Luke Shaw chấn thương ở trận thắng của MU, nỗi lo với ĐT Anh trước World Cup

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Atlético de Madrid
-
Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Sporting Braga
-
Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Nottingham Forest
-
Aston Villa
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định
-
Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Hà Nội
-
SHB Đà Nẵng
-
Leeds United vs Burnley
Leeds United
-
Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Hải Phòng
-
Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Nantes
-
Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Bayern Munich
-
Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Brentford
-
West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Newcastle United
-
Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Wolverhampton Wanderers
-
Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Valencia
-
Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Paris Saint-Germain
-
Lorient
-
Como vs Napoli
Como
-
Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Arsenal
-
Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Bayer Leverkusen
-
RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Metz
-
Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Atalanta
-
Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Osasuna
-
Barcelona
-
Nice vs Lens
Nice
-
Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Thể Công - Viettel
-
Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
AFC Bournemouth
-
Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
-
Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Manchester United
-
Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Borussia M'gladbach
-
Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Juventus
-
Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Real Betis
-
Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Freiburg
-
Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Aston Villa
-
Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Inter Milan
-
Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Olympique Lyonnais
-
Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
-
Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Chelsea
-
Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Cremonese
-
Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Roma
-
Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Everton
-
Manchester City
-

Luke Shaw chấn thương ở trận thắng của MU, nỗi lo với ĐT Anh trước World Cup

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United World Cup 2026

Luke Shaw đã mang đến nỗi lo mới cho Manchester United cũng như tuyển Anh khi buộc phải rời sân trong chiến thắng 2-1 trước Brentford. Chấn thương của hậu vệ trái 30 tuổi xuất hiện chỉ vài tuần trước World Cup, thời điểm "Tam sư" đang đặc biệt nhạy cảm về lực lượng.

   

Rời sân giữa trận, Shaw khiến Old Trafford nín thở

Trong cuộc tiếp đón Brentford tại Old Trafford, Luke Shaw tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát, nối dài chuỗi trận đá chính của anh tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, hậu vệ người Anh không thể thi đấu trọn vẹn khi phải rời sân ở phút 71, nhường chỗ cho Leny Yoro.

Luke Shaw cần tới sự trợ giúp y tế

Trước khi bị thay ra, Shaw đã ngồi xuống sân và nhận sự chăm sóc từ đội ngũ y tế ngay trước khung thành Manchester United. Đáng chú ý, không có tình huống va chạm rõ ràng nào dẫn đến chấn thương. Cầu thủ 30 tuổi trao đổi với các bác sĩ trong lúc dùng áo che miệng, trước khi chậm rãi rời sân mà không cần trợ giúp.

Hình ảnh ấy lập tức khiến ban huấn luyện Man United và người hâm mộ không khỏi lo lắng, đặc biệt khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định.

Cánh cửa World Cup có nguy cơ khép lại

Dù đang thể hiện phong độ ổn định trong màu áo Manchester United, Luke Shaw vẫn chưa được HLV Thomas Tuchel triệu tập kể từ khi chiến lược gia người Đức tiếp quản đội tuyển Anh.

Trước đợt tập trung giao hữu hồi tháng trước, Tuchel thừa nhận việc gạch tên Shaw là một quyết định khó khăn. Ông từng đánh giá cao kinh nghiệm, đẳng cấp và khả năng tạo ảnh hưởng tức thì của hậu vệ này, nhưng muốn anh có thêm thời gian để lấy lại nhịp độ thi đấu tốt nhất.

Shaw đã đáp ứng yêu cầu đó bằng những màn trình diễn thuyết phục ở cấp CLB. Tuy nhiên, việc liên tiếp vắng mặt trong các đợt triệu tập khiến cơ hội dự World Cup của anh trở nên mong manh hơn bao giờ hết, nhất là khi nhiều cái tên trẻ đang nổi lên mạnh mẽ.

Chấn thương có thể khiến Shaw mất cơ hội dự World Cup 2026

Tuchel đau đầu với bài toán lực lượng

Ở vị trí hậu vệ trái, Tino Livramento, Lewis Hall, Miles Lewis-Skelly và gần đây là Nico O’Reilly đều đã ghi điểm trong mắt Tuchel. Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, và bất kỳ vấn đề thể lực nào lúc này đều có thể khiến Shaw đánh mất cơ hội.

Lần gần nhất Shaw khoác áo tuyển Anh là trong trận chung kết EURO 2024 gặp Tây Ban Nha. Dưới thời Gareth Southgate, anh luôn là lựa chọn được tin tưởng bất chấp tiền sử chấn thương.

Hiện Tuchel cũng đang phải theo dõi sát sao tình trạng của hàng loạt trụ cột như Harry Kane, Bukayo Saka, Tino Livramento và Cole Palmer, những người đều gặp các vấn đề thể lực trong thời gian gần đây. Trong khi đó, trung vệ Jarrad Branthwaite đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua đến World Cup vì chấn thương gân kheo.

Nếu chấn thương của Luke Shaw nghiêm trọng, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào hy vọng trở lại tuyển Anh của anh, đồng thời khiến cả Manchester United lẫn ĐT Anh thêm phần đau đầu trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/04/2026 08:06 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN