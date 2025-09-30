Crystal Palace làm loạn Ngoại hạng Anh, Amorim sao chép Glasner mới mong "hồi sinh" MU

🚨2 bộ mặt trái ngược

Vòng 6 Ngoại hạng Anh chứng kiến MU gây ra nỗi thất vọng nghiêm trọng. Đoàn quân HLV Amorim thua bạc nhược 1-3 trước Brentford trong trận đấu mà Bruno Fernandes đá hỏng phạt đền. Đây đã là thất bại thứ 3 chỉ sau 6 vòng đấu Ngoại hạng Anh của nửa đỏ thành Manchester.

MU chìm sâu trong nỗi thất vọng

Trái ngược với những gì MU thể hiện, Crystal Palace của Oliver Glasner hạ gục đội đầu bảng Liverpool với tỷ số 2-1. Điều này biến "The Eagles" trở thành đội bóng duy nhất hiện vẫn bất bại ở Ngoại hạng Anh khi thắng 3 trận và hòa 1 trận.

Crystal Palace còn leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 12 điểm nắm trong tay. Họ chỉ kém ngôi đầu của Liverpool 3 điểm.

Crystal Palace không dễ bị bắt nạt

MU và Crystal Palace có 2 số phận khác biệt, nhưng điều đáng nói là họ đều chơi với sơ đồ 3-4-3. Chính vì vậy, có lẽ không thể nói rằng sơ đồ này không thể mang tới thành công, mà quan trọng là cách HLV vận hành chiến thuật ra sao cho hợp lý.

⚡Vì sao MU thất bại với sơ đồ 3-4-3?

MU tập trung vào kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cú sút nhất có thể. Tuy nhiên, các cầu thủ "Quỷ đỏ" thiếu cả chất lượng để có thể chơi tấn công tốt khi được xếp trong sơ đồ 3-4-3. Chưa kể, những điểm yếu cố hữu thời Ten Hag bộc lộ, ví dụ như việc dễ bị mất bóng.

Kết quả là các trận đấu của MU thường diễn ra theo kịch bản quen thuộc: Họ chuyền bóng qua lại, đối thủ giành lại bóng, MU bị đánh vỗ mặt khi tuyến sau bị hổng. Tất nhiên việc nhận bàn thua là điều không thể tránh khỏi. Sau 6 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford nhận đến 11 bàn thua, trung bình lên đến 1,83 bàn/trận.

MU gặp nhiều vấn đề lớn khi chơi với sơ đồ 3-4-3

Điều tích cực lớn nhất mà HLV Amorim tạo ra chính là việc MU tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng cơ hội nếu không chuyển hóa thành bàn thắng và tuyến dưới liên tục mắc sai lầm thì cũng không mang lại ý nghĩa gì.

👉Bài học từ Glasner

Trái với MU, Crystal Palace của HLV Glasner thường chơi phòng ngự, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ trước khi tung ra những đợt phản công sắc bén thông qua Daniel Munoz và Ismaila Sarr.

Mùa trước, Crystal Palace chỉ kiểm soát bóng trung bình 42,6%, thấp thứ 4 tại Ngoại hạng Anh, nhưng lại tạo ra số cơ hội lớn đứng thứ 6, trung bình 2,24 cơ hội mỗi trận. Khi có bóng, họ thường chuyền bóng ở tuyến sau để kéo giãn đội hình đối phương, sau đó tung ra những đường chuyền dài để mở ra khoảng trống.

HLV Glasner biến sơ đồ 3-4-3 trở thành vũ khí đáng sợ của Crystal Palace

MU không thiếu con người để thi triển chiến thuật như vậy. Fernandes là cầu thủ có khả năng đá phản công rất tốt khi sở hữu khả năng phất bóng dài chuẩn xác. Ngược lại, anh không phải người nổi bật khi cần đá kiểm soát bóng do thói quen ra quyết định vội vàng.

HLV Amorim xác định không thay đổi sơ đồ 3-4-3 vốn kén nhân sự. Nhưng ít nhất ông cũng nên tìm cách vận hành chiến thuật hợp lý hơn. Việc học hỏi Crystal Palace của HLV Glasner là điều cần thiết.

Xét về nhân sự, MU rõ ràng có chất lượng tốt hơn. Nhưng Crystal Palace lại có thành công lớn dưới thời HLV Glasner, khi họ vô địch FA Cup, lên ngôi tại Siêu cúp Anh và hiện thách thức cả Ngoại hạng Anh.

Người hâm mộ tất nhiên kỳ vọng đội bóng lớn như MU phải chơi tấn công đẹp mắt. Nhưng nếu cứ đi theo triết lý đó, ngày HLV Amorim mất việc sẽ đến sớm. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải tìm ra giải pháp xù xì hơn để vực dậy CLB.

Ban lãnh đạo của MU vẫn đang tin tưởng HLV Amorim. Các kỳ chuyển nhượng vẫn còn đó để đội bóng này tiếp tục bổ sung nhân sự. Nhưng trong lúc đó, MU cần những chiến thắng để không khiến mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.