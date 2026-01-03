Video bóng đá Al Ahli - Al Nassr: Đội Ronaldo rượt đuổi tỷ số điên rồ (Saudi League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trận đấu nổi bật

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Cagliari vs Milan 03/01/26 - Trực tiếp
Logo Cagliari - CAG Cagliari
0
Logo Milan - MIL Milan
1
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Video bóng đá Al Ahli - Al Nassr: Đội Ronaldo rượt đuổi tỷ số điên rồ (Saudi League)

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Cristiano Ronaldo

(Vòng 12) Trong ngày thăng hoa của cựu sao Ngoại hạng Anh, người hâm mộ đã thưởng thức "đại tiệc" với 5 bàn và 2 thẻ đỏ.

Sau khi bị cầm hòa ở vòng trước, Al Nassr rất quyết tâm tìm lại mạch chiến thắng trong cuộc chạm trán Al Ahli. Dù vậy, tham vọng của Cristiano Ronaldo và đồng đội bị dội "gáo nước lạnh" ngay phút thứ 7, thời điểm Ivan Toney ghi bàn mở tỷ số cho Al Ahli.

Al Nassr và Ronaldo nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải này

Al Nassr và Ronaldo nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải này

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, phút 20, vẫn là Ivan Toney phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm uy lực, nhân đôi cách biệt.

Đến lúc này, Al Nassr mới bừng tỉnh. Phút 31, thủ môn Al Sanbi mắc sai lầm khi cản phá cú sút xa của trung vệ Al Amri, giúp đội khách rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Đỉnh điểm hấp dẫn xuất hiện ở phút 44, từ tình huống phạt góc, Al Amri hoàn tất cú đúp, gỡ hòa 2-2.

Tưởng chừng những pha lập công của Al Amri sẽ giúp Al Nassr khởi sắc trong hiệp 2, tuy nhiên hàng thủ một lần nữa khiến họ trả giá. Từ tình huống đá phạt ở phút 55, trung vệ Demiral lập công, đưa Al Ahli vươn lên dẫn 3-2. Người kiến tạo không ai khác ngoài Ivan Toney, tác giả 2 bàn thắng đầu trận.

Khoảng thời gian còn lại, dàn sao tấn công bên phía Al Nassr như Ronaldo, Felix, Coman hoàn toàn bất lực trong việc xuyên phá mành lưới Al Ahli. Trận cầu điên rồ trên sân King Abdullah Sports City khép lại bằng 2 chiếc thẻ đỏ chia đều cho 2 đội.

Chung cuộc, Al Nassr (31 điểm/12 trận) chính thức nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải này với tỷ số 2-3. Không chỉ vậy, họ còn đối diện nguy cơ mất vị trí đầu bảng Saudi Pro League vào tay Al Hilal (29 điểm/11 trận), thậm chí có thể bị đội xếp thứ 3 Al Taawoun đuổi kịp (28 điểm/11 trận).

Chung cuộc: Al Ahli 2-3 Al Nassr

Ghi bàn (Kiến tạo):

Al Ahli: Toney 7' (Galeno) 20' (Majrashi), Demiral 55' (Toney)

Al Nassr: Al Amri 31' (Al Ghannam) 44' (Brozovic)

Thẻ đỏ: 

Al Ahli: Majrashi 90+9'

Al Nassr: Boushal 90+6'

Đội hình xuất phát:

Al Ahli: Al Sanbi, Majrashi, Demiral, Sulaiman, Al Hawsawi, Al Buraikan, Al Johani, Atangana, Galeno, Toney, Matheus Goncalves

Al Nassr: Al Aqidi, Al Ghannam, Al Amri, Martinez, Al Nasser, Wesley, Brozovic, Angelo, Coman, Ronaldo, Joao Felix

Video bóng đá Mozambique - Cameroon: Đội Mbeumo ngược dòng lấy "vé vàng" (CAN Cup)
Video bóng đá Mozambique - Cameroon: Đội Mbeumo ngược dòng lấy "vé vàng" (CAN Cup)

(Lượt trận cuối bảng F) Mbeumo và các đồng đội trải qua trận đấu vô cùng khó khăn, thậm chí thủng lưới trước.

Bấm xem >>

