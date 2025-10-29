Rashford khen Pedri hay nhất Barca, thích đá cho HLV nào nhất tại MU?

Rashford nhớ kỷ nguyên Solskjaer ở MU

Marcus Rashford đang có mùa giải chơi khá tốt trong màu áo Barcelona, ghi được 5 bàn & 7 kiến tạo trong 13 trận ở La Liga & Champions League. Phong độ tốt của anh tại Catalunya đã dẫn đến tin đồn gần đây rằng Barca có thể sẽ mua đứt anh từ MU.

Rashford cho biết anh thực sự vui khi được đá dưới thời của HLV Solskjaer ở MU

Rashford dường như rất muốn dứt áo ra đi sau nhiều năm đá tại Old Trafford. Mặc dù là tiền đạo trẻ được CLB đào tạo và đã cống hiến tích cực trong những mùa giải trước đây, phong độ của Rashford đi xuống rõ rệt ở gần cuối mùa 2022/23 và tiếp tục “đổ đèo” ở 2 mùa tiếp theo, trước khi Barca mời gọi.

Tuy nhiên không phải điều gì ở MU cũng đều u ám với Rashford. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, tiền đạo người Anh cho biết anh vẫn có những ký ức tốt đẹp khi làm việc với HLV Ole Gunnar Solskjaer. MU thời Solskjaer đã lọt vào chung kết Europa League 2020/21, cũng là mùa giải họ đã về nhì tại Premier League.

“Ole là một HLV tuyệt vời và tôi rất thích được làm việc cùng ông ấy. Tôi có thể nói hộ cho các cầu thủ MU khác rằng chúng tôi đều muốn thi đấu dưới trướng Ole. Ông ấy biết cách đối xử với cầu thủ, tạo cho họ sự tự tin”, Rashford chia sẻ.

“Tại MU thời Ole, ông ấy tạo bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ. Chúng tôi được thi đấu thoải mái hơn, có sự gắn kết giữa các đồng đội. Đó là một trong những thời điểm tuyệt nhất cho cá nhân sự nghiệp của tôi”.

Ý muốn "định cư" tại Barcelona

Sau khi có phong độ chật vật dưới 2 HLV Erik Ten Hag và Ruben Amorim, Rashford đang trải nghiệm cuộc sống mới tại Barcelona. Anh hòa nhập nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick và đang nắm vị trí đá chính trong bối cảnh nhiều cầu thủ quan trọng trên hàng công Barca vắng mặt do chấn thương.

Khi được hỏi cầu thủ nào là người đá hay nhất tại Barcelona, Rashford đáp: “Chắc chắn là Pedri rồi. Nhiều cầu thủ ở đây rất giỏi, nhưng với tôi Pedri là đặc biệt nhất. Tôi biết Pedri là một cầu thủ xuất sắc trước khi tới đây, nhưng được tận mắt chứng kiến và được trực tiếp chơi cùng khiến tôi đánh giá tài năng của Pedri càng lớn hơn nữa”.

Rashford đá với nhiều cầu thủ đẳng cấp cao tại Barcelona

“Cách cậu ấy kiểm soát nhịp độ trận đấu, cách cậu ấy xử lý bình tĩnh khi đối phương áp sát, cả cách cậu ấy đọc tình huống trước khi thực hiện nhịp xử lý, mọi thứ đều cực kỳ tự nhiên”.

Rashford cũng thừa nhận anh hy vọng có thể tiếp tục cuộc sống mới tại Barcelona sang thêm những mùa giải nữa. “Tôi thích được thi đấu tại đây, Barcelona là một trong những CLB lớn nhất thế giới và được thi đấu tại đây là một vinh dự. Tôi đã ở Manchester United được hơn 20 năm rồi nhưng sẽ đến lúc cần sự thay đổi”, Rashford bình luận.