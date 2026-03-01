Tin mới nhất bóng đá sáng 1/3: Man City xác định mức giá có thể bán Rodri

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Leeds United vs Manchester City 01/03/26 - Trực tiếp
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
Logo Manchester City - MCI Manchester City
1
Monaco vs Angers SCO 01/03/26 - Trực tiếp
Logo Monaco - ASM Monaco
0
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
0
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 1/3: Man City xác định mức giá có thể bán Rodri

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Rodri có thể sẽ được Man City rao bán trong hè năm nay nếu không đồng ý gia hạn.

Man City xác định mức giá có thể bán Rodri

Theo tin từ Tây Ban Nha, mặc dù Rodri vẫn là cầu thủ quan trọng của CLB nhưng Man City đã xác định khả năng bán anh trong mùa hè 2026, do Rodri chỉ còn hơn 1 năm nữa là hết hợp đồng và cũng đã không còn phong độ cao sau chấn thương. Các nguồn tin cho biết mức giá từ 50 triệu euro trở lên sẽ khiến Man City cân nhắc chia tay với Quả bóng Vàng 2024.

Rodri

Rodri

Desailly nghĩ Chelsea nên mua Nunez

Cựu danh thủ Marcel Desailly mới đây đã phát biểu rằng đội bóng cũ Chelsea nên xem xét chiêu mộ tiền đạo Darwin Nunez, người đang tìm cách rời Saudi Arabia sau khi bị Al Hilal cho ra rìa để lấy chỗ cho Karim Benzema. Desailly nói: “Tôi thực ra nghĩ Chelsea nên mua Nunez, cậu ta là cầu thủ khá thông minh đấy chứ không chỉ nhanh và mạnh. Cậu ta cần một môi trường tốt để thể hiện, nhưng cậu ta khởi đầu không tốt ở Liverpool. Các danh thủ trước đây cũng từng như thế, Dennis Bergkamp và Roberto Carlos ở Inter Milan chẳng hạn”.

Newcastle có thể bán 3 sao lớn trong hè 2026

Tờ Telegraph cho biết nếu gặp phải vấn đề với luật tài chính trong mùa hè 2026, Newcastle xác định sẽ chia tay với 3 ngôi sao Anthony Gordon, Sandro Tonali và Bruno Guimaraes nếu được nhận những mức giá hợp lý. Hiện chỉ có Guimaraes tỏ ra muốn gắn bó lâu dài với Newcastle.

Đội dự bị Real Madrid cũng không đủ trung vệ

Với việc Militao, Huijsen và Asencio cùng chấn thương, Real Madrid hiện chỉ có 2 trung vệ lành lặn là Alaba và Rudiger. Kế hoạch của HLV Alvaro Arbeloa là gọi các cầu thủ đội Castilla lên để làm dự bị, nhưng 2 trung vệ trẻ Joao Martinez và Victor Valdepenas cũng đều chấn thương, nên Arbeloa đang chưa xác định được ai có thể gọi lên cho trận gặp Getafe đêm thứ Hai tới.

Allegri bác bỏ tin đồn rời AC Milan

HLV Max Allegri mới đây đã lên tiếng phủ nhận tin đồn ông có thể rời AC Milan, sau khi xuất hiện tin đồn ông có mâu thuẫn với một số quan chức CLB xoay quanh vấn đề chuyển nhượng. “Ở đây đang có sự hòa hợp tuyệt đối giữa tôi với ban lãnh đạo, tôi không biết tin đồn kia ở đâu ra. Chúng tôi nếu có sự khác biệt về quan điểm thì cũng là vì hướng tới điều tốt đẹp cho CLB”, Allegri nhấn mạnh.

-01/03/2026 01:00 AM (GMT+7)
