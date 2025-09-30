Dự đoán tỷ số Cúp C1: Liverpool trở lại mạch thắng, khó khăn chờ Real Madrid ở Kazakhstan

Kairat – Real Madrid: 23h45, 30/9

Sau thất bại nặng 2-5 trước Atletico Madrid ở La Liga, Real Madrid đã phải lên đường bay 12 giờ tới Kazakhstan cho trận đối đầu Kairat Almaty. CLB này lần đầu tiên dự vòng bảng Champions League và đang rất khao khát gây nên một cú sốc.

Kairat đoạt vé dự Cúp C1 và tất cả các cầu thủ đã được hứa thưởng xe hơi nếu thắng Real Madrid

Kairat đã có trận ra quân không như ý khi để thua Sporting 1-4. Dù vậy họ đang có trạng thái thể lực tốt, sau trận đấu ở giải VĐQG ngày 22/9 thì Kairat đã không thi đấu cho đến nay, do đó họ sẽ rất sung sức cho màn tiếp đón Real Madrid.

Lợi thế sân nhà lẫn thể lực sẽ là một yếu tố quan trọng cho Kairat. Ở vòng loại, họ vượt qua 4 đối thủ khác nhau và trận nào trên sân nhà họ cũng giữ được sạch lưới. Real Madrid tất nhiên có hàng công khác hẳn những Slovan Bratislava hay Celtic, nhưng họ cũng phải bay nửa ngày đến Almaty nên ghi bàn vào lưới đối thủ sẽ không dễ.

Thất bại ở trận derby Madrid khiến Real Madrid mất ngôi đầu La Liga, không những vậy họ còn mất hậu vệ phải Dani Carvajal do chấn thương. Trung vệ Eder Militao cũng đã bị đau và không có tên trong danh sách bay tới Kazakhstan, bên cạnh những Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold và Ferland Mendy.

Real Madrid đã phải bay mất nửa ngày để tới được Almaty

HLV Xabi Alonso dự kiến có thể thay đổi đội hình ở tất cả các tuyến nhằm bảo tồn thể lực cho một số trụ cột, trong đó khả năng ra sân của Kylian Mbappe cũng bỏ ngỏ. Với lực lượng tổn thất, hàng phòng ngự có thể đoán được sẽ bao gồm Raul Asencio, Fran Garcia và Alvaro Carreras.

Real Madrid có thể sẽ thắng trận này nhưng khó khăn sẽ rất đáng kể, họ vừa mệt, vừa thiếu quân và vừa thất thểu tinh thần sau một thất bại quan trọng. Kairat đủ khả năng làm nên bất ngờ trong thời gian ngắn, nhất là khi cả đội đang được rất nhiều Mạnh Thường Quân tại Kazakhstan hứa thưởng đậm nếu thắng Real Madrid.

Đội hình dự kiến: Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kassabulat, Arad; Mrynskiy, Jorginho, Gromyko; Satpaev. Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Garcia; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Guler, Vinicius; Gonzalo Garcia. Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.

Galatasaray – Liverpool: 2h, 1/10

Galatasaray là “trùm” của giải Thổ Nhĩ Kỳ trong vài năm qua nhưng vẫn ngờ nghệch khi ra đấu trường châu Âu. Và khởi đầu vòng bảng của họ cũng vậy, đội bóng này đã dẫn bàn trước chỉ sau 8 phút nhưng để thua tan nát 1-5 trước Frankfurt và hiện đã tụt xuống vị trí áp chót trên BXH.

Hành trình Cúp C1 của Galatasaray giờ sẽ đưa họ đến cuộc tiếp đón Liverpool, nhưng đáng nói là với hàng thủ của Liverpool gần đây, cơ hội cho CLB đến từ Istanbul là không nhỏ. Ở 9/11 trận sân nhà gần nhất ở đấu trường châu Âu, Galatasaray đã ghi được từ 2 bàn trở lên.

Galatasaray dẫn bàn trước nhưng vẫn thua đậm 1-5 tại Frankfurt

Galatasaray sẽ vào trận với hàng công dẫn đầu bởi Victor Osimhen, trong khi Illkay Gundogan yểm trợ phía sau. Leroy Sane được cho là cũng sẽ thi đấu, nhưng với phong độ khá thảm hại từ khi gia nhập, Sane có rất nhiều khả năng bị đẩy lên ghế dự bị.

Mặt trận phòng ngự của Liverpool cần được cải thiện sau khi họ bị Crystal Palace đánh bại 2-1. Trận thua này chứng kiến Liverpool có thể đã thủng lưới tới 7 bàn nếu không nhờ cột dọc và thủ môn Alisson, và từ đầu mùa Liverpool giữ sạch lưới chỉ 2 trận, họ dẫn 2-0 trước Atletico Madrid ở trận ra quân vòng bảng Cúp C1 nhưng thủng lưới 2 bàn và phải nhờ Virgil Van Dijk đánh đầu phút bù giờ để thắng 3-2.

Liverpool dù vậy không có vấn đề trên hàng công khi đã ghi bàn trong tất cả các trận đấu mùa này. Và khi đá ở cúp châu Âu họ có phong độ rất ổn định, nhất là trên sân khách khi đã thắng 25/39 trận gần nhất. Liverpool đến Thổ Nhĩ Kỳ với đội hình tấn công hùng hậu, tới mức Federico Chiesa phải ngồi nhà dù vừa ghi bàn trước Palace và đã được đăng ký bổ sung cho Cúp C1.

Liverpool nếm mùi thất bại lần đầu ở Premier League và đối mặt nhiều câu hỏi về phong độ

Galatasaray đã thắng như chẻ tre trước các đối thủ yếu hơn ở đấu trường trong nước, nhưng ở cúp châu Âu họ hiếm khi để lại ấn tượng rằng họ có thể dọa dẫm các đội mạnh. Liverpool đủ sức thắng trận này dù không có gì bảo đảm họ sẽ khiến các fan đỡ thót tim hơn so với các trận trước.