Video bóng đá Al Ahli - Al Nassr: Đội Ronaldo rượt đuổi tỷ số điên rồ (Saudi League)

Sau khi bị cầm hòa ở vòng trước, Al Nassr rất quyết tâm tìm lại mạch chiến thắng trong cuộc chạm trán Al Ahli. Dù vậy, tham vọng của Cristiano Ronaldo và đồng đội bị dội "gáo nước lạnh" ngay phút thứ 7, thời điểm Ivan Toney ghi bàn mở tỷ số cho Al Ahli.

Al Nassr và Ronaldo nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải này

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, phút 20, vẫn là Ivan Toney phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm uy lực, nhân đôi cách biệt.

Đến lúc này, Al Nassr mới bừng tỉnh. Phút 31, thủ môn Al Sanbi mắc sai lầm khi cản phá cú sút xa của trung vệ Al Amri, giúp đội khách rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Đỉnh điểm hấp dẫn xuất hiện ở phút 44, từ tình huống phạt góc, Al Amri hoàn tất cú đúp, gỡ hòa 2-2.

Tưởng chừng những pha lập công của Al Amri sẽ giúp Al Nassr khởi sắc trong hiệp 2, tuy nhiên hàng thủ một lần nữa khiến họ trả giá. Từ tình huống đá phạt ở phút 55, trung vệ Demiral lập công, đưa Al Ahli vươn lên dẫn 3-2. Người kiến tạo không ai khác ngoài Ivan Toney, tác giả 2 bàn thắng đầu trận.

Khoảng thời gian còn lại, dàn sao tấn công bên phía Al Nassr như Ronaldo, Felix, Coman hoàn toàn bất lực trong việc xuyên phá mành lưới Al Ahli. Trận cầu điên rồ trên sân King Abdullah Sports City khép lại bằng 2 chiếc thẻ đỏ chia đều cho 2 đội.

Chung cuộc, Al Nassr (31 điểm/12 trận) chính thức nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải này với tỷ số 2-3. Không chỉ vậy, họ còn đối diện nguy cơ mất vị trí đầu bảng Saudi Pro League vào tay Al Hilal (29 điểm/11 trận), thậm chí có thể bị đội xếp thứ 3 Al Taawoun đuổi kịp (28 điểm/11 trận).

Chung cuộc: Al Ahli 2-3 Al Nassr

Ghi bàn (Kiến tạo):

Al Ahli: Toney 7' (Galeno) 20' (Majrashi), Demiral 55' (Toney)

Al Nassr: Al Amri 31' (Al Ghannam) 44' (Brozovic)

Thẻ đỏ:

Al Ahli: Majrashi 90+9'

Al Nassr: Boushal 90+6'

Đội hình xuất phát:

Al Ahli: Al Sanbi, Majrashi, Demiral, Sulaiman, Al Hawsawi, Al Buraikan, Al Johani, Atangana, Galeno, Toney, Matheus Goncalves

Al Nassr: Al Aqidi, Al Ghannam, Al Amri, Martinez, Al Nasser, Wesley, Brozovic, Angelo, Coman, Ronaldo, Joao Felix