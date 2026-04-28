Dù điều gì xảy ra tại Manchester United trong mùa hè này, Michael Carrick hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu. Ông đã làm tất cả những gì có thể để chứng minh mình xứng đáng trở thành HLV trưởng chính thức của đội bóng.

Khi Ruben Amorim rời Old Trafford trong bối cảnh đầy sóng gió hồi tháng 1, Carrick được giao nhiệm vụ tạm quyền đến hết mùa. Ban đầu, đó chỉ được xem là giải pháp tình thế, một lựa chọn an toàn để xoa dịu phòng thay đồ lẫn khán đài. Nhưng hơn ba tháng sau, câu chuyện đã hoàn toàn khác.

Dưới sự dẫn dắt của Carrick, United giành 29 điểm trong tổng số 39 điểm tối đa, thắng 9 trong 13 trận. Từ vị trí thứ bảy, "Quỷ đỏ" đã vươn lên đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League. Chỉ cần thêm hai điểm trong bốn vòng cuối, họ sẽ chính thức trở lại Champions League mùa sau.

Đó là thành tích không thể xem nhẹ, đặc biệt nếu nhớ rằng khi Carrick tiếp quản, niềm tin ở Old Trafford đang ở mức thấp nhất.