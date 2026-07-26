Trực tiếp chuyển nhượng 26/7: MU được báo giá chiêu mộ Leao

MU được báo giá chiêu mộ Leao

MU vừa có thêm cơ sở để xác định mức phí cần bỏ ra nếu muốn chiêu mộ Rafael Leao của AC Milan. Theo chuyên gia chuyển nhượng người Italia Nicolo Schira, Galatasaray đã gửi lời đề nghị trị giá 30 triệu euro, nhưng AC Milan kiên quyết chỉ xem xét bán nếu nhận được ít nhất 50 triệu euro.

Leao là một trong những cái tên liên tục được liên hệ với MU trong suốt mùa hè, khi đội chủ sân Old Trafford vẫn đang tìm kiếm phương án tăng cường sức mạnh cho hành lang cánh trái.

"Quỷ đỏ" cũng sẽ có cơ hội trực tiếp đánh giá thêm phong độ của tuyển thủ Bồ Đào Nha, khi đoàn quân của HLV Michael Carrick đá giao hữu với AC Milan vào ngày 15/8 tới.

Nếu Leao góp mặt ở trận đấu này, đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để MU trực tiếp theo dõi tiền đạo người Bồ Đào Nha trước khi kỳ chuyển nhượng bước vào giai đoạn quyết định.