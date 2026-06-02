Tin mới nhất bóng đá sáng 2/6: HLV Bồ Đào Nha ủng hộ Ronaldo dự World Cup 2030

Martinez ủng hộ Ronaldo theo đuổi giấc mơ World Cup 2030

Khi Bồ Đào Nha chuẩn bị đồng đăng cai World Cup 2030 cùng Tây Ban Nha và Morocco, viễn cảnh Cristiano Ronaldo lĩnh xướng hàng công của “Brazil châu Âu” ở tuổi 45 đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ giới mộ điệu.

HLV Martinez đặt niềm tin mạnh mẽ dành cho Ronaldo

Khi được hỏi về khả năng Ronaldo góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2030, HLV Roberto Martinez của ĐT Bồ Đào Nha trả lời trên El Larguero: “Cậu ấy sẽ chiến đấu vì điều đó. Tôi nghĩ không ai nên nghi ngờ điều này, bởi Ronaldo đã xứng đáng có được quyền theo đuổi mục tiêu ấy bằng tất cả những gì cậu ấy đã cống hiến.

Đừng nghĩ đây không phải là chủ đề được bàn luận trong ban huấn luyện, bởi chúng tôi rất muốn tấm gương của Ronaldo có thể truyền cảm hứng cho mọi cầu thủ trẻ ở Bồ Đào Nha”.