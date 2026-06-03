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Tin mới nhất bóng đá sáng 3/6: Sao tuyển Mỹ “chạy sô” đám cưới vì World Cup

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Brenden Aaronson vừa phải "chạy xô" chính đám cưới của mình do đang cùng ĐT Mỹ chuẩn bị cho World Cup 2026.

Sao tuyển Mỹ phải “chạy xô” đám cưới vì World Cup

Brenden Aaronson, tiền vệ của ĐT Mỹ tại World Cup 2026 vừa có trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ. Do chọn ngày cưới từ 2 năm trước nên  Aaronson không biết được rằng ngày cưới của mình rơi vào lịch tập trung của ĐTQG Mỹ.

Brenden Aaronson

Brenden Aaronson

Sau khi được ban huấn luyện cho phép, Aaronson đã chạy 100km về New Jersey để tổ chức đám cưới vào tối thứ sáu và rời đi vào lúc 2h30 sáng ngày thứ hai để kịp trở lại trại tập trung. Mặc dù phải “chạy xô” nhưng tiền vệ đang chơi cho Leeds United cảm thấy rất vui vì sự bận rộn này.

Nesta có bến đỗ mới

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Tin mới nhất bóng đá tối 2/6: Tuchel tin tuyển Anh đủ sức vô địch World Cup
Tin mới nhất bóng đá tối 2/6: Tuchel tin tuyển Anh đủ sức vô địch World Cup

HLV Thomas Tuchel khẳng định tuyển Anh có chất lượng đủ tốt để lên ngôi ở World Cup 2026.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/06/2026 02:16 AM (GMT+7)
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