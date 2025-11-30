Tin mới nhất bóng đá sáng 30/11: Sao Newcastle lập kỷ lục tại Ngoại hạng Anh 2025/26

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Milan vs Lazio 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Milan - MIL Milan
0
Logo Lazio - LAZ Lazio
0
Tottenham Hotspur vs Fulham 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
0
Logo Fulham - FUL Fulham
2
Atlético de Madrid vs Real Oviedo 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
2
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
0
Olympique Marseille vs Toulouse 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
0
Logo Toulouse - TFC Toulouse
1
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 30/11: Sao Newcastle lập kỷ lục tại Ngoại hạng Anh 2025/26

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Malick Thiaw, trung vệ của Newcastle vừa lập kỷ lục tại Ngoại hạng Anh 2025/26.

Sao Newcastle lập kỷ lục tại Ngoại hạng Anh

Vòng 13 Ngoại hạng Anh 2025/26 vừa được chứng kiến 2 khoảnh khắc rất thú vị. Phil Foden vừa lập kỷ lục ghi bàn nhanh nhất trong mùa giải này khi phá lưới Leeds United ở giây thứ 59. Tuy nhiên, kỷ lục của tiền vệ người Anh bị phá vỡ chỉ vài giờ sau đó bởi Malick Thiaw. Trung vệ của Newcastle đánh đầu tung lưới Everton chỉ sau 55 giây và qua đó đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất từ đầu mùa này.

Malick Thiaw phá kỷ lục ghi bàn nhanh nhất mùa giải của Foden

Malick Thiaw phá kỷ lục ghi bàn nhanh nhất mùa giải của Foden

Jackson chắc chắn trở lại Chelsea

Theo tờ báo chí Đức, điều khoản mua đứt Nicolas Jackson trị giá 65 triệu euro từ Chelsea của Bayern Munich chắc chắn không thành công. Điều kiện để xảy ra là Jackson phải đá chính hoặc thi đấu ít nhất 45 phút/trận tại Bundesliga và Champions League trong 40 trận.

Tuy nhiên, cầu thủ này mới chỉ có 6 lần đá chính. Theo tính toán, Nicolas Jackson đá nhiều nhất là được 32 trận theo yêu cầu chưa kể cầu thủ này còn về đá CAN Cup cho Senegal trong tháng 1.

Thành tích ấn tượng của Sunderland

Sunderland vừa giành chiến thắng trước Bournemouth ở vòng 13 Ngoại hạng Anh qua đó giữ chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà. Điểm đáng chú ý là "Mèo đen" đã thắng 6 trận, bằng với thành tích cả mùa gần nhất họ chơi tại hạng đấu cao nhất của Anh (mùa 2016/17).

Raphinha thừa nhận vẫn đủ 100% thể lực

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Alaves, Raphinha của Barcelona thừa nhận vẫn chưa lấy lại được thể lực vốn có sau khi nghỉ thời gian dài vì chấn thương. "Tôi đang cố gắng tìm lại thể lực tốt nhất. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho 90 phút, nhưng tôi cố gắng hết sức trong những phút được ra sân. Tôi đang nỗ lực hết mình và hy vọng sẽ sớm bình phục. Đúng là trong hiệp hai, tôi cảm thấy mệt mỏi hơn một chút, nhưng tôi sẽ cải thiện thể lực".

