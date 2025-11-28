Tin mới nhất bóng đá sáng 28/11: Zirkzee đồng ý đến Roma, rời MU ngay tháng 1

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Real Betis vs Utrecht 28/11/25 - Trực tiếp
Logo Real Betis - BET Real Betis
1
Logo Utrecht - UTR Utrecht
0
Rangers vs Sporting Braga 28/11/25 - Trực tiếp
Logo Rangers - RAN Rangers
1
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
0
Nottingham Forest vs Malmö FF 28/11/25 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
2
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
0
Bologna vs Salzburg 28/11/25 - Trực tiếp
Logo Bologna - BOL Bologna
1
Logo Salzburg - RBS Salzburg
1
Borussia M'gladbach vs RB Leipzig
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayern Munich vs St. Pauli
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Sunderland vs AFC Bournemouth
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester City vs Leeds United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brentford vs Burnley
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Barcelona vs Alavés
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Monaco vs Paris Saint-Germain
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Juventus vs Cagliari
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Everton vs Newcastle United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Milan vs Lazio
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Fulham
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Atlético de Madrid vs Real Oviedo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Olympique Marseille vs Toulouse
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 28/11: Zirkzee đồng ý đến Roma, rời MU ngay tháng 1

Sau khi Zirkzee được cho là đã “gật đầu” với thương vụ này, Roma chuẩn bị đề xuất phương án mượn kèm nghĩa vụ mua đứt.

Zirkzee đồng ý đến Roma, rời MU ngay tháng 1

Nỗ lực theo đuổi Joshua Zirkzee của AS Roma đang tăng tốc, khi đội bóng đang dẫn đầu Serie A xây dựng một cấu trúc chuyển nhượng nhằm thuyết phục Manchester United chấp thuận để tiền đạo người Hà Lan ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Sau khi Zirkzee được cho là đã “gật đầu” với thương vụ này, Roma chuẩn bị đề xuất phương án mượn kèm nghĩa vụ mua đứt, với mục tiêu lùi thời điểm thanh toán sang mùa hè.

Tin mới nhất bóng đá sáng 28/11: Zirkzee đồng ý đến Roma, rời MU ngay tháng 1 - 1

Zirrkzee nhiều khả năng rời MU trong tháng 1

Chủ tịch Inter Milan bảo vệ HLV Chivu trước áp lực của Simeone

HLV Diego Simeone đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng dẫn dắt Inter Milan trong tương lai. Nhà cầm quân người Argentina thừa nhận rằng ông “có thể hình dung” bản thân ngồi ghế nóng đội bóng Serie A một ngày nào đó, rồi ngay sau đó đánh bại họ 2-1 tại Champions League. Tuy nhiên, chủ tịch Beppe Marotta đã nhanh chóng lên tiếng trấn an, công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho Christian Chivu tiếp tục gắn bó lâu dài, bất chấp việc “Nerazzurri” vừa nhận hai thất bại liên tiếp.

Arsenal và Real Madrid tranh giành tài năng trẻ Mendoza

Theo The Telegraph, Arsenal đang theo dõi sát sao sự tiến bộ của Rodrigo Mendoza tại Elche và sẵn sàng nhập cuộc trong cuộc đua chiêu mộ cầu thủ 20 tuổi. Bộ phận tuyển trạch của “Pháo thủ” đã dành nhiều thời gian quan sát tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha, người có thể cân nhắc kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 20 triệu euro.

Sunderland quan tâm chiêu mộ tiền đạo AC Milan

Theo báo cáo từ Calciomercato, Sunderland đang theo dõi sát những diễn biến tại San Siro liên quan tới tương lai của tiền đạo Santiago Gimenez – người đang hứng chịu nhiều chỉ trích. Dù nhận được sự ủng hộ công khai từ HLV Massimiliano Allegri, chân sút người Mexico vẫn chịu áp lực lớn tại AC Milan. Được biết, ban lãnh đạo Milan đã mất kiên nhẫn và đang cân nhắc để anh ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Aston Villa chuẩn bị “ra quyết định” về Elliott

Tương lai của Harvey Elliott tại Aston Villa đang ở thế chông chênh khi tiền vệ được Liverpool cho mượn tiếp tục vật lộn trong việc giành thời gian thi đấu, buộc đội chủ sân Villa Park phải cân nhắc một quyết định cho kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu bảng sẽ được kích hoạt sau 10 lần ra sân, và việc Elliott liên tục bị gạch tên gần đây đã làm dấy lên nhiều nghi vấn. Unai Emery cũng đã lên tiếng giải thích lý do khiến tiền vệ này vẫn ở ngoài rìa đội hình. Nhiều khả năng Aston Villa sẽ trả Elliott lại cho Liverpool ngay tháng 1 tới.

28/11/2025 02:32 AM (GMT+7)
Điểm tin bóng đá
