Tin mới nhất bóng đá sáng 27/7: Đội của Ronaldo bị hạn chế chuyển nhượng 

Đội của Ronaldo bị hạn chế chuyển nhượng

Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) gần đây quyết định siết chặt nguồn tiền cho Al Nassr. Lý do bởi đội bóng của Ronaldo vướng vào khoản nợ 800 triệu riyal. Việc này khiến khâu chuyển nhượng của Al Nassr tạm thời đóng băng.

PIF sẽ hạn chế để ban lãnh đạo Al Nassr quyết định vấn đề về tài chính. PIF còn bổ nhiệm các chuyên gia độc lập về tài chính, thương mại và pháp lý để tìm nguồn doanh thu mới và cắt giảm những khoản chi không cần thiết.

Al Nassr rơi vào tình cảnh khó khăn

Yamal bày tỏ lòng biết ơn với mẹ

Trong bộ phim tài liệu gần đây, Yamal bày tỏ lòng biết ơn đối với mẹ mình, bà Sheila Ebana, vì những hy sinh của bà: "Mẹ tôi làm việc ở McDonald's, và chúng tôi có nguồn lực hạn chế, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc trong những ngày nghỉ lễ. Mẹ đã mua cho tôi một chiếc PlayStation. Cho dù tôi có tặng mẹ cái gì đi nữa, tôi cũng không bao giờ có thể đền đáp hết những gì mẹ đã cho tôi. Mẹ tôi là một trong những hình mẫu lý tưởng của tôi khi tôi còn nhỏ".

Paredes dự đoán Messi từ giã ĐTQG sau World Cup 2026

Messi đã thi đấu xuất sắc ở World Cup 2026. Dẫu vậy, anh vẫn không thể lên ngôi vô địch. Về phần Paredes, anh nghĩ Messi sẽ từ giã ĐTQG sau giải đấu này. Paredes mong đội trưởng "La Albiceleste" sẽ suy nghĩ lại:

"Tôi nghĩ anh ấy đã quyết định rằng chung kết World Cup 2026 là trận đấu cuối cùng của anh ấy cho đội tuyển quốc gia. Tôi hy vọng là mọi thứ sẽ khác. Tôi hy vọng anh ấy có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng rốt cuộc đó sẽ là quyết định của anh ấy. Bất cứ điều gì khiến anh ấy hạnh phúc chắc chắn cũng sẽ khiến chúng tôi hạnh phúc".

Lisandro Martinez sẽ sớm hồi phục

Hậu vệ Lisandro Martinez đã gây lo ngại khi rời sân trong trận chung kết World Cup với vết thương ở đùi, làm dấy lên lo ngại về việc anh phải nghỉ thi đấu dài hạn. Tuy nhiên, đội ngũ y tế của câu lạc bộ tin rằng vấn đề không nghiêm trọng và cầu thủ 28 tuổi này dự kiến ​​sẽ trở lại đội tuyển quốc gia sau kỳ nghỉ dài.