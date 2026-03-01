Tin mới nhất bóng đá sáng 1/3: Man City xác định mức giá có thể bán Rodri

Man City xác định mức giá có thể bán Rodri

Theo tin từ Tây Ban Nha, mặc dù Rodri vẫn là cầu thủ quan trọng của CLB nhưng Man City đã xác định khả năng bán anh trong mùa hè 2026, do Rodri chỉ còn hơn 1 năm nữa là hết hợp đồng và cũng đã không còn phong độ cao sau chấn thương. Các nguồn tin cho biết mức giá từ 50 triệu euro trở lên sẽ khiến Man City cân nhắc chia tay với Quả bóng Vàng 2024.

Rodri

Desailly nghĩ Chelsea nên mua Nunez

Cựu danh thủ Marcel Desailly mới đây đã phát biểu rằng đội bóng cũ Chelsea nên xem xét chiêu mộ tiền đạo Darwin Nunez, người đang tìm cách rời Saudi Arabia sau khi bị Al Hilal cho ra rìa để lấy chỗ cho Karim Benzema. Desailly nói: “Tôi thực ra nghĩ Chelsea nên mua Nunez, cậu ta là cầu thủ khá thông minh đấy chứ không chỉ nhanh và mạnh. Cậu ta cần một môi trường tốt để thể hiện, nhưng cậu ta khởi đầu không tốt ở Liverpool. Các danh thủ trước đây cũng từng như thế, Dennis Bergkamp và Roberto Carlos ở Inter Milan chẳng hạn”.

Newcastle có thể bán 3 sao lớn trong hè 2026

Tờ Telegraph cho biết nếu gặp phải vấn đề với luật tài chính trong mùa hè 2026, Newcastle xác định sẽ chia tay với 3 ngôi sao Anthony Gordon, Sandro Tonali và Bruno Guimaraes nếu được nhận những mức giá hợp lý. Hiện chỉ có Guimaraes tỏ ra muốn gắn bó lâu dài với Newcastle.

Đội dự bị Real Madrid cũng không đủ trung vệ

Với việc Militao, Huijsen và Asencio cùng chấn thương, Real Madrid hiện chỉ có 2 trung vệ lành lặn là Alaba và Rudiger. Kế hoạch của HLV Alvaro Arbeloa là gọi các cầu thủ đội Castilla lên để làm dự bị, nhưng 2 trung vệ trẻ Joao Martinez và Victor Valdepenas cũng đều chấn thương, nên Arbeloa đang chưa xác định được ai có thể gọi lên cho trận gặp Getafe đêm thứ Hai tới.

Allegri bác bỏ tin đồn rời AC Milan

HLV Max Allegri mới đây đã lên tiếng phủ nhận tin đồn ông có thể rời AC Milan, sau khi xuất hiện tin đồn ông có mâu thuẫn với một số quan chức CLB xoay quanh vấn đề chuyển nhượng. “Ở đây đang có sự hòa hợp tuyệt đối giữa tôi với ban lãnh đạo, tôi không biết tin đồn kia ở đâu ra. Chúng tôi nếu có sự khác biệt về quan điểm thì cũng là vì hướng tới điều tốt đẹp cho CLB”, Allegri nhấn mạnh.