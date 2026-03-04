Tin mới nhất bóng đá tối 4/3: Mainoo cần tăng lương để gia hạn hợp đồng với MU

Mainoo cần tăng lương để gia hạn hợp đồng với MU

Từ khi Carrick đến với MU, Mainoo đã từ bỏ ý định rời khỏi sân Old Trafford. Tiền vệ này cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân trong đội hình "Quỷ đỏ".

Nhưng theo tờ Daily Mail, để giữ chân Mainoo lâu dài không phải chuyện đơn giản. Điều này chỉ có thể được thực hiện khi MU đồng ý với mức lương mới mà ngôi sao này yêu cầu. Phía "Quỷ đỏ" vẫn chưa chắc chắn đồng ý mọi điều khoản với Mainoo.

Onana quyết giành lại suất bắt chính tại MU

Thủ môn Andre Onana sẽ trở lại Manchester United hè này sau thời gian cho mượn tại Trabzonspor và được khuyên ở lại cạnh tranh vị trí. Sau khi mất suất dưới thời Ruben Amorim, Onana hy vọng biến động ghế HLV mở ra cơ hội mới. Nguồn tin thân cận cho biết thủ thành Cameroon muốn chiến đấu để cứu vãn sự nghiệp tại Old Trafford thay vì tìm bến đỗ dài hạn khác.

Onana nhiều khả năng trở lại MU

HLV Filipe Luis bị sa thải sau vì đàm phán bí mật với Chelsea

Flamengo gây sốc khi sa thải HLV Filipe Luis chỉ vài giờ sau chiến thắng 8-0 trước Madureira. Theo UOL, nguyên nhân không nằm ở chuyên môn mà là sự đổ vỡ niềm tin. Chủ tịch Luiz Eduardo Baptista phát hiện Luis bí mật đàm phán với BlueCo, tập đoàn sở hữu Chelsea. Dù tưởng là cơ hội trở lại Stamford Bridge, ông sau đó mới biết vị trí thực chất ở Strasbourg, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Liverpool và Chelsea tranh Murillo, Forest ra giá 70 triệu bảng

Liverpool và Chelsea đang theo sát trung vệ Murillo của Nottingham Forest. Theo TEAMtalk, Forest sẵn sàng đàm phán nếu nhận đề nghị từ 60 - 70 triệu bảng cho cầu thủ người Brazil. Murillo được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ nổi bật tại Premier League, khiến cuộc đua giành chữ ký hè này hứa hẹn rất nóng.

Adeyemi trì hoãn gia hạn Dortmund, chờ cuộc gọi từ MU

Tương lai của Karim Adeyemi tại Borussia Dortmund trở nên bất định khi tiền đạo 24 tuổi chưa ký vào bản hợp đồng mới. Phong độ sa sút với chỉ 2 bàn, 2 kiến tạo từ cuối tháng 11 khiến anh mất suất đá chính dưới thời Niko Kovac. Dù Dortmund sẵn sàng gia hạn dài hạn, Adeyemi được cho là chờ cơ hội sang Premier League, trong bối cảnh Manchester United từng bày tỏ quan tâm.

Karim Adeyemi đang chờ đợi MU

Goretzka yêu cầu lương 6,5 triệu euro/mùa

Tiền vệ Leon Goretzka chuẩn bị rời Bayern Munich theo dạng tự do hè này và yêu cầu hợp đồng 3 năm, lương ròng 6,5 triệu euro/mùa. Theo Tuttosport, đại diện ROOF đã gửi đề nghị tới nhiều CLB châu Âu. Arsenal và Inter Milan nổi lên là điểm đến tiềm năng. Nếu Inter đáp ứng mức lương trên, Goretzka sẽ ngang hàng nhóm thu nhập cao nhất đội.

