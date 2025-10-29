2 mục tiêu cũ của MU được đặt cửa thay HLV Slot, nội bộ Liverpool phản ứng

⚽ 2 HLV từng được MU quan tâm được đặt cửa thay Slot

Sau khởi đầu mùa giải như mơ, Liverpool đã sa sút không phanh với gồm 4 trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Trận thua 2-3 trước Brentford ở vòng 9 Ngoại hạng Anh khiến áp lực đè nặng lên HLV Slot. Thậm chí, nhà cầm quân người Hà Lan được cho là nằm trong nhóm các HLV có nguy cơ bị sa thải.

Trong bối cảnh đó, các nhà cái danh tiếng đã công bố tỷ lệ cược những ứng viên có thể trở thành tân HLV Liverpool. Đáng chú ý, Oliver Glasner (Crystal Palace) dẫn đầu với tỷ lệ 3/1 (đặt 1 ăn 3), theo sau là Andoni Iraola (Bournemouth) với tỷ lệ 4/1. Cách đây chưa lâu, Glasner và Iraola nằm trong danh sách ứng viên tiềm năng dẫn dắt MU thay HLV Ruben Amorim, thời điểm "Quỷ đỏ" thi đấu bết bát.

Zidane, Glasner hay thậm chí cả Klopp đều được đặt cửa thay thế Arne Slot ở Liverpool

Khá bất ngờ khi cựu HLV trưởng Real Madrid, Zinedine Zidane xếp thứ 3 (9/2), còn HLV đội tuyển Đức Julian Nagelsmann xếp thứ 4 (7/1). Bên cạnh đó, nhà cái còn đặt tỷ lệ HLV Jurgen Klopp tái hợp Liverpool ở mức 9/1.

🟢 Liverpool vẫn tin tưởng Arne Slot

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, bất chấp chuỗi phong độ tệ hại, nội bộ Liverpool vẫn giữ “lập trường rõ ràng” về vị trí của Arne Slot:

“Đây là thời điểm rất khó khăn với Liverpool – 4 trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, không phải khởi đầu như mong đợi, nhất là sau kỳ chuyển nhượng hè đầy hứng khởi. Nhưng nội bộ CLB, từ ban lãnh đạo đến các thành viên chủ chốt, đều hoàn toàn tin tưởng Arne Slot.

Họ tin 100% rằng Slot là người giỏi nhất để xử lý tình cảnh này. Dù khởi đầu không như mong muốn, Liverpool vẫn tin rằng mọi thứ sẽ ổn định trở lại”.

⚠️ Arne Slot vẫn chưa thực sự an toàn

Romano cho biết thêm, HLV Slot vẫn duy trì mối quan hệ tốt với các quan chức và cầu thủ: “Không có vấn đề gì giữa Arne Slot và các cầu thủ. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, đây chủ yếu là câu chuyện về chiến thuật và tâm lý".

Dù vậy, vị chuyên gia này nhấn mạnh, HLV Slot và đội ngũ cộng sự cần nhanh chóng cải thiện tình hình nếu không muốn áp lực gia tăng: “Họ phải thay đổi tình thế. Không thể bước vào tháng 11, 12 hay 1/2026 với những kết quả tệ như hiện nay – điều đó sẽ rất tệ. Tuy nhiên, CLB vẫn tin tưởng hoàn toàn vào Slot và đội ngũ cộng sự".