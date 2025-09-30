Oliver Glasner lên tiếng trước tin đồn thay Amorim, được cựu HLV MU ủng hộ

🔥 Glasner thăng hoa, áp lực ngày càng lớn với Amorim

HLV 51 tuổi Oliver Glasner đang trở thành cái tên “nóng” của bóng đá châu Âu. Sau khi đưa Eintracht Frankfurt vô địch Europa League 2021/22, ông cập bến Crystal Palace năm 2024 và ngay lập tức mang về FA Cup - danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

HLV Oliver Glasner điềm tĩnh trước những tin đồn liên hệ với MU

Mùa giải 2025/26, Crystal Palace là đội duy nhất trong 4 hạng đấu cao nhất nước Anh chưa thua trận nào. Chuỗi 18 trận bất bại kéo dài từ tháng 4/2025 càng đáng nể khi họ đã mất trụ cột Eberechi Eze vào tay Arsenal và chịu sự phân tâm từ tương lai của Marc Guehi.

Trong khi đó, Man Utd dưới thời Ruben Amorim lại chật vật. Trận thua 1-3 trước Brentford mới đây khiến "Quỷ đỏ" rơi xuống vị trí 14 sau 6 vòng tại Ngoại hạng Anh, chỉ thắng 2 trận. Họ cũng bị loại khỏi League Cup bởi Grimsby Town (League Two) trên chấm luân lưu.

Lối chơi 3-4-2-1 mà HLV Amorim cứng nhắc áp dụng đang bị chỉ trích nặng nề. Sự kiên nhẫn từ BLĐ và người hâm mộ cũng dần cạn kiệt, dù đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe vẫn tuyên bố “chưa hoảng loạn” và sẽ đánh giá HLV người Bồ Đào Nha qua cả mùa.

💬 Oliver Glasner điềm tĩnh trước sức ép tin đồn

Trong buổi trả lời tạp chí Kicker (phiên bản Áo) hỏi về tin đồn liên hệ với Man Utd, HLV Glasner đáp: “Tôi theo dõi tất cả tin đồn và đó cũng chỉ là tin đồn. Tôi tập trung làm việc hằng ngày với cầu thủ và ban huấn luyện, và tận hưởng nó nhiều nhất có thể”.

Crystal Palace thăng hoa dưới bàn tay Oliver Glasner

Glasner sẽ hết hạn hợp đồng với Crystal Palace vào hè 2026, điều khiến CĐV “Đại bàng” lo lắng khi ông đang lọt tầm ngắm của nhiều CLB lớn. Nếu MU sa thải Amorim giữa mùa, Palace có nguy cơ mất HLV người Áo sớm hơn dự kiến.

Trong kịch bản đó, Palace ít nhất vẫn có thể đòi tiền bồi thường nếu một CLB muốn chiêu mộ ngay lập tức.

👤 Rangnick “chọn mặt gửi vàng”

Cựu HLV tạm quyền MU, Ralf Rangnick, từng làm việc với Glasner ở Red Bull Salzburg năm 2012 và đánh giá ông là “một trong những HLV thú vị nhất châu Âu”, trong một cuộc phỏng vấn với LAOLA1 năm 2023. Thành tích của Glasner từ Europa League với Frankfurt đến FA Cup cùng Crystal Palace - khiến ông trở thành ứng viên sáng giá nếu MU chia tay Amorim.

Ngoài Glasner, Gareth Southgate và Andoni Iraola cũng nằm trong danh sách tiềm năng. Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn từ Rangnick, chiến lược gia người Áo đang nổi lên như lựa chọn hàng đầu.

Đáng chú ý, CĐV nổi tiếng Mark Goldbridge của Man Utd còn kêu gọi đưa Rangnick trở lại, khẳng định ông mới là người dám mạnh mẽ “thanh lọc” đội hình MU và để lại dấu ấn rõ nét ở khâu tuyển trạch.