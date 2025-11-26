Tin mới nhất bóng đá sáng 26/11: Real Madrid muốn mua lại Nico Paz ngay tháng 1

Real Madrid muốn mua lại Nico Paz ngay tháng 1

Real Madrid đang lên kế hoạch đưa tiền vệ tấn công Nico Paz, hiện khoác áo Como, trở lại Bernabeu. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sở hữu điều khoản mua lại trong hợp đồng của cầu thủ này, với mức phí tăng dần theo từng năm. Màn trình diễn thăng hoa của tài năng người Argentina ở mùa giải hiện tại đã thúc đẩy Real Madrid hành động sớm.

Nico Paz có thể trở lại Real Madrid sớm

Theo TyC Sports, Real Madrid muốn kích hoạt kế hoạch đưa Nico Paz trở lại ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sắp tới. Cầu thủ 19 tuổi được cho là đã chấp thuận trở về, thể hiện rõ mong muốn tái khoác áo “Los Blancos”. Tuy nhiên, theo nhà báo Fabrizio Romano, Real Madrid không thể kích hoạt điều khoản mua lại vào tháng 1, bởi điều khoản này không có hiệu lực trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Hậu vệ của Chelsea chỉ trích FIFA

Hậu vệ Marc Cucurella cho rằng việc FIFA "vẽ ra" quá nhiều trận khiến cầu thủ không có thời gian nghỉ ngơi và dễ dính chấn thương. Theo ngôi sao thuộc biên chế Chelsea, đồng đội Cole Palmer của anh là một nạn nhân vì phải cày ải quá nhiều ở mùa trước. Sau màn trình diễn chói sáng ở FIFA Club World Cup 2025, Palmer bắt đầu mùa giải 2025/26 với thể trạng rất tệ và thường xuyên chấn thương thời gian qua.

Các ông lớn Serie A tranh nhau chiêu mộ Chiesa

Tương lai của Federico Chiesa tại Liverpool dường như đang chạm ngưỡng báo động khi các đại gia Serie A như Inter Milan, AC Milan và Roma bắt đầu nhập cuộc trước kỳ chuyển nhượng tháng 1. Dưới thời HLV Arne Slot, cầu thủ chạy cánh người Italia vẫn chật vật tìm suất đá chính.

Ngay cả khi phong độ Liverpool thiếu ổn định và người hâm mộ ngày càng gây áp lực, Chiesa vẫn chưa đá chính trận nào ở Premier League. Điều đó làm dấy lên tin đồn về khả năng trở lại Serie A trong thời gian ngắn tới.

Theo TuttoJuve, hàng loạt CLB Serie A đã tiếp cận người đại diện của Chiesa cũng như Liverpool trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa đông. Inter Milan và AC Milan được xem là hai ứng viên hàng đầu, khi cả hai đều coi Chiesa là phương án có thể lập tức tăng cường sức mạnh hàng công. Roma cũng đã bày tỏ sự quan tâm, mở rộng thêm các điểm đến tiềm năng cho Chiesa trong bối cảnh anh đang tìm kiếm một môi trường đem lại cơ hội thi đấu và vai trò rõ ràng hơn.

Maignan lắng nghe đề nghị từ Chelsea và Juventus

Với việc hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, thủ môn Mike Maignan có thể bắt đầu đàm phán với các CLB khác ngay từ tháng 1, mở ra khả năng rời AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do. Milan được cho là đã đề nghị gia hạn đến năm 2028, kèm mức lương tăng từ 2,8 triệu euro lên 5,5 triệu euro mỗi năm. Tuy vậy, thủ môn người Pháp vẫn chưa bị thuyết phục đặt bút ký, trong bối cảnh Calciomercato cho biết không có bất kỳ cuộc đàm phán nào khác được lên lịch giữa đôi bên.

Juventus đã nổi lên như ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành chữ ký Maignan, kỳ vọng tận dụng sự bất ổn hiện tại để chiêu mộ một trong những thủ môn hàng đầu châu Âu mà không tốn phí chuyển nhượng. Nhưng Chelsea mới thực sự là cái tên có thể gây ra bất ngờ bởi tiềm lực tài chính mạnh mẽ.

Fabio Silva tính đường rời Dortmund ngay tháng 1

Tân binh mùa hè của Borussia Dortmund là Fabio Silva đang cân nhắc một cuộc chia tay gây sốc ngay tháng 1 sau khi không được trọng dụng dưới thời HLV Niko Kovac. Tiền đạo người Bồ Đào Nha tỏ ra thất vọng vì vai trò mờ nhạt và lo ngại nguy cơ mất suất dự World Cup 2026. Từ đầu mùa, cựu tiền đạo Wolves mới thi đấu hơn 100 phút tại Bundesliga, làm dấy lên tin đồn về khả năng ra đi sớm.