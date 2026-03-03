Tin mới nhất bóng đá tối 3/3: Thực hư tin cựu sao Inter xin trở về Iran nhập ngũ

Thực hư tin cựu sao Inter xin trở về Iran nhập ngũ

Thời điểm hiện tại, mạng xã hội đang lan truyền thông tin tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Iran, Mehdi Taremi muốn tạm dừng sự nghiệp thi đấu đỉnh cao tại châu Âu để về nước tham gia lực lượng quân đội, giữa lúc tình hình địa chính trị căng thẳng tại Iran. Chân sút 33 tuổi được cho là bày tỏ nguyện vọng này với ban lãnh đạo đội bóng chủ quả Olympiacos.

Nhà báo Erfan Hoseiny khẳng định thông tin Taremi muốn trở về Iran nhập ngũ hoàn toàn sai sự thật

Tuy nhiên, thông qua Twiter, nhà báo người Iran - Erfan Hoseiny - lên tiếng khẳng định đây là tin đồn sai sự thật. Trước khi gia nhập Olympiacos, Taremi từng ghi dấu ấn tại châu Âu trong màu áo FC Porto và Inter Milan.

HLV Filipe Luis bị Flamengo sa thải

Mới đây, CLB Flamengo đã gây sốc khi thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Filipe Luis. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi đội bóng chiến thắng đậm 8-0 trước Madureira để giành quyền vào chung kết giải vô địch bang Rio. Đáng nói hơn, chỉ 3 tháng trước, cựu hậu vệ Chelsea, Atletico Madrid vừa cùng Flamengo giành chức vô địch quốc gia Brazil và Copa Libertadores.

Filipe Luis được bổ nhiệm làm HLV trưởng Flamengo vào năm 2023, dẫn dắt 101 trận, đạt tỷ lệ thắng 69,9% (63 thắng, 23 hòa, 15 thua). Ông trở thành một trong những HLV giàu thành tích nhất lịch sử đội bóng với 5 danh hiệu, gồm cúp Quốc gia Brazil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 và Brasileirao 2025. Hiện Leonardo Jardim, cựu HLV trưởng Monaco, Sporting Lisbon đang trỏ thành ứng viên hàng đầu thay thế Filipe Luis.

Man City sẵn sàng phá kỷ lục vì Livramento

Manchester City được cho là chuẩn bị đưa ra đề nghị kỷ lục thế giới cho một hậu vệ cánh nhằm chiêu mộ Tino Livramento từ Newcastle. HLV Pep Guardiola xem cầu thủ trưởng thành từ lò Chelsea là mảnh ghép quan trọng cho kế hoạch mùa tới, trong bối cảnh Man City muốn làm mới hai biên.

Man City muốn chiêu mộ Livramento

Bayern chuyển hướng sang tài năng trẻ Benfica

Bayern Munich đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp vị trí hậu vệ phải nhưng gặp khó ở thương vụ sao Feyenoord do mức phí quá cao. Vì vậy, đội chủ sân Allianz Arena đang chuyển hướng sang một tài năng trẻ của Benfica, ưu tiên phương án đầu tư dài hạn thay vì các bản hợp đồng đắt đỏ.

Theo Sky Sport, Bayern Munich đã bổ sung tài năng trẻ Daniel Banjaqui của Benfica vào danh sách mục tiêu. Hậu vệ 17 tuổi còn hợp đồng với đội bóng Bồ Đào Nha đến năm 2027 và đang nổi lên như ứng viên nghiêm túc cho nhà vô địch kỷ lục nước Đức.

Banjaqui gây ấn tượng mạnh trong màu áo đội B của Benfica, được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh triển vọng nhất châu Âu. Hồ sơ chuyên môn của anh phù hợp hoàn hảo với yêu cầu hiện đại dành cho một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp.

AC Milan dọa kiện đội bóng Brazil lên FIFA

AC Milan có thể nhờ FIFA can thiệp sau khi Corinthians rút lại thỏa thuận chuyển nhượng Andre trị giá khoảng 17 triệu euro. "Rossoneri" tin rằng đôi bên đã đạt đồng thuận, nhưng thương vụ bất ngờ đổ vỡ. Vụ việc có nguy cơ leo thang thành tranh chấp pháp lý phức tạp trước kỳ chuyển nhượng hè.

Liverpool muốn chiêu mộ Olise thay Salah

Liverpool tăng tốc kế hoạch tìm người kế nhiệm Mohamed Salah khi ngôi sao Ai Cập sắp bước sang tuổi 34. Theo Sky Sport Đức, "The Kop" theo sát Michael Olise của Bayern Munich và Yan Diomande bên phía RB Leipzig. Cả hai được xem là phương án dài hạn cho hành lang phải, trong bối cảnh Salah bước vào giai đoạn cuối đỉnh cao sự nghiệp tại Anfield.

Olise được Liverpool theo đuổi

Arsenal chiếm ưu thế vụ Goretzka

Arsenal nhận cú hích lớn trong cuộc đua giành Leon Goretzka khi tiền vệ này muốn sang Premier League. Ngôi sao Bayern Munich sẽ rời CLB cuối mùa và có thể ra đi tự do, khiến nhiều đội bóng châu Âu chú ý. Thông tin này giáng đòn mạnh vào Inter, đội từng kỳ vọng đưa tuyển thủ Đức về để tái thiết tuyến giữa.

Man City tái ngộ Nmecha?

Manchester City bất ngờ tiếp cận Felix Nmecha của Borussia Dortmund. Tiền vệ 25 tuổi đang có mùa giải bùng nổ tại Bundesliga và chiếm suất thường xuyên ở tuyển Đức. Pep Guardiola được cho là muốn tái hợp học trò cũ để làm mới tuyến giữa, song Dortmund đã lên kế hoạch gia hạn nhằm giữ chân trụ cột.

Mbappe không hài lòng với công tác y tế ở Real Madrid

Lời tố của cựu chuyên gia dinh dưỡng Itziar Gonzalez xem ra có thật, cô khi kiện Real Madrid vì sa thải mình đã nói đội ngũ y tế của Real cố ý phá rối công việc của cô dù cô được thuê để chăm sóc chế độ ăn của các cầu thủ. Giờ Kylian Mbappe đã trở thành người mới nhất bất mãn với những con người này, tờ Marca cho biết Mbappe và những người thân tín đã kiểm tra chấn thương đầu gối của anh ở một bệnh viện tư, kết quả cho thấy vết đau đã không được theo dõi và điều trị tốt trong 3 tháng qua bởi các bác sỹ Real. Do đó Mbappe hiện đã bay về Pháp để tự thực hiện quá trình hồi phục của mình.

Kylian Mbappe

Verratti sắp trở lại ĐT Italia

Báo chí Italia cho biết HLV Gennaro Gattuso đã sẵn sàng gọi lại tiền vệ Marco Verratti để phục vụ cho chiến dịch playoff World Cup của ĐT Italia. Gattuso đã liên hệ với Verratti và nhận được sự cam kết từ tiền vệ 33 tuổi rằng anh sẽ sẵn sàng thi đấu. Verratti hiện đang chơi bóng tại Qatar và đã 3 năm qua không góp mặt trên tuyển.

Mourinho đích thân bác bỏ chuyện trở lại Real Madrid

Benfica thua Real Madrid ở Cúp C1 nhưng tin đồn Real có thể đưa Jose Mourinho trở lại vẫn lảng vảng trên các mặt báo. Nhưng giờ đích thân Mourinho đã bác bỏ khả năng đó, ông nói: “Các anh nghĩ tôi ngu chăng? Nếu Benfica muốn gia hạn, tôi sẽ đồng ý, khỏi cần nhìn mấy dấu chấm dấu phẩy trong hợp đồng”.

Cầu thủ Tottenham sẽ bị cắt lương nếu xuống hạng

Nhà báo David Ornstein của The Athletic cho hay nếu Tottenham xuống hạng, tất cả các cầu thủ đều bị cắt lương với tỷ lệ xấp xỉ 50%. Mọi hợp đồng cầu thủ đều có điều khoản này do được thòng vào bởi cựu chủ tịch Daniel Levy.

Calafiori hy vọng có ngày trở lại Roma

Hậu vệ Riccardo Calafiori mới đây chia sẻ rằng dù anh đang đá cho Arsenal và hy vọng cống hiến cho CLB trong nhiều năm nữa, anh hy vọng sẽ có lúc được trở lại Roma, CLB đã đào tạo anh từ nhỏ. “Tôi không dự đoán được tương lai nhưng nó như một công việc dang dở mà tôi muốn hoàn thành. Tôi được đá cho đội 1 năm 18 tuổi và đó như một giấc mơ, nhưng Covid xảy ra và tôi không có dịp được ăn mừng mỗi chiến thắng cùng các CĐV”, anh bộc bạch.