Amorim hé lộ kế hoạch mua tân binh của MU, sao nào đòi ra đi vào mùa đông?

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
Amorim hé lộ kế hoạch mua tân binh của MU, sao nào đòi ra đi vào mùa đông?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Ruben Amorim Manchester United

HLV Amorim hé lộ thông tin mới nhất về kế hoạch chuyển nhượng của MU trong cuộc họp báo trước vòng 20 Ngoại hạng Anh.

   

Diễn biến
Amorim không có tâm trạng tốt ở buổi họp báo

Theo ghi nhận từ phóng viên Danyal Khan của Sky Sports News, HLV Ruben Amorim không có tâm trạng tốt ở cuộc họp báo trước trận Leeds United - MU thuộc vòng 20 Ngoại hạng Anh (19h30, 4/1). Trong khi đó, tờ Daily Mail nhận định nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bước vào phòng họp báo với dáng vẻ lạnh lùng.

"Huấn luyện viên trưởng MU, Ruben Amorim, không có tâm trạng tốt nhất trong buổi họp báo trước trận đấu với Leeds. Với việc 8 cầu thủ nhiều khả năng không thể tham gia chuyến làm khách đến Elland Road, bên cạnh phát ngôn thừa nhận không kỳ vọng nhiều vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, những yếu tố đó không giúp cải thiện tâm trạng của ông ấy", trích lời phóng viên Danyal Khan.

Amorim hé lộ kế hoạch mua tân binh của MU, sao nào đòi ra đi vào mùa đông? - 1

Amorim ngầm xác nhận không mua sắm, chưa ai đòi rời MU

HLV Amorim tuyên bố, MU sẽ không tìm cách tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để cạnh tranh tốp đầu Ngoại hạng Anh:

“Kỳ chuyển nhượng sẽ không mang lại sự thay đổi nào. Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ cuộc trao đổi nào để thay đổi đội hình. Chúng tôi sẽ duy trì lộ trình như hiện tại. MU đang ở gần nhóm có vé dự Champions League, nhưng cũng không cách quá xa 8 đội xếp sau. Vì vậy, hãy tập trung vào trận đấu tiếp theo".

Mặt khác, nhà cầm quân 40 tuổi xác nhận chưa có cầu thủ nào đến gặp ông để xin ra đi: “Không. Không ai cả. Tôi cũng không mong họ sẽ đến gặp tôi để xin điều gì".

MU không chịu áp lực ở "Derby Hoa hồng"

Khi được hỏi về bầu không khí thù địch ở trận "Derby Hoa hồng" gặp Leeds có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đội hình hay không, HLV Amorim cho biết:

“Không, tất nhiên là chúng tôi sẽ xem xét mọi yếu tố, còn các cầu thủ cần phải sẵn sàng vì hiện tại chúng tôi đang thiếu người. Dĩ nhiên, tôi sẽ cố gắng đưa ra đội hình sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh, sau đó cố gắng đọc trận đấu và hiểu xem mình cần làm gì để giúp MU giành chiến thắng.

Trận đấu này diễn ra trong môi trường thù địch, nhưng các cầu thủ cần phải sẵn sàng. Họ cần trải nghiệm điều đó, và điều này sẽ rất khó khăn với bất kỳ ai, kể cả những người có nhiều kinh nghiệm".

MU vắng 8 sao, không ai kịp trở lại

Nói về tình hình lực lượng của MU ở trận này, HLV Amorim bày tỏ sự nghi ngờ trước khả năng các cầu thủ kịp bình phục chấn thương. Hiện tại, "Quỷ đỏ" thiếu vắng Mason Mount, Bruno Fernandes, Matthijs De Ligt, Harry Maguire, Kobbie Mainoo vì chấn thương, trong khi Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui bận tham dự CAN Cup.

“Không có vấn đề mới nào. Chúng tôi sẽ kiểm tra vào ngày mai. Đội vẫn còn các buổi tập nữa, nhưng tôi không nghĩ sẽ có cầu thủ nào kịp hồi phục", trích lời Amorim.

Amorim không đáng bị "sỉ vả" vì MU hòa Wolves: Dự bị toàn "trẻ con", khó làm nên chuyện
Amorim không đáng bị "sỉ vả" vì MU hòa Wolves: Dự bị toàn "trẻ con", khó làm nên chuyện

Ruben Amorim nhận nhiều chỉ trích vì bị Wolves cầm hòa tại Old Trafford nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha có cái khó riêng của mình.

-03/01/2026 04:40 AM (GMT+7)
