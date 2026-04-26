Tin mới nhất bóng đá sáng 26/4: Arsenal gặp đại họa, Salah đá trận cuối cho Liverpool?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Rennes vs Nantes
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Borussia Dortmund vs Freiburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Juventus
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Nice
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 26/4: Arsenal gặp đại họa, Salah đá trận cuối cho Liverpool?

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Arsenal "méo mặt" vì tổn thất nhân sự sau trận thắng Newcastle trong bối cảnh cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đến hồi căng thẳng.

Arsenal mất 2 sao, lâm nguy trong giai đoạn cuối mùa

Phút 35 trận đấu giữa Arsenal và Newcastle thuộc vòng 34 Ngoại hạng Anh, Kai Havertz buộc phải rời sân vì chấn thương và nhường chỗ cho Gyokeres. Thảm họa chưa khép lại với Arsenal bởi đến phút 54, Eze - tác giả pha lập công duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho "Pháo thủ" - cũng không thể đá tiếp (Martinelli vào thay).

Eze và Havertz đều chấn thương

Eze và Havertz đều chấn thương

Việc 2 nhân tố quan trọng dính chấn thương là tin không vui dành cho Arsenal, trong bối cảnh cuộc đua vô địch với Man City đang bước vào giai đoạn quyết định.

Salah chấn thương, đã đá trận cuối cho Liverpool?

Cũng ở vòng 34 Ngoại hạng Anh, Liverpool cũng "méo mặt" khi Mohamed Salah tập tễnh rời sân ở phút 60, trận thắng Crystal Palace 3-1. Theo Sun Sports, tiền đạo người Ai Cập gặp vấn đề về gân khoeo, thậm chí đối diện nguy cơ nghỉ hết mùa. Nếu viễn cảnh này xảy ra, Salah đã chơi trận cuối cho Liverpool bởi anh sẽ chia tay "Lữ đoàn đỏ" vào cuối mùa giải.

Man City vào chung kết FA Cup, trận đấu ở Ngoại hạng Anh dời lịch

Mới đây, ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận trận đấu giữa Bournemouth và Man City thuộc vòng 36 (17/5) sẽ phải dời lịch. Nguyên nhân vì Man City vừa ghi danh vào chung kết FA Cup, trận đấu diễn ra ngày 16/5 sau khi đánh bại Southampton 2-1 ở bán kết.

Hiện thời điểm mới diễn ra trận Bournemouth - Man City chưa được công bố. Đáng chú ý, Man City vẫn còn trận đá bù vòng 31 gặp Crystal Palace nhưng cũng chưa xác định cụ thể thời điểm tổ chức trận đấu.

Kết quả bóng đá Man City - Southampton: "Lật kèo" ấn tượng, lấy vé chung kết (FA Cup)
Kết quả bóng đá Man City - Southampton: "Lật kèo" ấn tượng, lấy vé chung kết (FA Cup)

(Bán kết) Đội bóng thi đấu ở giải hạng Nhất Anh cùng Man City tạo nên 90 phút kịch tính trên sân Wembley.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/04/2026 02:47 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN