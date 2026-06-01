Tin mới nhất bóng đá sáng 1/6: Harry Kane chỉ đứng thứ 4 ở bầu chọn Cầu thủ hay nhất mùa của Bundesliga

Harry Kane chỉ đứng thứ 4 ở bầu chọn Cầu thủ hay nhất mùa của Bundesliga

Trong một cuộc bầu chọn giải thưởng Cầu thủ hay nhất mùa 2025/26 của Bundesliga do gần 200 cầu thủ tại giải này bầu chọn, Michael Olise của Bayern Munich đã đoạt giải khi nhận tới 40,7% số phiếu bầu chọn. Đáng chú ý là Harry Kane, tay săn bàn số 1 của Bayern, chỉ được 10,1% số phiếu và đứng thứ 4 sau Yan Diomande (Leipzig – 15,1%) lẫn Luka Vuskovic (Hamburg – 11,1%).

Liverpool bắt đầu đàm phán với Iraola tuần này

Tờ The Times cho biết tuần này các cuộc đàm phán chính thức giữa Liverpool với HLV Andoni Iraola sẽ bắt đầu sau khi Liverpool sa thải Arne Slot. Iraola đã dừng nói chuyện với AC Milan lẫn Bayer Leverkusen sau khi biết Liverpool tiếp cận.

Tchouameni lảng tránh nói về vụ đánh nhau với Valverde

Aurelien Tchouameni mới đây đã bị đặt câu hỏi về vụ đấm Federico Valverde ở Real Madrid và tiền vệ người Pháp tỏ ra miễn cưỡng khi trả lời. “Câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn chỉ vì được đưa tin. Tôi bị đồn đã đánh người khác, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Điều quan trọng nhất là câu lạc bộ biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta cần phải tiến về phía trước từ đây. Với Fédé (Valverde), chúng tôi có chung mục tiêu, đó là giành các danh hiệu cùng Real. Còn về cá nhân tôi, không có vấn đề gì cả”, Tchouameni nói.

Uruguay công bố danh sách dự World Cup

HLV Marcelo Bielsa đã công bố 26 cầu thủ được ông lựa chọn dự World Cup 2026. Không có nhiều sự bất ngờ trong danh sách này, bao gồm sự vắng mặt của Luis Suarez bởi giữa Suarez và HLV Bielsa đã có mâu thuẫn trước đây, khiến Suarez dù vừa qua tuyên bố anh sẵn sàng góp mặt nếu được triệu tập nhưng vẫn bị Bielsa bỏ qua.

Danh sách tuyển Uruguay tham dự World Cup 2026: Thủ môn: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey). Hậu vệ: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (River Plate). Tiền vệ: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting CP), Brian Rodriguez (Club America). Tiền đạo: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al Hilal).

CH Czech công bố danh sách dự World Cup 2026

Đội tuyển CH Czech đã có danh sách 26 cầu thủ sẽ đến Bắc Mỹ dự World Cup 2026. Danh sách này không gây nhiều ngạc nhiên khi những nhân tố chủ chốt đều góp mặt, từ thủ môn Kovar, hậu vệ Coufal cho tới tiền vệ Soucek và tiền đạo Schick. CH Czech chỉ gọi 29 cầu thủ trong danh sách sơ bộ nên chỉ 3 người bị loại khỏi danh sách cuối cùng, 26 cầu thủ thì tới 10 cầu thủ đến từ Slavia Prague, khiến CLB này đang là CLB có số cầu thủ đông nhất xuất hiện ở chỉ một ĐTQG.