Video bóng đá Vallecano - Getafe: Vỡ òa phút 90+1 (La Liga)
(Vòng 18) Kết quả trận đấu được định đoạt bằng bàn thắng trong khoảng thời gian bù giờ.
Tiếp đón Getafe, Rayo Vallecano nhập cuộc tự tin và đôi công sòng phẳng với đối thủ. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, De Frutos đã đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước vào cuối hiệp 1.
Getafe giành 1 điểm nghẹt thở
Bước sang hiệp 2, Vallecano vẫn thi đấu rất tập trung để bảo toàn cách biệt mong manh. Tưởng chừng, các cổ động viên đội chủ nhà có thể ăn mừng chiến thắng thì đúng vào phút 90+1, Arambarri đã sắm vai người hùng của Getafe khi ghi bàn, ấn định kết quả hòa 1-1.
Với kết quả này, Getafe (hạng 10, 21 điểm/18 trận) và Vallecano (hạng 12, 19 điểm/18 trận) níu chân nhau ở khu vực giữa bảng xếp hạng La Liga.
Chung cuộc: Vallecano 1-1 Getafe
Ghi bàn (Kiến tạo):
Vallecano: De Frutos 45+1'
Getafe: Arambarri 90+1'
Đội hình xuất phát:
Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria, Valentin, Lopez, De Frutos, Palazon, Garcia, Camello
Getafe: Soria, Iglesias, Duarte, Djene, Rico, Kiko Femenia, Javier Munoz, Milla, Arambarri, Liso, Martin
(Vòng 12) Trong ngày thăng hoa của cựu sao Ngoại hạng Anh, người hâm mộ đã thưởng thức "đại tiệc" với 5 bàn và 2 thẻ đỏ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/01/2026 04:27 AM (GMT+7)