Casemiro đi vào lịch sử MU: Từ “máy quét” thành vua không chiến

Kỷ lục đặc biệt của một tiền vệ phòng ngự

Trong chiến thắng 2-1 của Manchester United trước Brentford tại Old Trafford, Casemiro là người mở tỷ số với một pha đánh đầu mẫu mực ở phút 11. Đó không đơn thuần là một bàn thắng quan trọng, mà còn là cột mốc lịch sử đối với cá nhân tiền vệ người Brazil.

Casemiro ghi bàn bằng đầu vào lưới Brentford

Pha lập công này là bàn thắng thứ 9 của Casemiro tại Premier League mùa giải năm nay, trong đó có 8 pha lập công đến từ các quả đánh đầu. Thành tích ấy giúp anh cân bằng kỷ lục về số bàn thắng bằng đầu nhiều nhất trong một mùa giải cho Manchester United, ngang bằng với Dwight Yorke, người từng thiết lập cột mốc tương tự ở mùa giải 1999/2000.

Điều đáng nói là Yorke là một trung phong đích thực, trong khi Casemiro vốn là tiền vệ phòng ngự, người được biết đến nhiều hơn với khả năng đánh chặn, thu hồi bóng và điều tiết lối chơi.

Việc một cầu thủ chơi ở vị trí thấp như anh lại sở hữu hiệu suất ghi bàn trên không ấn tượng đến vậy cho thấy khả năng chọn vị trí, đọc tình huống và dứt điểm bằng đầu của Casemiro ở đẳng cấp thượng thừa.

Những tình huống cố định từ lâu đã trở thành vũ khí quan trọng của Manchester United, và Casemiro chính là mũi nhọn đáng tin cậy nhất trong các pha bóng như thế.

Casemiro thiết lập kỷ lục tại MU

Chỉ ba tiền đạo vượt mặt Casemiro

Không chỉ tạo dấu ấn trong lịch sử CLB, Casemiro còn đứng trong nhóm những cầu thủ không chiến xuất sắc nhất Premier League kể từ khi gia nhập Manchester United với 11 bàn.

Kể từ trận Casemiro ra mắt "Quỷ đỏ", chỉ có ba cầu thủ ghi nhiều bàn thắng bằng đầu hơn anh tại giải đấu cao nhất nước Anh, đó là Erling Haaland (18 bàn), Ollie Watkins (16 bàn) và Chris Wood (13 bàn). Đây đều là những tiền đạo cắm hàng đầu, những chuyên gia săn bàn trong vòng cấm.

Việc một tiền vệ phòng ngự như Casemiro có thể cạnh tranh trực tiếp với những chân sút hàng đầu ở thống kê này là điều vô cùng đặc biệt. Nó phản ánh sự toàn diện trong bộ kỹ năng của ngôi sao người Brazil, cũng như tầm quan trọng của anh trong cách vận hành lối chơi của Manchester United.

Ở tuổi 34, Casemiro vẫn duy trì được thể trạng, sự quyết liệt và bản năng chiến thắng. Anh không còn đơn thuần là “máy quét” án ngữ trước hàng thủ, mà đã trở thành một thủ lĩnh thực thụ, người luôn biết cách xuất hiện ở những thời điểm đội bóng cần nhất.

Casemiro ghi bàn bằng đầu chỉ sau Haaland, Watkins và Wood kể từ lúc anh ra mắt MU

“Ở MU, một chiến thắng cũng quý như một danh hiệu”

Sau trận đấu, Casemiro khiến người hâm mộ xúc động khi không giấu được những giọt nước mắt. Chia sẻ sau tiếng còi mãn cuộc, tiền vệ người Brazil đã lý giải cảm xúc mãnh liệt ấy bằng những lời đầy chân thành.

Anh thừa nhận rằng trong phần lớn sự nghiệp, mình đã gắn bó với Real Madrid, nơi anh giành được vô số danh hiệu lớn nhỏ. Nhưng trải nghiệm tại Manchester United lại mang đến cho anh một cảm xúc rất khác – sâu sắc, gần gũi và giàu tính kết nối hơn.

Casemiro cho biết bầu không khí tại Old Trafford, những tiếng hát không ngừng từ các khán đài, cùng sự yêu mến mà người hâm mộ dành cho anh đã tạo nên cảm giác đặc biệt. Với anh, đó không chỉ là sự cổ vũ, mà còn là sự trân trọng dành cho mọi nỗ lực, dù là nhỏ nhất.

Casemiro khóc với những tình cảm mà fan MU dành cho mình

Tiền vệ người Brazil nhấn mạnh rằng nếu ở Real Madrid, việc nâng cao các danh hiệu là đỉnh cao của niềm vui, thì tại Manchester United, ngay cả một chiến thắng cũng mang lại cảm xúc lớn lao không kém. Chính sự gắn kết giữa cầu thủ và người hâm mộ, cùng cảm giác thực sự thuộc về nơi này, đã khiến anh không thể kìm nén cảm xúc.

Trong một tập thể đang từng bước tìm lại vị thế, Casemiro không chỉ mang đến kinh nghiệm và bản lĩnh, mà còn là hiện thân của tinh thần chiến đấu. Và với Manchester United, anh vẫn là một trong những biểu tượng rõ nét nhất cho khát vọng hồi sinh của đội bóng.