Video bóng đá Cagliari - AC Milan: Người hùng Bồ Đào Nha, so kè ngôi đầu (Serie A)

Hành quân tới sân Cagliari, AC Milan đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đối thủ. Xuyên suốt hiệp 1, hàng công đội bóng thành Milan hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành.

Milan thắng tối thiểu

Bước ngoặt chỉ xuất hiện từ phút 50, thời điểm Rabiot "dọn cỗ" để Rafael Leao ghi bàn khai thông thế bế tắc trận đấu. Bàn thắng này cũng giúp Milan hưng phấn hơn.

Khoảng thời gian còn lại, đội khách còn tạo ra vô số cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng thành công. Phía đối diện, Cagliari cũng không gây ra nhiều nguy hiểm cho khung thành do thủ môn Maignan trấn giữ.

Chung cuộc, Milan thắng 1-0 để tạm thời leo lên ngôi đầu bảng Serie A (38 điểm/17 trận), hơn Inter Milan 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Chung cuộc: Cagliari 0-1 AC Milan

Ghi bàn (Kiến tạo): Leao 50' (Rabiot)

Đội hình xuất phát:

Cagliari: Caprile, Zappa, Rodriguez, Luperto, Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert, Esposito, Kilicsoy

AC Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Bartesaghi, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan, Loftus-Cheek, Leao