Video bóng đá Vallecano - Getafe: Vỡ òa phút 90+1 (La Liga)

Tiếp đón Getafe, Rayo Vallecano nhập cuộc tự tin và đôi công sòng phẳng với đối thủ. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, De Frutos đã đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước vào cuối hiệp 1.

Getafe giành 1 điểm nghẹt thở

Bước sang hiệp 2, Vallecano vẫn thi đấu rất tập trung để bảo toàn cách biệt mong manh. Tưởng chừng, các cổ động viên đội chủ nhà có thể ăn mừng chiến thắng thì đúng vào phút 90+1, Arambarri đã sắm vai người hùng của Getafe khi ghi bàn, ấn định kết quả hòa 1-1.

Với kết quả này, Getafe (hạng 10, 21 điểm/18 trận) và Vallecano (hạng 12, 19 điểm/18 trận) níu chân nhau ở khu vực giữa bảng xếp hạng La Liga.

Chung cuộc: Vallecano 1-1 Getafe

Ghi bàn (Kiến tạo):

Vallecano: De Frutos 45+1'

Getafe: Arambarri 90+1'

Đội hình xuất phát:

Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria, Valentin, Lopez, De Frutos, Palazon, Garcia, Camello

Getafe: Soria, Iglesias, Duarte, Djene, Rico, Kiko Femenia, Javier Munoz, Milla, Arambarri, Liso, Martin