Tin mới nhất bóng đá sáng 25/7: Carrick hài lòng dàn sao trẻ sau chiến thắng 5-0

Carrick hài lòng dàn sao trẻ sau chiến thắng 5-0

HLV Michael Carrick dành nhiều lời khen cho các cầu thủ trẻ của MU sau khi họ chơi đầy tự tin và góp công lớn vào chiến thắng 5-0 trước Rosenborg trong trận giao hữu diễn ra tại Na Uy.

Các cầu thủ trẻ của MU đã để lại nhiều ấn tượng trong chiến thắng trước Rosenborg

Cựu tiền vệ người Anh nói: "Đó là trạng thái tuyệt vời nhất đối với một cầu thủ, khi bạn thi đấu với sự tự tin và thoải mái. Công việc của tôi là cố gắng đưa các cầu thủ vào đúng tâm thế đó. Các cầu thủ giàu kinh nghiệm lúc này vẫn đang từng bước lấy lại cảm giác, nhưng có thể thấy họ đang ở trong trạng thái tốt và dần quen với việc duy trì những kết quả tích cực trong một khoảng thời gian, điều đó rất đáng mừng.

Còn với các cầu thủ trẻ, khi chứng kiến họ tự tin thể hiện bản thân, chơi đúng với khả năng và luôn nỗ lực để tiến bộ, tôi thực sự rất hài lòng. Tôi nghĩ những gì họ thể hiện trong hiệp hai là rất, rất ấn tượng. Tất cả đều sở hữu tiềm năng theo những cách khác nhau. Điều bạn mong muốn là họ phát huy tối đa tiềm năng đó và không ngừng hoàn thiện bản thân, và hôm nay họ chắc chắn đã làm được điều đó".

Rodri phẫu thuật lưng

Tân HLV Enzo Maresca của Man City xác nhận tiền vệ Rodri sẽ trải qua ca phẫu thuật điều trị vấn đề ở lưng vào ngày 27/7. "Cậu ấy sẽ phẫu thuật. Sau đó, cậu ấy cần được nghỉ ngơi, tận hưởng kỳ nghỉ và hồi phục. Rồi cậu ấy sẽ trở lại cùng chúng tôi", chiến lược gia người Italia chia sẻ trong buổi họp báo đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Man City.

Maresca không tiết lộ thời điểm Rodri có thể tái xuất, nhưng ông bác bỏ những tin đồn liên quan đến tương lai của tiền vệ người Tây Ban Nha sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng Real Madrid muốn chiêu mộ anh.

Cựu HLV Chelsea nói: "Những cầu thủ lớn luôn gắn liền với các tin đồn chuyển nhượng, vì vậy tôi không lo lắng về điều đó. Điều này là bình thường, nhất là khi họ vừa vô địch World Cup và cậu ấy là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Tôi nghĩ mọi HLV đều muốn có Rodri vì cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp".

Andrea Pirlo tiến gần ghế HLV tuyển Italia

Theo Sky Sport Italia, Andrea Pirlo đang tiến rất gần tới việc trở thành thuyền trưởng mới của đội tuyển Italia. Pirlo hiện được kỳ vọng sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng sau khi Pep Guardiola từ chối lời đề nghị của Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC).

Theo giám đốc kỹ thuật FIGC Paolo Maldini, Carlo Ancelotti cũng từng được liên hệ trước Pep Guardiola, nhưng cựu HLV Real Madrid đang còn hợp đồng với đội tuyển Brazil. Trước khi hoàn tất thỏa thuận để trở thành thuyền trưởng đội tuyển Italia, Pirlo sẽ chấm dứt hợp đồng với United FC, CLB có trụ sở tại Dubai (UAE).