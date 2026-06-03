Tin mới nhất bóng đá sáng 3/6: Sao tuyển Mỹ “chạy sô” đám cưới vì World Cup

Sao tuyển Mỹ phải “chạy xô” đám cưới vì World Cup

Brenden Aaronson, tiền vệ của ĐT Mỹ tại World Cup 2026 vừa có trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ. Do chọn ngày cưới từ 2 năm trước nên Aaronson không biết được rằng ngày cưới của mình rơi vào lịch tập trung của ĐTQG Mỹ.

Brenden Aaronson

Sau khi được ban huấn luyện cho phép, Aaronson đã chạy 100km về New Jersey để tổ chức đám cưới vào tối thứ sáu và rời đi vào lúc 2h30 sáng ngày thứ hai để kịp trở lại trại tập trung. Mặc dù phải “chạy xô” nhưng tiền vệ đang chơi cho Leeds United cảm thấy rất vui vì sự bận rộn này.

Nesta có bến đỗ mới

Theo thông báo mới nhất, CLB Avellino vừa bổ nhiệm HLV Alessandro Nesta vào vị trí “thuyền trưởng” của đội bóng với kỳ vọng có thể thăng hạng lên Serie A mùa sau. Nesta vẫn “thất nghiệp” kể từ khi rời Monza vào năm 2025. Mặc dù vậy, chủ tịch của Avellino tin rằng cựu sao AC Milan sẽ phù hợp với đội bóng.

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