Juventus muốn trói chân Spalletti đến 2028

Bất chấp cú sốc Champions League, Juventus đang xúc tiến gia hạn với HLV Luciano Spalletti đến năm 2028. Nhà cầm quân từng dẫn dắt tuyển Italia được xem là trung tâm dự án tái thiết, sau khi CLB gia hạn với nhiều trụ cột. Theo La Gazzetta dello Sport, ban lãnh đạo muốn xây dựng nền tảng ổn định, tập trung vào mục tiêu quốc nội và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Pep Guardiola báo tin vui về Haaland

HLV Pep Guardiola cho biết Erling Haaland đã “cảm thấy tốt hơn nhiều” sau khi vắng mặt ở chiến thắng trước Leeds United hôm 1/3 do gặp vấn đề ở mắt cá chân, và tiền đạo người Na Uy có thể tái xuất trong cuộc đối đầu Nottingham Forest sắp tới. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng ra sân của Haaland sau buổi tập hôm 3/3. Man City sẽ bước vào trận gặp Nottingham Forest trong bối cảnh đang kém Arsenal 5 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận.

Haaland chờ kiểm tra thể lực trước trận gặp Nottingham Forest

Sao Getafe đòi cấm Rudiger 10 trận

Diego Rico của Getafe ám chỉ Antonio Rudiger xứng đáng nhận án treo giò tới 10 trận vì hành vi mà anh cho là “cố tình lao gối vào mặt” mình Thất bại gây sốc 0-1 của Real Madrid. Rico phát biểu trên Deportes COPE: “Nếu tình huống diễn ra theo chiều ngược lại, có lẽ tôi đã bị treo giò 10 trận, thậm chí không được thi đấu thêm trận nào mùa này. Tôi không hiểu VAR tồn tại để làm gì. Theo tôi, nó là để xử lý những tình huống như thế này”.

Barcelona rộng cửa đón tân binh hè này

La Liga vừa công bố mức trần chi tiêu đội hình của Barcelona đã tăng gần 100 triệu euro, lên 433 triệu euro. Động thái này giúp đội bóng xứ Catalunya gia tăng đáng kể cơ hội đầu tư lực lượng vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Hiện tại, Real Madrid vẫn là đội có hạn mức cao nhất giải đấu với 761 triệu euro. Atletico Madrid xếp thứ ba với mức 336 triệu euro.

Dù vậy, Barcelona vẫn đang chi vượt trần. Nguồn tin từ đội chủ sân Nou Camp xác nhận tổng quỹ lương và chi phí đội hình hiện vẫn trên 500 triệu euro mỗi năm, song tình hình tài chính đang dần tiệm cận điểm hòa vốn. Theo quy định của La Liga, cho đến khi cân bằng ngân sách, Barcelona chỉ được phép tái đầu tư một phần tỷ lệ nhất định từ khoản tiền họ thu về hoặc tiết kiệm được cho việc chiêu mộ tân binh.

Tân binh Liverpool nghỉ hết mùa

Trung vệ trị giá 60 triệu bảng của Liverpool, Jeremy Jacquet, sẽ tiến hành phẫu thuật chấn thương vai trong tuần này. Tài năng trẻ người Pháp, dự kiến gia nhập Liverpool vào mùa hè, được phép ở lại thi đấu cho Rennes sau khi chốt tương lai hồi tháng 1. Tuy nhiên, anh nhanh chóng phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Rennes và Liverpool đã cùng thảo luận phương án xử lý tối ưu. Khi cơn đau dai dẳng không thuyên giảm, quyết định phẫu thuật được đưa ra và phía CLB chủ quản xác nhận thông tin này. Ca mổ sẽ diễn ra trong tuần, đánh dấu cú sốc lớn với cả Rennes lẫn cá nhân Jacquet. Thời gian hồi phục thông thường rơi vào khoảng 2,5 đến 3 tháng, đồng nghĩa người hâm mộ đội bóng Pháp khó có cơ hội chứng kiến anh ra sân thêm lần nào nữa.

Tottenham khiếu nại trọng tài

Tottenham đã chính thức liên hệ với Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) để bày tỏ những quan ngại liên quan đến công tác trọng tài trong các trận đấu gần đây. Theo Standard Sport (Anh), điều khiến “Gà trống” bức xúc nhất là sự thiếu nhất quán trong các tình huống va chạm trong vòng cấm, khi có bàn thắng được công nhận, nhưng cũng có pha bóng tương tự lại bị từ chối. Tottenham cho rằng họ đã quá nhiều lần chịu bất lợi từ những quyết định kiểu này mùa giải năm nay.