Tin mới nhất bóng đá sáng 29/4: Khả năng MU đón Ronaldo, Palmer nếu dự Cúp C1

Cựu sao MU hé lộ khả năng "Quỷ đỏ" tái hợp Ronaldo lần 3

Trả lời phỏng vấn Goal, cựu tiền đạo Louis Saha cho rằng khả năng MU tái hợp Cristiano Ronaldo rất khó xảy ra, nguyên nhân vì CR7 sẽ không chấp nhận ngồi dự bị hay có thời gian thi đấu hạn chế dù bước sang tuổi 40: "Tôi không nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực vì tương lai của MU lẫn Ronaldo dường như không thực sự hòa hợp.

MU chắc chắn cần một tiền đạo kinh nghiệm, nhưng Ronaldo vẫn muốn được ra sân, phá kỷ lục, cậu ấy sẽ không cho phép mình ngồi dự bị hay chấp nhận những lúc không được thi đấu. Dựa trên những kỷ lục mà cậu ấy muốn đạt được, tôi thấy điều đó khó khả thi".

"Cole Palmer có thể tới MU nếu Chelsea không được dự Cúp C1"

Một ngôi sao khác cũng được đồn đoán có liên hệ với MU suốt thời gian qua là Cole Palmer. Trên Goal, cựu cầu thủ Chelsea, Joe Cole cho rằng khả năng "The Blues" giữ chân Palmer sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc đội bóng có giành suất dự Champions League hay không: “Rõ ràng chúng tôi muốn Palmer ở lại Chelsea, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc của câu lạc bộ.

Tuy nhiên, tình hình sẽ phụ thuộc rất nhiều vào suất dự Champions League. Cho dù bạn có giữ chân cầu thủ bằng hợp đồng dài hạn đến đâu, bạn cũng không muốn có những cầu thủ bất mãn và nếu câu lạc bộ không tạo được nền tảng để Cole Palmer thi đấu, ít nhất cậu ấy cũng sẽ bị lung lay. Bởi vì cậu ấy muốn chơi ở cấp độ cao nhất của bóng đá. Mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào Champions League. Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì xảy ra vào mùa hè".

HLV Simeone xác nhận Arsenal muốn chiêu mộ Julian Alvarez

Trả lời truyền thông trước đại chiến Arsenal ở bán kết lượt đi Champions League, HLV Diego Simeone của Atletico xác nhận Arsenal nằm trong số những CLB muốn chiêu mộ Julian Alvarez: "Tôi cho rằng đó là chuyện bình thường. Alvarez là cầu thủ xuất sắc. Đã có sự quan tâm từ Arsenal, PSG, Barcelona và các đội khác. Nhưng đó không phải là điều chúng tôi lo ngại".

Salah chốt tương lai trong vài ngày tới

Thông qua trang FourFourTwo, Muhammad Murad, điều phối viên truyền thông của đội tuyển quốc gia Ai Cập cho biết Mohamed Salah sẽ công khai bến đỗ tiếp theo trong vài ngày tới, sau khi rời Liverpool vào mùa hè 2026. Cũng theo người này, Salah đã nhận được lời hàng loạt lời đề nghị từ Italia, Pháp lẫn Saudi Arabia.