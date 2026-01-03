Amorim hé lộ kế hoạch mua tân binh của MU, sao nào đòi ra đi vào mùa đông?

Amorim không có tâm trạng tốt ở buổi họp báo

Theo ghi nhận từ phóng viên Danyal Khan của Sky Sports News, HLV Ruben Amorim không có tâm trạng tốt ở cuộc họp báo trước trận Leeds United - MU thuộc vòng 20 Ngoại hạng Anh (19h30, 4/1). Trong khi đó, tờ Daily Mail nhận định nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bước vào phòng họp báo với dáng vẻ lạnh lùng.

"Huấn luyện viên trưởng MU, Ruben Amorim, không có tâm trạng tốt nhất trong buổi họp báo trước trận đấu với Leeds. Với việc 8 cầu thủ nhiều khả năng không thể tham gia chuyến làm khách đến Elland Road, bên cạnh phát ngôn thừa nhận không kỳ vọng nhiều vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, những yếu tố đó không giúp cải thiện tâm trạng của ông ấy", trích lời phóng viên Danyal Khan.