Tin mới nhất bóng đá sáng 25/11: Yamal bất mãn với đội ngũ y tế của Barcelona

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Lamine Yamal không hề hài lòng với cách Barcelona xử lý chấn thương háng của mình.

Yamal bất mãn với đội ngũ y tế của Barcelona

Barcelona đang vật lộn với cơn bão chấn thương mùa này, nổi cộm nhất là trường hợp của thần đồng 18 tuổi Lamine Yamal. Theo tiết lộ từ tờ The Athletic, trong đợt tập trung ĐTQG vào tháng 10, Yamal đã trực tiếp phàn nàn với ban lãnh đạo Barcelona về cách phòng khám của CLB (do Julio Tous phụ trách) xử lý quá trình hồi phục chấn thương háng của mình. Tài năng trẻ này yêu cầu được điều trị bởi các nhân viên y tế khác và đã được đáp ứng.

Yamal từng không hài lòng với đội ngũ y tế ở Barcelona

Yamal từng không hài lòng với đội ngũ y tế ở Barcelona

Chấn thương của Yamal là 1 trong 12 ca chấn thương của đội một Barcelona mùa này. HLV Hansi Flick đã quyết định quay lại phương pháp quản lý thể lực cầu thủ như mùa đầu ông dẫn dắt đội, đồng thời thay đổi một phần nhân sự của đội ngũ y tế.

Guardiola xin lỗi vì hành động xấu với cameraman

HLV Pep Guardiola đã tỏ ra rất tức giận với cameraman sau khi bản thân bị quay cận mặt ở trận thua 1-2 của Man City trước Newcastle, thời điểm ông tranh luận gay gắt với Bruno Guimaraes. Ở buổi họp báo trước ngày Man City gặp Leverkusen ở Cúp C1, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nói lời xin lỗi: 

"Tôi thấy xấu hổ khi xem lại. Tôi không thích điều đó. Tôi đã xin lỗi người quay phim chỉ sau đó một giây. Dù đã trải qua 1000 trận đấu, tôi vẫn không phải người hoàn hảo. Tôi đã mắc sai lầm lớn. Lý do là vì tôi muốn bảo vệ đội bóng của mình".

Rooney khuyên HLV Slot loại bỏ Salah

Cựu danh thủ Wayne Rooney cho rằng HLV Arne Slot cần mạnh dạn cho Mohamed Salah dự bị nếu muốn Liverpool thoát khỏi khủng hoảng: "Nếu tôi là Slot, tôi sẽ đưa ra quyết định lớn để tạo cú sốc cho toàn đội. Salah hiện không chịu hỗ trợ phòng ngự. Khi cầu thủ dự bị thấy huyền thoại của CLB không chịu chạy về hỗ trợ đồng đội mà vẫn đá chính hàng tuần, họ sẽ nghĩ gì?

Tôi nghĩ cần cho cậu ấy nghỉ. Hãy làm đội bóng trở nên chặt chẽ, khó bị đánh bại, mọi người phải chạy và pressing. Khi đội bắt đầu thắng lại, hãy đưa Salah trở lại".

Cucurella trêu đùa Palmer

Palmer chưa thể trở lại thi đấu do bị gãy ngón chân khi vấp chân vào cửa. Cucurella đã trêu đùa đồng đội của anh khi nói về lý do khiến Palmer gặp chấn thương này: "Mất Palmer là tổn thất lớn vì anh ấy sắp trở lại rồi. Chắc là Palmer trong lúc tức giận khi đá thua 1 trận game FIFA nên đã tự làm đau mình".

MU có lịch thi đấu trong mơ: 10 trận không gặp "Big 6", cơ hội bứt phá top đầu
MU có lịch thi đấu trong mơ: 10 trận không gặp "Big 6", cơ hội bứt phá top đầu

Manchester United sẽ vắng nhiều trụ cột vì Cúp các Quốc gia châu Phi (AFCON), nhưng lịch thi đấu sắp tới lại mang đến lợi thế bất ngờ cho thầy trò...

Bấm xem >>

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

25/11/2025 00:24 AM (GMT+7)
