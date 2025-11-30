Tin mới nhất bóng đá sáng 30/11: Sao Newcastle lập kỷ lục tại Ngoại hạng Anh 2025/26

Sao Newcastle lập kỷ lục tại Ngoại hạng Anh

Vòng 13 Ngoại hạng Anh 2025/26 vừa được chứng kiến 2 khoảnh khắc rất thú vị. Phil Foden vừa lập kỷ lục ghi bàn nhanh nhất trong mùa giải này khi phá lưới Leeds United ở giây thứ 59. Tuy nhiên, kỷ lục của tiền vệ người Anh bị phá vỡ chỉ vài giờ sau đó bởi Malick Thiaw. Trung vệ của Newcastle đánh đầu tung lưới Everton chỉ sau 55 giây và qua đó đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất từ đầu mùa này.

Malick Thiaw phá kỷ lục ghi bàn nhanh nhất mùa giải của Foden

Jackson chắc chắn trở lại Chelsea

Theo tờ báo chí Đức, điều khoản mua đứt Nicolas Jackson trị giá 65 triệu euro từ Chelsea của Bayern Munich chắc chắn không thành công. Điều kiện để xảy ra là Jackson phải đá chính hoặc thi đấu ít nhất 45 phút/trận tại Bundesliga và Champions League trong 40 trận.

Tuy nhiên, cầu thủ này mới chỉ có 6 lần đá chính. Theo tính toán, Nicolas Jackson đá nhiều nhất là được 32 trận theo yêu cầu chưa kể cầu thủ này còn về đá CAN Cup cho Senegal trong tháng 1.

Thành tích ấn tượng của Sunderland

Sunderland vừa giành chiến thắng trước Bournemouth ở vòng 13 Ngoại hạng Anh qua đó giữ chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà. Điểm đáng chú ý là "Mèo đen" đã thắng 6 trận, bằng với thành tích cả mùa gần nhất họ chơi tại hạng đấu cao nhất của Anh (mùa 2016/17).

Raphinha thừa nhận vẫn đủ 100% thể lực

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Alaves, Raphinha của Barcelona thừa nhận vẫn chưa lấy lại được thể lực vốn có sau khi nghỉ thời gian dài vì chấn thương. "Tôi đang cố gắng tìm lại thể lực tốt nhất. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho 90 phút, nhưng tôi cố gắng hết sức trong những phút được ra sân. Tôi đang nỗ lực hết mình và hy vọng sẽ sớm bình phục. Đúng là trong hiệp hai, tôi cảm thấy mệt mỏi hơn một chút, nhưng tôi sẽ cải thiện thể lực".