Tin mới nhất bóng đá sáng 27/11: Ronaldo sắp mở dự án kinh doanh tại Madrid, cấm điện thoại

Ronaldo sắp mở dự án kinh doanh tại Madrid, cấm điện thoại

Theo tờ báo Tây Ban Nha Libertad Digital, doanh nhân Inigo Onieva cùng Mabel Hospitality, công ty của Cristiano Ronaldo và nhà kinh doanh Manuel Campos Guallar, đã ra mắt Vega Private Members Club. Nguồn tin cho biết đây sẽ là nơi “định nghĩa lại” cách thức kết hợp giữa giải trí và kinh doanh tại Madrid (Tây Ban Nha), dự kiến khai trương trước cuối năm.

Ronaldo sẽ bước vào loại hình kinh doanh mới vào cuối năm nay

Không gian rộng 1.000 m² sẽ cấm sử dụng điện thoại di động và chụp ảnh, được dùng cho các cuộc họp, văn phòng riêng, không gian làm việc chung và phòng thu podcast vào ban ngày. Về đêm, nơi này biến thành điểm gặp gỡ xã hội với các bữa tối sang trọng và các quầy bar chuyên biệt.

Câu lạc bộ sẽ có ba khu vực phục vụ theo các khung giờ khác nhau: Casa Vega (bistro hiện đại), Vega Restaurant và Toto (nhà hàng Ý). Ngoài ra còn có một câu lạc bộ rượu vang cung cấp các trải nghiệm rượu vang và cava (vang sủi) riêng tư.

Tuy nhiên, chi phí tham gia không hề rẻ. Thẻ thành viên cao cấp nhất, Founders’ Membership, chỉ được mời và yêu cầu thanh toán một lần 15.000 euro, đi kèm quyền truy cập trọn đời, đặt chỗ ưu tiên và trải nghiệm được thiết kế riêng. Các gói rẻ hơn có giá từ 2.400 euro/năm, kèm phí khởi điểm 2.000 euro.

MU nhắm bổ sung hậu vệ biên, có 7 mục tiêu cho tuyến giữa

Theo nguồn tin ESPN, MU đang đánh giá các phương án để tăng cường sức mạnh tuyến giữa. Elliot Anderson, Adam Wharton và Carlos Baleba đều nằm trong danh sách mục tiêu. Công tác đánh giá cũng đã được tiến hành với cặp cầu thủ Wolves là Joao Gomes và Andre, cùng với Angelo Stiller của Stuttgart và Conor Gallagher của Atletico Madrid.

Nguồn tin từ ESPN cho biết kế hoạch chuyển nhượng của “Quỷ đỏ” vào mùa hè tới tập trung vào việc chiêu mộ ít nhất một tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Bên cạnh đó, cũng có cảm giác rằng HLV Ruben Amorim cần gia tăng chiều sâu ở vị trí hậu vệ biên, và các cuộc thăm dò đã được thực hiện để đánh giá khả năng chiêu mộ một số mục tiêu tiềm năng.

Chủ tịch Atletico Madrid dằn mặt Barcelona

Julian Alvarez được xem là mục tiêu hàng đầu của Barcelona để thay thế Robert Lewandowski, người sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải. Thậm chí, có thông tin cho rằng tiền đạo người Argentina chính là lựa chọn ưa thích của chủ tịch Joan Laporta của Barcelona. Tuy nhiên, chủ tịch Enrique Cerezo của Atletico Madrid đã bác bỏ hoàn toàn khả năng Alvarez rời CLB trong năm tới.

Cerezo phát biểu với giới truyền thông trước khi tham dự bữa trưa cùng các đại diện Inter Milan tại một nhà hàng ở thủ đô Tây Ban Nha. Cerezo khẳng định: “Ý tưởng về việc giữ chân Alvarez là điều các bạn tự tưởng tượng ra thôi. Cậu ấy còn hợp đồng và phải thực hiện đúng như cam kết, giống như tất cả mọi người. Alvarez là cầu thủ chúng tôi muốn giữ, và cậu ấy cũng muốn ở lại đây, vậy còn cần gì hơn nữa?”

Người đứng đầu Atletico Madrid một lần nữa khẳng định Alvarez không phải để bán: “Chúng tôi không mở cửa đàm phán cho Alvarez hay bất kỳ cầu thủ nào khác. Đương nhiên, nếu có đội bóng đến và cầu thủ muốn ra đi, thì cậu ấy sẽ đi, nhưng hiện tại không có cầu thủ nào muốn rời CLB cả”.

McTominay hành động đẹp ở Cúp C1

Scott McTominay đã dành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” trong chiến thắng 2-0 của Napoli trước Qarabag tại Champions League cho đội ngũ quản lý trang phục của CLB, những người mà anh gọi là “các MVP thực sự” trong bài đăng trên trang cá nhân. Tiền vệ người Scotland đã tỏa sáng ghi “một bàn rưỡi” vào lưới Qarabag, như cách báo chí Italia mô tả. Cụ thể, một bàn thắng từ tình huống phạt góc và một pha phản lưới nhà của Marko Jankovic sau cú xoay người volley của McTominay trong vòng cấm.

Hai sao Newcastle nguy cơ bị treo giò ở Cúp C1

Dan Burn đã trở lại đội hình xuất phát của Newcastle trong trận thua 1-2 trước Marseille vào rạng sáng 26/11 (giờ Việt Nam). Tuyển thủ Anh phải nhận thẻ vàng ở phút 65 sau pha phạm lỗi mang tính triệt hạ với tiền vệ Pierre Emile Hojbjerg, qua đó nâng số thẻ phải nhận tại Champions League mùa này lên con số 2 và ngang bằng với Joelinton.

Điều đó đồng nghĩa bộ đôi này phải tránh nhận thêm thẻ vàng trong ba trận còn lại của giai đoạn vòng bảng gặp Bayer Leverkusen, PSV và PSG nếu không muốn dính án treo giò 1 trận từ UEFA.