Tin mới nhất bóng đá sáng 28/11: Zirkzee đồng ý đến Roma, rời MU ngay tháng 1

Zirkzee đồng ý đến Roma, rời MU ngay tháng 1

Nỗ lực theo đuổi Joshua Zirkzee của AS Roma đang tăng tốc, khi đội bóng đang dẫn đầu Serie A xây dựng một cấu trúc chuyển nhượng nhằm thuyết phục Manchester United chấp thuận để tiền đạo người Hà Lan ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Sau khi Zirkzee được cho là đã “gật đầu” với thương vụ này, Roma chuẩn bị đề xuất phương án mượn kèm nghĩa vụ mua đứt, với mục tiêu lùi thời điểm thanh toán sang mùa hè.

Zirrkzee nhiều khả năng rời MU trong tháng 1

Chủ tịch Inter Milan bảo vệ HLV Chivu trước áp lực của Simeone

HLV Diego Simeone đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng dẫn dắt Inter Milan trong tương lai. Nhà cầm quân người Argentina thừa nhận rằng ông “có thể hình dung” bản thân ngồi ghế nóng đội bóng Serie A một ngày nào đó, rồi ngay sau đó đánh bại họ 2-1 tại Champions League. Tuy nhiên, chủ tịch Beppe Marotta đã nhanh chóng lên tiếng trấn an, công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho Christian Chivu tiếp tục gắn bó lâu dài, bất chấp việc “Nerazzurri” vừa nhận hai thất bại liên tiếp.

Arsenal và Real Madrid tranh giành tài năng trẻ Mendoza

Theo The Telegraph, Arsenal đang theo dõi sát sao sự tiến bộ của Rodrigo Mendoza tại Elche và sẵn sàng nhập cuộc trong cuộc đua chiêu mộ cầu thủ 20 tuổi. Bộ phận tuyển trạch của “Pháo thủ” đã dành nhiều thời gian quan sát tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha, người có thể cân nhắc kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 20 triệu euro.

Sunderland quan tâm chiêu mộ tiền đạo AC Milan

Theo báo cáo từ Calciomercato, Sunderland đang theo dõi sát những diễn biến tại San Siro liên quan tới tương lai của tiền đạo Santiago Gimenez – người đang hứng chịu nhiều chỉ trích. Dù nhận được sự ủng hộ công khai từ HLV Massimiliano Allegri, chân sút người Mexico vẫn chịu áp lực lớn tại AC Milan. Được biết, ban lãnh đạo Milan đã mất kiên nhẫn và đang cân nhắc để anh ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Aston Villa chuẩn bị “ra quyết định” về Elliott

Tương lai của Harvey Elliott tại Aston Villa đang ở thế chông chênh khi tiền vệ được Liverpool cho mượn tiếp tục vật lộn trong việc giành thời gian thi đấu, buộc đội chủ sân Villa Park phải cân nhắc một quyết định cho kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu bảng sẽ được kích hoạt sau 10 lần ra sân, và việc Elliott liên tục bị gạch tên gần đây đã làm dấy lên nhiều nghi vấn. Unai Emery cũng đã lên tiếng giải thích lý do khiến tiền vệ này vẫn ở ngoài rìa đội hình. Nhiều khả năng Aston Villa sẽ trả Elliott lại cho Liverpool ngay tháng 1 tới.