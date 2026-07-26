Trực tiếp chuyển nhượng 26/7: MU được báo giá chiêu mộ Leao
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 26/7.
MU vừa có thêm cơ sở để xác định mức phí cần bỏ ra nếu muốn chiêu mộ Rafael Leao của AC Milan. Theo chuyên gia chuyển nhượng người Italia Nicolo Schira, Galatasaray đã gửi lời đề nghị trị giá 30 triệu euro, nhưng AC Milan kiên quyết chỉ xem xét bán nếu nhận được ít nhất 50 triệu euro.
Leao là một trong những cái tên liên tục được liên hệ với MU trong suốt mùa hè, khi đội chủ sân Old Trafford vẫn đang tìm kiếm phương án tăng cường sức mạnh cho hành lang cánh trái.
"Quỷ đỏ" cũng sẽ có cơ hội trực tiếp đánh giá thêm phong độ của tuyển thủ Bồ Đào Nha, khi đoàn quân của HLV Michael Carrick đá giao hữu với AC Milan vào ngày 15/8 tới.
Nếu Leao góp mặt ở trận đấu này, đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để MU trực tiếp theo dõi tiền đạo người Bồ Đào Nha trước khi kỳ chuyển nhượng bước vào giai đoạn quyết định.
Theo RMC Sport (Pháp), PSG hiện đã gửi yêu cầu thăm dò nhằm tận dụng cơ hội trên thị trường chuyển nhượng để đưa Rodri về sân Parc Des Princes. Nếu chuyển tới Paris, Rodri sẽ tái hợp đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha là Fabian Ruiz. Bộ đôi này đã tạo nên cặp tiền vệ trung tâm giúp “Bò tót” giành chức vô địch World Cup 2026 vừa qua.
Hợp đồng giữa Rodri và Man City chỉ còn thời hạn 1 năm. Dù đội chủ sân Etihad rất muốn giữ chân tiền vệ người Tây Ban Nha, các cuộc đàm phán gia hạn đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá. Real Madrid vẫn được xem là điểm đến sáng giá nhất sau khi đã đạt thỏa thuận cá nhân với Rodri, nhưng thương vụ vẫn chưa hoàn tất.
Theo những thông tin mới nhất từ La Gazzetta Dello Sport (Italia), ban lãnh đạo MU hiện vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về việc chi 60 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Manu Kone. Vì vậy, “Quỷ đỏ” được cho là sẽ tiếp tục đàm phán với Roma nhằm thuyết phục đội bóng Serie A hạ mức phí chuyển nhượng. Đội chủ sân Old Trafford cũng có thể đề xuất đưa Marcus Rashford vào các cuộc thương lượng liên quan đến Kone.
Tuy nhiên, phương án này đang vấp phải nhiều rào cản. Trước hết là mức lương của Rashford, được cho là khoảng 10 triệu euro/mùa sau thuế, chưa kể các khoản thưởng trị giá khoảng 2,5 triệu euro. Nếu gia nhập Roma, tiền đạo người Anh sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Serie A với khoảng cách đáng kể so với phần còn lại.
Bên cạnh đó, Roma chỉ muốn cân nhắc phương án mượn Rashford trước thay vì mua đứt. Theo La Gazzetta Dello Sport, trong kịch bản này, MU vẫn sẽ phải gánh một phần đáng kể tiền lương của cầu thủ 28 tuổi, điều được đánh giá là khó có khả năng xảy ra.
Theo tiết lộ của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Real Madrid đã có bước tiến quan trọng trong nỗ lực chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Yan Diomande của Leipzig sau các cuộc đàm phán diễn ra tại Đức trong tuần này.
Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đã gửi tới tài năng 19 tuổi bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Về phía Diomande, anh cũng sẵn sàng chuyển đến sân Santiago Bernabeu nếu thương vụ được hoàn tất.
PSG vẫn duy trì sự quan tâm đối với cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Leipzig về mức phí chuyển nhượng.
Man City và Arsenal từng được liên hệ với Diomande trong giai đoạn đầu kỳ chuyển nhượng hè, đặc biệt trước khi World Cup khởi tranh. Tuy nhiên, theo các nguồn tin mới nhất, cả hai CLB hiện không còn tham gia cuộc đua sau những cuộc liên hệ gần đây.
Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Nicolo Schira, Mohamed Salah đang tiến rất gần tới việc gia nhập Besiktas theo dạng chuyển nhượng tự do. Nguồn tin này cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 mùa giải.
Tân HLV trưởng Besiktas, Vincenzo Italiano, được cho là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương vụ này. Salah chia tay Liverpool hồi đầu mùa hè năm nay, khép lại 9 năm gắn bó đầy thành công tại sân Anfield, quãng thời gian anh cùng đội bóng giành nhiều danh hiệu lớn.
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 25/7.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/07/2026 00:38 AM (GMT+7)