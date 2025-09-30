Crystal Palace làm loạn Ngoại hạng Anh, Amorim sao chép Glasner mới mong "hồi sinh" MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Crystal Palace làm loạn Ngoại hạng Anh, Amorim sao chép Glasner mới mong "hồi sinh" MU

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Ruben Amorim
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Ruben Amorim dường như đang thất bại khi trung thành với sơ đồ có 3 trung vệ ở MU. Nhưng không phải ai cũng đối diện thách thức lớn khi dùng chiến thuật đó và Oliver Glasner của Crystal Palace là ví dụ điển hình.

   

🚨2 bộ mặt trái ngược

Vòng 6 Ngoại hạng Anh chứng kiến MU gây ra nỗi thất vọng nghiêm trọng. Đoàn quân HLV Amorim thua bạc nhược 1-3 trước Brentford trong trận đấu mà Bruno Fernandes đá hỏng phạt đền. Đây đã là thất bại thứ 3 chỉ sau 6 vòng đấu Ngoại hạng Anh của nửa đỏ thành Manchester.

MU chìm sâu trong nỗi thất vọng

MU chìm sâu trong nỗi thất vọng

Trái ngược với những gì MU thể hiện, Crystal Palace của Oliver Glasner hạ gục đội đầu bảng Liverpool với tỷ số 2-1. Điều này biến "The Eagles" trở thành đội bóng duy nhất hiện vẫn bất bại ở Ngoại hạng Anh khi thắng 3 trận và hòa 1 trận. 

Crystal Palace còn leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 12 điểm nắm trong tay. Họ chỉ kém ngôi đầu của Liverpool 3 điểm. 

Crystal Palace không dễ bị bắt nạt

Crystal Palace không dễ bị bắt nạt

MU và Crystal Palace có 2 số phận khác biệt, nhưng điều đáng nói là họ đều chơi với sơ đồ 3-4-3. Chính vì vậy, có lẽ không thể nói rằng sơ đồ này không thể mang tới thành công, mà quan trọng là cách HLV vận hành chiến thuật ra sao cho hợp lý. 

Vì sao MU thất bại với sơ đồ 3-4-3?

MU tập trung vào kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cú sút nhất có thể. Tuy nhiên, các cầu thủ "Quỷ đỏ" thiếu cả chất lượng để có thể chơi tấn công tốt khi được xếp trong sơ đồ 3-4-3. Chưa kể, những điểm yếu cố hữu thời Ten Hag bộc lộ, ví dụ như việc dễ bị mất bóng. 

Kết quả là các trận đấu của MU thường diễn ra theo kịch bản quen thuộc: Họ chuyền bóng qua lại, đối thủ giành lại bóng, MU bị đánh vỗ mặt khi tuyến sau bị hổng. Tất nhiên việc nhận bàn thua là điều không thể tránh khỏi. Sau 6 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford nhận đến 11 bàn thua, trung bình lên đến 1,83 bàn/trận. 

MU gặp nhiều vấn đề lớn khi chơi với sơ đồ 3-4-3

MU gặp nhiều vấn đề lớn khi chơi với sơ đồ 3-4-3

Điều tích cực lớn nhất mà HLV Amorim tạo ra chính là việc MU tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng cơ hội nếu không chuyển hóa thành bàn thắng và tuyến dưới liên tục mắc sai lầm thì cũng không mang lại ý nghĩa gì. 

👉Bài học từ Glasner 

Trái với MU, Crystal Palace của HLV Glasner thường chơi phòng ngự, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ trước khi tung ra những đợt phản công sắc bén thông qua Daniel Munoz và Ismaila Sarr. 

Mùa trước, Crystal Palace chỉ kiểm soát bóng trung bình 42,6%, thấp thứ 4 tại Ngoại hạng Anh, nhưng lại tạo ra số cơ hội lớn đứng thứ 6, trung bình 2,24 cơ hội mỗi trận. Khi có bóng, họ thường chuyền bóng ở tuyến sau để kéo giãn đội hình đối phương, sau đó tung ra những đường chuyền dài để mở ra khoảng trống. 

HLV Glasner biến sơ đồ 3-4-3 trở thành vũ khí đáng sợ của Crystal Palace

HLV Glasner biến sơ đồ 3-4-3 trở thành vũ khí đáng sợ của Crystal Palace

MU không thiếu con người để thi triển chiến thuật như vậy. Fernandes là cầu thủ có khả năng đá phản công rất tốt khi sở hữu khả năng phất bóng dài chuẩn xác. Ngược lại, anh không phải người nổi bật khi cần đá kiểm soát bóng do thói quen ra quyết định vội vàng. 

HLV Amorim xác định không thay đổi sơ đồ 3-4-3 vốn kén nhân sự. Nhưng ít nhất ông cũng nên tìm cách vận hành chiến thuật hợp lý hơn. Việc học hỏi Crystal Palace của HLV Glasner là điều cần thiết. 

Xét về nhân sự, MU rõ ràng có chất lượng tốt hơn. Nhưng Crystal Palace lại có thành công lớn dưới thời HLV Glasner, khi họ vô địch FA Cup, lên ngôi tại Siêu cúp Anh và hiện thách thức cả Ngoại hạng Anh. 

Người hâm mộ tất nhiên kỳ vọng đội bóng lớn như MU phải chơi tấn công đẹp mắt. Nhưng nếu cứ đi theo triết lý đó, ngày HLV Amorim mất việc sẽ đến sớm. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải tìm ra giải pháp xù xì hơn để vực dậy CLB. 

Ban lãnh đạo của MU vẫn đang tin tưởng HLV Amorim. Các kỳ chuyển nhượng vẫn còn đó để đội bóng này tiếp tục bổ sung nhân sự. Nhưng trong lúc đó, MU cần những chiến thắng để không khiến mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. 

8

Barcelona - PSG 02/10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 02/10
Thể lệ
HLV Amorim ngầm trách "tội đồ" Fernandes, than thở MU bị đối xử bất công
HLV Amorim ngầm trách "tội đồ" Fernandes, than thở MU bị đối xử bất công

HLV Ruben Amorim vẫn phát ngôn đầy tự tin về tương lai, dù vậy ông vẫn thẳng thừng chỉ ra những vấn đề mà MU gặp phải.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/09/2025 23:29 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN