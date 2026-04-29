Tin mới nhất bóng đá sáng 29/4: Khả năng MU đón Ronaldo, Palmer nếu dự Cúp C1

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 29/4: Khả năng MU đón Ronaldo, Palmer nếu dự Cúp C1

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Cristiano Ronaldo Mohamed Salah

Các cựu danh thủ nói về khả năng MU thực hiện những thương vụ chuyển nhượng chấn động vào mùa hè.

Cựu sao MU hé lộ khả năng "Quỷ đỏ" tái hợp Ronaldo lần 3

Trả lời phỏng vấn Goal, cựu tiền đạo Louis Saha cho rằng khả năng MU tái hợp Cristiano Ronaldo rất khó xảy ra, nguyên nhân vì CR7 sẽ không chấp nhận ngồi dự bị hay có thời gian thi đấu hạn chế dù bước sang tuổi 40: "Tôi không nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực vì tương lai của MU lẫn Ronaldo dường như không thực sự hòa hợp.

MU chắc chắn cần một tiền đạo kinh nghiệm, nhưng Ronaldo vẫn muốn được ra sân, phá kỷ lục, cậu ấy sẽ không cho phép mình ngồi dự bị hay chấp nhận những lúc không được thi đấu. Dựa trên những kỷ lục mà cậu ấy muốn đạt được, tôi thấy điều đó khó khả thi".

"Cole Palmer có thể tới MU nếu Chelsea không được dự Cúp C1"

Một ngôi sao khác cũng được đồn đoán có liên hệ với MU suốt thời gian qua là Cole Palmer. Trên Goal, cựu cầu thủ Chelsea, Joe Cole cho rằng khả năng "The Blues" giữ chân Palmer sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc đội bóng có giành suất dự Champions League hay không: “Rõ ràng chúng tôi muốn Palmer ở lại Chelsea, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc của câu lạc bộ.

Tuy nhiên, tình hình sẽ phụ thuộc rất nhiều vào suất dự Champions League. Cho dù bạn có giữ chân cầu thủ bằng hợp đồng dài hạn đến đâu, bạn cũng không muốn có những cầu thủ bất mãn và nếu câu lạc bộ không tạo được nền tảng để Cole Palmer thi đấu, ít nhất cậu ấy cũng sẽ bị lung lay. Bởi vì cậu ấy muốn chơi ở cấp độ cao nhất của bóng đá. Mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào Champions League. Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì xảy ra vào mùa hè".

HLV Simeone xác nhận Arsenal muốn chiêu mộ Julian Alvarez

Trả lời truyền thông trước đại chiến Arsenal ở bán kết lượt đi Champions League, HLV Diego Simeone của Atletico xác nhận Arsenal nằm trong số những CLB muốn chiêu mộ Julian Alvarez: "Tôi cho rằng đó là chuyện bình thường. Alvarez là cầu thủ xuất sắc. Đã có sự quan tâm từ Arsenal, PSG, Barcelona và các đội khác. Nhưng đó không phải là điều chúng tôi lo ngại".

Salah chốt tương lai trong vài ngày tới

Thông qua trang FourFourTwo, Muhammad Murad, điều phối viên truyền thông của đội tuyển quốc gia Ai Cập cho biết Mohamed Salah sẽ  công khai bến đỗ tiếp theo trong vài ngày tới, sau khi rời Liverpool vào mùa hè 2026. Cũng theo người này, Salah đã nhận được lời hàng loạt lời đề nghị từ Italia, Pháp lẫn Saudi Arabia.

Nóng MU "trói chân" Mainoo đến năm 2031, tăng lương gấp 4 lần
Nóng MU "trói chân" Mainoo đến năm 2031, tăng lương gấp 4 lần

Kobbie Mainoo đã đạt được thỏa thuận đầy đủ về bản hợp đồng mới với MU và chỉ còn chờ ngày chính thức ký kết.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/04/2026 02:27 AM (GMT+7)
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN