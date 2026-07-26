Tin mới nhất bóng đá sáng 26/7: Đội Ronaldo có biến lớn, chủ tịch Al Nassr “bay màu”

Đội Ronaldo có biến lớn, chủ tịch Al Nassr “bay màu”

Ông Abdullah Al Majed chính thức tuyên bố rời vị trí chủ tịch CLB Al Nassr sau khi nhiệm kỳ theo quy định kết thúc. Ông cho biết không muốn tiếp tục gia hạn do bận công việc cá nhân. Al Majed khẳng định sẽ trở lại khán đài với tư cách một CĐV và ủng hộ bất kỳ ứng viên nào được người hâm mộ lựa chọn để điều hành CLB.

Ông Abdullah Al Majed (bên phải) rời cương vị chủ tịch CLB Al Nassr

Động thái này diễn ra không lâu sau khi chủ tịch Al Ahli - ông Khalid Al-Ghamdi cũng rời chức để tranh cử chủ tịch LĐBĐ Saudi Arabia. Al Majed giữ cương vị chủ tịch Al Nassr trong hai mùa giải, đáng chú ý là giúp đội bóng giành chức vô địch Saudi Pro League sau 7 năm chờ đợi.

4 cầu thủ Ả-rập góp mặt trong Top 10 ngôi sao châu Phi tại World Cup

Trang chủ FIFA vừa công bố danh sách 10 cầu thủ châu Phi nổi bật nhất tại World Cup 2026, trong đó có 4 ngôi sao đến từ các quốc gia Ả-rập. Thủ môn kỳ cựu Vozinha được ghi nhận sau màn trình diễn ấn tượng cùng Cape Verde. Morocco góp hai đại diện là Azzedine Ounahi và Ismael Saibari, trong khi Algeria có Ibrahim Maza, người dẫn đầu thống kê rê bóng thành công ở vòng bảng với 12 lần.

Danh sách còn có Yan Diomande, Amad Diallo, Ismaila Sarr, Pape Gueye, thủ môn Ai Cập Mostafa Shobier và Yoane Wissa. Đáng chú ý, Sarr là chân sút châu Phi ghi nhiều bàn nhất giải với 4 pha lập công.

Mertesacker sắp trở thành Giám đốc thể thao LĐBĐ Đức

Cựu trung vệ Arsenal, Per Mertesacker được cho là sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc thể thao mới của LĐBĐ Đức (DFB) vào cuối năm nay. Ở tuổi 41, Mertesacker từng có 15 năm gắn bó với Arsenal, trong đó có 7 năm thi đấu cho đội một trước khi chuyển sang công tác huấn luyện.

Sau khi giải nghệ năm 2018, cựu tuyển thủ Đức tiếp tục làm việc tại học viện Arsenal trong 8 năm. Kinh nghiệm cả trong và ngoài sân cỏ được xem là yếu tố giúp Mertesacker trở thành ứng viên sáng giá cho vai trò mới tại DFB.

Iraola bổ nhiệm bộ đôi chuyên gia bóng chết tại Liverpool

HLV Andoni Iraola đã quyết định bổ nhiệm Tommy Elphick và Shaun Cooper phụ trách các tình huống cố định của Liverpool trong mùa giải 2026/27. Bộ đôi này sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng tổ chức các pha đá phạt và phòng ngự bóng chết của "The Reds".

Liverpool đã không có một HLV chuyên trách về tình huống cố định kể từ khi Aaron Briggs bị sa thải hồi tháng 12 năm ngoái. Sự xuất hiện của Elphick và Cooper được kỳ vọng sẽ mang đến những phương án mới cho đội chủ sân Anfield.

Brighton hủy kế hoạch tập huấn tại Pháp vì sự cố hy hữu

Brighton buộc phải hủy kế hoạch tập huấn tiền mùa giải tại Pháp sau khi phát hiện các sân tập dự kiến sử dụng bị hư hại bởi trực thăng phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh G7 hạ cánh.

Theo kế hoạch ban đầu, thầy trò HLV Fabian Hurzeler sẽ đóng quân tại Hotel Royal, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở thị trấn Evian-les-Bains, gần biên giới Thụy Sĩ, từ ngày 23/7 đến 1/8. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ khiến Brighton phải thay đổi lịch trình chuẩn bị cho mùa giải mới và tìm kiếm địa điểm tập huấn thay thế.