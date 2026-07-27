Nữ hoàng điền kinh Anh Hodgkinson mặc hở táo bạo, làm chao đảo mạng xã hội

Nhà vô địch Olympic 24 tuổi Keely Hodgkinson vừa khiến người hâm mộ không khỏi trầm ồ khi tung loạt ảnh diện áo corset cùng chân váy đầy quyến rũ trên trang cá nhân. Sự xuất hiện lộng lẫy này diễn ra ngay sau khi cô có màn trở lại vô cùng ấn tượng tại chặng London Stadium thuộc giải Diamond League.

Ở cự ly 800m sở trường, nữ vận động viên người Anh đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên. Chiến thắng này càng thêm có ý nghĩa bởi chỉ vài tuần trước đó, Hodgkinson từng không thể đi lại trong nhiều ngày do một sự cố ngã nghiêm trọng khiến đôi đầu gối của cô bị thương nặng.

Sau màn trình diễn thăng hoa trên đường chạy, Hodgkinson tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý nhờ gu thời trang táo bạo. Bài đăng của cô nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều fan hâm mộ gọi cô là "vô cùng xinh đẹp", trong khi những người khác thì hết lời khen ngợi thiết kế áo corset ấn tượng của cô.

Không chỉ tỏa sáng trên đường chạy, ngôi sao của đội tuyển Anh còn rất chăm chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường quyến rũ trên mạng xã hội. Theo kế hoạch, Hodgkinson sẽ tiếp tục tranh tài tại Giải vô địch điền kinh châu Âu diễn ra ở Birmingham trong thời gian tới.