Amorim hé lộ kế hoạch mua tân binh của MU, sao nào đòi ra đi vào mùa đông?
HLV Amorim hé lộ thông tin mới nhất về kế hoạch chuyển nhượng của MU trong cuộc họp báo trước vòng 20 Ngoại hạng Anh.
Theo ghi nhận từ phóng viên Danyal Khan của Sky Sports News, HLV Ruben Amorim không có tâm trạng tốt ở cuộc họp báo trước trận Leeds United - MU thuộc vòng 20 Ngoại hạng Anh (19h30, 4/1). Trong khi đó, tờ Daily Mail nhận định nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bước vào phòng họp báo với dáng vẻ lạnh lùng.
"Huấn luyện viên trưởng MU, Ruben Amorim, không có tâm trạng tốt nhất trong buổi họp báo trước trận đấu với Leeds. Với việc 8 cầu thủ nhiều khả năng không thể tham gia chuyến làm khách đến Elland Road, bên cạnh phát ngôn thừa nhận không kỳ vọng nhiều vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, những yếu tố đó không giúp cải thiện tâm trạng của ông ấy", trích lời phóng viên Danyal Khan.
HLV Amorim tuyên bố, MU sẽ không tìm cách tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để cạnh tranh tốp đầu Ngoại hạng Anh:
“Kỳ chuyển nhượng sẽ không mang lại sự thay đổi nào. Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ cuộc trao đổi nào để thay đổi đội hình. Chúng tôi sẽ duy trì lộ trình như hiện tại. MU đang ở gần nhóm có vé dự Champions League, nhưng cũng không cách quá xa 8 đội xếp sau. Vì vậy, hãy tập trung vào trận đấu tiếp theo".
Mặt khác, nhà cầm quân 40 tuổi xác nhận chưa có cầu thủ nào đến gặp ông để xin ra đi: “Không. Không ai cả. Tôi cũng không mong họ sẽ đến gặp tôi để xin điều gì".
Khi được hỏi về bầu không khí thù địch ở trận "Derby Hoa hồng" gặp Leeds có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đội hình hay không, HLV Amorim cho biết:
“Không, tất nhiên là chúng tôi sẽ xem xét mọi yếu tố, còn các cầu thủ cần phải sẵn sàng vì hiện tại chúng tôi đang thiếu người. Dĩ nhiên, tôi sẽ cố gắng đưa ra đội hình sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh, sau đó cố gắng đọc trận đấu và hiểu xem mình cần làm gì để giúp MU giành chiến thắng.
Trận đấu này diễn ra trong môi trường thù địch, nhưng các cầu thủ cần phải sẵn sàng. Họ cần trải nghiệm điều đó, và điều này sẽ rất khó khăn với bất kỳ ai, kể cả những người có nhiều kinh nghiệm".
Nói về tình hình lực lượng của MU ở trận này, HLV Amorim bày tỏ sự nghi ngờ trước khả năng các cầu thủ kịp bình phục chấn thương. Hiện tại, "Quỷ đỏ" thiếu vắng Mason Mount, Bruno Fernandes, Matthijs De Ligt, Harry Maguire, Kobbie Mainoo vì chấn thương, trong khi Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui bận tham dự CAN Cup.
“Không có vấn đề mới nào. Chúng tôi sẽ kiểm tra vào ngày mai. Đội vẫn còn các buổi tập nữa, nhưng tôi không nghĩ sẽ có cầu thủ nào kịp hồi phục", trích lời Amorim.
Ruben Amorim nhận nhiều chỉ trích vì bị Wolves cầm hòa tại Old Trafford nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha có cái khó riêng của mình.
03/01/2026 04:40 AM (GMT+7)