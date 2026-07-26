Real đồng ý bán Tchouameni cho MU giá 68 triệu bảng, mở đường đón "bom tấn" Rodri

Real Madrid mở cửa bán Tchouameni cho MU

Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến những biến động lớn ở vị trí tiền vệ của các ông lớn châu Âu. Sau khi hoàn tất hàng loạt thương vụ, MU vẫn chưa dừng lại khi tiếp tục tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để hoàn thiện đội hình.

Real Madrid mở cửa bán Tchouameni cho MU

Đội chủ sân Old Trafford trước đó đã chiêu mộ Andrey Santos và Youri Tielemans, nhưng theo nhiều nguồn tin, HLV của "Quỷ đỏ" vẫn muốn bổ sung thêm một tiền vệ đánh chặn. Fabrizio Romano cũng xác nhận Aurelien Tchouameni là mục tiêu "trong mơ" của MU trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Tưởng chừng đây là nhiệm vụ bất khả thi, song diễn biến trong 48 giờ qua đã mở ra cơ hội lớn cho đội bóng nước Anh. Theo The Sun, Real Madrid hiện sẵn sàng để Tchouameni ra đi nếu nhận được lời đề nghị trị giá 80 triệu euro (68 triệu bảng). Tờ báo này khẳng định: "Real Madrid sẵn sàng bán Aurelien Tchouameni cho MU với giá 68 triệu bảng để có đủ kinh phí cho thương vụ chuyển nhượng đầy tham vọng Rodri".

Rodri là chìa khóa tạo nên hiệu ứng domino

Nguồn cơn của thương vụ này xuất phát từ kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của Real Madrid. Theo nhà báo David Ornstein, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chính thức thúc đẩy kế hoạch chiêu mộ Rodri từ Man City sau khi Chủ tịch Florentino Perez thay đổi quan điểm.

Rodri là chìa khóa tạo nên hiệu ứng domino

Ornstein cho biết: "Real Madrid đang nỗ lực để chiêu mộ tiền vệ Rodri của Man City. Ở giai đoạn này, các cuộc đàm phán giữa các câu lạc bộ vẫn chưa diễn ra, nhưng Real Madrid tự tin rằng một thỏa thuận có thể đạt được và đang hoạt động trên cơ sở Rodri sẽ gia nhập câu lạc bộ vào mùa hè này". Trong khi đó, Rodri cũng được cho là mong muốn trở lại Tây Ban Nha và khoác áo Real Madrid, dù đang nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng từ Man City.

Theo Fabrizio Romano, việc Real Madrid vừa chi mạnh để đưa ra đề nghị 100 triệu euro dành cho Yan Diomande và còn có kế hoạch tiếp tục tăng ngân sách cho các mục tiêu chuyển nhượng khiến CLB cần thực hiện một vụ bán cầu thủ lớn để cân bằng tài chính. Trong bối cảnh đó, Tchouameni trở thành cái tên nhiều khả năng phải hy sinh, qua đó mở đường cho thương vụ Rodri và tạo nên một trong những hiệu ứng domino đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè.