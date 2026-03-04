Tin mới nhất bóng đá tối 4/3: Mainoo cần tăng lương để gia hạn hợp đồng với MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs West Ham United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Manchester City vs Nottingham Forest
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Newcastle United vs Manchester United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tin mới nhất bóng đá tối 4/3: Mainoo cần tăng lương để gia hạn hợp đồng với MU

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Mainoo chỉ chấp nhận gia hạn hợp đồng với MU nếu anh được tăng lương theo mong muốn.

Mainoo cần tăng lương để gia hạn hợp đồng với MU

Từ khi Carrick đến với MU, Mainoo đã từ bỏ ý định rời khỏi sân Old Trafford. Tiền vệ này cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân trong đội hình "Quỷ đỏ".

Nhưng theo tờ Daily Mail, để giữ chân Mainoo lâu dài không phải chuyện đơn giản. Điều này chỉ có thể được thực hiện khi MU đồng ý với mức lương mới mà ngôi sao này yêu cầu. Phía "Quỷ đỏ" vẫn chưa chắc chắn đồng ý mọi điều khoản với Mainoo.

Onana quyết giành lại suất bắt chính tại MU

Thủ môn Andre Onana sẽ trở lại Manchester United hè này sau thời gian cho mượn tại Trabzonspor và được khuyên ở lại cạnh tranh vị trí. Sau khi mất suất dưới thời Ruben Amorim, Onana hy vọng biến động ghế HLV mở ra cơ hội mới. Nguồn tin thân cận cho biết thủ thành Cameroon muốn chiến đấu để cứu vãn sự nghiệp tại Old Trafford thay vì tìm bến đỗ dài hạn khác.

Onana nhiều khả năng trở lại MU

Onana nhiều khả năng trở lại MU

HLV Filipe Luis bị sa thải sau vì đàm phán bí mật với Chelsea

Flamengo gây sốc khi sa thải HLV Filipe Luis chỉ vài giờ sau chiến thắng 8-0 trước Madureira. Theo UOL, nguyên nhân không nằm ở chuyên môn mà là sự đổ vỡ niềm tin. Chủ tịch Luiz Eduardo Baptista phát hiện Luis bí mật đàm phán với BlueCo, tập đoàn sở hữu Chelsea. Dù tưởng là cơ hội trở lại Stamford Bridge, ông sau đó mới biết vị trí thực chất ở Strasbourg, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Liverpool và Chelsea tranh Murillo, Forest ra giá 70 triệu bảng

Liverpool và Chelsea đang theo sát trung vệ Murillo của Nottingham Forest. Theo TEAMtalk, Forest sẵn sàng đàm phán nếu nhận đề nghị từ 60 - 70 triệu bảng cho cầu thủ người Brazil. Murillo được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ nổi bật tại Premier League, khiến cuộc đua giành chữ ký hè này hứa hẹn rất nóng.

Adeyemi trì hoãn gia hạn Dortmund, chờ cuộc gọi từ MU

Tương lai của Karim Adeyemi tại Borussia Dortmund trở nên bất định khi tiền đạo 24 tuổi chưa ký vào bản hợp đồng mới. Phong độ sa sút với chỉ 2 bàn, 2 kiến tạo từ cuối tháng 11 khiến anh mất suất đá chính dưới thời Niko Kovac. Dù Dortmund sẵn sàng gia hạn dài hạn, Adeyemi được cho là chờ cơ hội sang Premier League, trong bối cảnh Manchester United từng bày tỏ quan tâm.

Karim Adeyemi đang chờ đợi MU

Karim Adeyemi đang chờ đợi MU

Goretzka yêu cầu lương 6,5 triệu euro/mùa

Tiền vệ Leon Goretzka chuẩn bị rời Bayern Munich theo dạng tự do hè này và yêu cầu hợp đồng 3 năm, lương ròng 6,5 triệu euro/mùa. Theo Tuttosport, đại diện ROOF đã gửi đề nghị tới nhiều CLB châu Âu. Arsenal và Inter Milan nổi lên là điểm đến tiềm năng. Nếu Inter đáp ứng mức lương trên, Goretzka sẽ ngang hàng nhóm thu nhập cao nhất đội.

Juventus muốn trói chân Spalletti đến 2028

Bất chấp cú sốc Champions League, Juventus đang xúc tiến gia hạn với HLV Luciano Spalletti đến năm 2028. Nhà cầm quân từng dẫn dắt tuyển Italia được xem là trung tâm dự án tái thiết, sau khi CLB gia hạn với nhiều trụ cột. Theo La Gazzetta dello Sport, ban lãnh đạo muốn xây dựng nền tảng ổn định, tập trung vào mục tiêu quốc nội và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Pep Guardiola báo tin vui về Haaland

HLV Pep Guardiola cho biết Erling Haaland đã “cảm thấy tốt hơn nhiều” sau khi vắng mặt ở chiến thắng trước Leeds United hôm 1/3 do gặp vấn đề ở mắt cá chân, và tiền đạo người Na Uy có thể tái xuất trong cuộc đối đầu Nottingham Forest sắp tới. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng ra sân của Haaland sau buổi tập hôm 3/3. Man City sẽ bước vào trận gặp Nottingham Forest trong bối cảnh đang kém Arsenal 5 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận.

Haaland&nbsp;chờ kiểm tra thể lực trước trận gặp Nottingham Forest

Haaland chờ kiểm tra thể lực trước trận gặp Nottingham Forest

Sao Getafe đòi cấm Rudiger 10 trận

Diego Rico của Getafe ám chỉ Antonio Rudiger xứng đáng nhận án treo giò tới 10 trận vì hành vi mà anh cho là “cố tình lao gối vào mặt” mình Thất bại gây sốc 0-1 của Real Madrid. Rico phát biểu trên Deportes COPE: “Nếu tình huống diễn ra theo chiều ngược lại, có lẽ tôi đã bị treo giò 10 trận, thậm chí không được thi đấu thêm trận nào mùa này. Tôi không hiểu VAR tồn tại để làm gì. Theo tôi, nó là để xử lý những tình huống như thế này”.

Barcelona rộng cửa đón tân binh hè này

La Liga vừa công bố mức trần chi tiêu đội hình của Barcelona đã tăng gần 100 triệu euro, lên 433 triệu euro. Động thái này giúp đội bóng xứ Catalunya gia tăng đáng kể cơ hội đầu tư lực lượng vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Hiện tại, Real Madrid vẫn là đội có hạn mức cao nhất giải đấu với 761 triệu euro. Atletico Madrid xếp thứ ba với mức 336 triệu euro.

Dù vậy, Barcelona vẫn đang chi vượt trần. Nguồn tin từ đội chủ sân Nou Camp xác nhận tổng quỹ lương và chi phí đội hình hiện vẫn trên 500 triệu euro mỗi năm, song tình hình tài chính đang dần tiệm cận điểm hòa vốn. Theo quy định của La Liga, cho đến khi cân bằng ngân sách, Barcelona chỉ được phép tái đầu tư một phần tỷ lệ nhất định từ khoản tiền họ thu về hoặc tiết kiệm được cho việc chiêu mộ tân binh.

Tân binh Liverpool nghỉ hết mùa

Trung vệ trị giá 60 triệu bảng của Liverpool, Jeremy Jacquet, sẽ tiến hành phẫu thuật chấn thương vai trong tuần này. Tài năng trẻ người Pháp, dự kiến gia nhập Liverpool vào mùa hè, được phép ở lại thi đấu cho Rennes sau khi chốt tương lai hồi tháng 1. Tuy nhiên, anh nhanh chóng phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Rennes và Liverpool đã cùng thảo luận phương án xử lý tối ưu. Khi cơn đau dai dẳng không thuyên giảm, quyết định phẫu thuật được đưa ra và phía CLB chủ quản xác nhận thông tin này. Ca mổ sẽ diễn ra trong tuần, đánh dấu cú sốc lớn với cả Rennes lẫn cá nhân Jacquet. Thời gian hồi phục thông thường rơi vào khoảng 2,5 đến 3 tháng, đồng nghĩa người hâm mộ đội bóng Pháp khó có cơ hội chứng kiến anh ra sân thêm lần nào nữa.

Tottenham khiếu nại trọng tài

Tottenham đã chính thức liên hệ với Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) để bày tỏ những quan ngại liên quan đến công tác trọng tài trong các trận đấu gần đây. Theo Standard Sport (Anh), điều khiến “Gà trống” bức xúc nhất là sự thiếu nhất quán trong các tình huống va chạm trong vòng cấm, khi có bàn thắng được công nhận, nhưng cũng có pha bóng tương tự lại bị từ chối. Tottenham cho rằng họ đã quá nhiều lần chịu bất lợi từ những quyết định kiểu này mùa giải năm nay.

Liverpool đua vé Cúp C1, niềm hy vọng mới từ "cơn lốc đường biên" Frimpong

Tốc độ, sự đột biến và khả năng tạo khác biệt trong những khoảnh khắc quyết định đang biến Jeremie Frimpong trở thành niềm hy vọng lớn nhất của...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

-04/03/2026 00:30 AM (GMT+7)
