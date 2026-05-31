Tin mới nhất bóng đá 31/5: Chelsea "cà khịa" Arsenal sau chung kết cúp C1

Chelsea "cà khịa" Arsenal sau chung kết Cúp C1

Gần như ngay lập tức sau khi Gabriel thực hiện hỏng quả phạt đền khiến Arsenal tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch Champions League, Chelsea đã đăng tải một thông điệp đầy ẩn ý trên tài khoản X chính thức để chế giễu đối thủ cùng thành phố.

"The Blues" chia sẻ bài đăng mời người hâm mộ tham quan sân Stamford Bridge và chiêm ngưỡng phòng truyền thống của CLB. Đi kèm là loạt hình ảnh về các danh hiệu, trong đó chiếc cúp Champions League được đặt ở vị trí nổi bật nhất.

Bài đăng của Chelsea có nội dung: “Hãy đến thăm ngôi nhà của những danh hiệu tại London”.

Chelsea từng hai lần vô địch Champions League. Lần đầu tiên đến vào năm 2012 sau chiến thắng trên chấm luân lưu trước Bayern Munich ngay tại Allianz Arena. Chín năm sau, đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục đăng quang khi đánh bại Man City trong trận chung kết toàn Anh năm 2021.

Cho đến nay, Chelsea vẫn là đội bóng duy nhất của London từng nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá. Crystal Palace, đội vừa đăng quang Conference League hồi giữa tuần, cũng đăng tải bức ảnh các cầu thủ nâng cúp kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Nhà vô địch châu Âu”.

45 người bị bắt khi ăn mừng PSG vô địch Cúp C1

Cảnh sát Paris đã bắt giữ 45 người sau khi các vụ bạo lực làm gián đoạn hoạt động ăn mừng chức vô địch Champions League thứ hai trong lịch sử của PSG. Đáng chú ý, một nhóm quá khích còn tìm cách xông vào một đồn cảnh sát tại thủ đô nước Pháp.

Theo thông báo từ Sở Cảnh sát Paris, một số nhóm nhỏ đã gây rối tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố. Một số đối tượng phá hoại cửa hàng, đốt lửa trên đường phố và gây mất trật tự công cộng. Một cảnh sát đã bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

HLV Ancelotti tái khẳng định Neymar sẽ dự World Cup

Trước những mối lo Neymar sẽ bị chấn thương cản trở khả năng dự World Cup 2026, mới đây HLV Carlo Ancelotti đã xác nhận ông sẽ có cầu thủ này trong danh sách dự giải khi vòng chung kết khởi tranh. "Tôi không có nghi ngờ gì về điều đó", HLV Ancelotti cho biết. "Nếu cậu ấy không đá trận đầu tiên thì sẽ đá trận thứ 2. 26 cầu thủ tôi lựa chọn sẽ có mặt tại World Cup".

Vừa bị Liverpool sa thải, Arne Slot lập tức có "mối" mới

Ngay sau khi Liverpool sa thải HLV Arne Slot, vị HLV người Hà Lan đã được AC Milan bắt liên lạc mặc dù Milan vẫn đang đàm phán với các HLV khác. Hiện Milan đang nhắm đến cả Oliver Glasner và thậm chí Ralf Rangnick, người sẽ làm rõ tương lai của mình sau World Cup cùng ĐT Áo.

Xabi Alonso sẽ trao cơ hội cho Nicolas Jackson

Tờ Daily Mail cho biết tiền đạo Nicolas Jackson sẽ được trao cơ hội dưới thời tân HLV Xabi Alonso ở Chelsea. Alonso muốn cho tất cả các cầu thủ dưới quyền được chứng tỏ khả năng của mình và Jackson sẽ được đưa trở lại đội hình sau 1 năm mà Liam Delap gây nhiều thất vọng.

Con trai Darren Fletcher ra mắt tuyển Scotland

Tyler Fletcher đã ra mắt tuyển Scotland khi vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2 trong trận giao hữu thắng Curacao 4-1. Tyler Fletcher là con trai của cựu danh thủ Darren Fletcher và đã thi đấu ở đội 1 của MU. Tyler Fletcher từng khoác áo tuyển U16 Anh nhưng sau đó chuyển sang các đội trẻ của Scotland trước khi ra mắt ĐTQG.

Ajax bổ nhiệm cựu HLV của Girona

CLB Ajax đang hy vọng sẽ thay đổi thời vận khi quyết định bổ nhiệm HLV Michel. Nhà cầm quân người TBN này vừa chia tay Girona sau khi CLB này xuống hạng khỏi La Liga, tuy nhiên năng lực của HLV Michel vẫn được đánh giá cao khi từng giúp Girona đoạt vé dự Champions League mùa 2023/24.