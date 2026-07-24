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Tin mới nhất bóng đá sáng 24/7: De Jong bị nghi dính chấn thương đầu gối

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Barcelona đang giám sát tình hình chấn thương của De Jong sau khi anh bị xác định rách dây chằng đầu gối phải.

De Jong bị nghi dính chấn thương ở đầu gối

Theo công bố của Barcelona, tiền vệ trung tâm Frenkie De Jong đã bị rách dây chằng trong ở đầu gối phải sau khi cầu thủ này tiến hành kiểm tra y tế mới đây. Tuy nhiên hiện De Jong vẫn đang được bộ phận y tế của Barca giám sát và chưa có dấu hiệu cho thấy anh sẽ phải làm phẫu thuật.

Frenkie De Jong

Frenkie De Jong

ĐT Pháp công bố HLV mới ngày 28/7

Tờ L’Equipe cho biết LĐBĐ Pháp sẽ cho ra mắt tân HLV trưởng của ĐTQG nước này vào ngày 28/7 tới. Didier Deschamps đã rời chức vụ sau World Cup 2026 và dự kiến người thay thế ông sẽ là đồng đội cũ Zinedine Zidane.

Busquets trở lại Barcelona làm công việc huấn luyện

Tờ Mundo Deportivo cho biết sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Sergio Busquets mới đây đã quay lại CLB Barcelona để tích lũy kinh nghiệm huấn luyện. Tuy vậy Busquets chưa có chứng chỉ để làm việc và trước mắt anh sẽ chỉ làm trợ lý không chính thức cho Juliano Belletti ở đội Barcelona B.

LĐBĐ Đức quyên tiền từ thiện vì vụ Klopp

Theo tờ Bild của Đức, Jurgen Klopp được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng ĐT Đức nhưng LĐBĐ Đức sẽ không phải đóng tiền đền bù hợp đồng cho Leipzig, nơi Klopp trước đây làm việc trong vai trò cố vấn. Thay vào đó LĐBĐ Đức sẽ chuyển 1 triệu euro vào quỹ phi lợi nhuận của Red Bull cho công tác nghiên cứu chữa bệnh tủy sống.

Newcastle và Liverpool đối thoại để tổ chức lễ tri ân Kevin Keegan

Sau khi huyền thoại Kevin Keegan qua đời vì ung thư, mới đây Newcastle và Liverpool đã đối thoại để tổ chức một lễ tri ân trang trọng cho người đã khoác áo cả hai CLB. Liverpool sẽ làm khách trước Newcastle trong khuôn khổ Premier League vào ngày 23/8 và đây có thể sẽ là dịp cho mục đích đó. Hiện Newcastle đã cho các cầu thủ của mọi đội bóng nam – nữ - U21 đều đeo băng tang khi thi đấu các trận giao hữu trước mùa.

Tin mới nhất bóng đá tối 23/7: LĐBĐ Argentina phản đối chuyện Messi trượt QBV World Cup
Tin mới nhất bóng đá tối 23/7: LĐBĐ Argentina phản đối chuyện Messi trượt QBV World Cup

Liên đoàn bóng đá Argentina chính thức đưa ra phản hồi về việc Rodri giành Quả bóng Vàng World Cup thay vì Messi.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/07/2026 01:13 AM (GMT+7)
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