar Huijsen kể lại: “Đó thực sự là một cú sốc. Một ngày đen tối. Dean đang làm rất tốt ở Turin, thằng nhóc nói tiếng Ý hoàn hảo và được tất cả mọi người yêu mến. Nhưng họ đã không cho nó cơ hội phát triển tại đó. Ơn trời, Dean không bỏ cuộc và giờ đây nó đang chơi cho Real Madrid".

Manchester City nhắm Joao Neves

Tiền vệ trẻ Joao Neves là mục tiêu hàng đầu của Man City. Tuy nhiên, PSG được cho là sẽ từ chối mọi lời tiếp cận từ nửa xanh thành Manchester. Nhà đương kim vô địch Champions League coi anh là nhân tố quan trọng của câu lạc bộ. Neves đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Luis Enrique, đang cùng với Vitinha và Fabian Ruiz tạo nên bộ ba tiền vệ sáng tạo bậc nhất châu Âu.

Hạ My

30/09/2025 03:56 AM (GMT+7)
