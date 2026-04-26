Tin mới nhất bóng đá sáng 26/4: Arsenal gặp đại họa, Salah đá trận cuối cho Liverpool?

Arsenal mất 2 sao, lâm nguy trong giai đoạn cuối mùa

Phút 35 trận đấu giữa Arsenal và Newcastle thuộc vòng 34 Ngoại hạng Anh, Kai Havertz buộc phải rời sân vì chấn thương và nhường chỗ cho Gyokeres. Thảm họa chưa khép lại với Arsenal bởi đến phút 54, Eze - tác giả pha lập công duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho "Pháo thủ" - cũng không thể đá tiếp (Martinelli vào thay).

Eze và Havertz đều chấn thương

Việc 2 nhân tố quan trọng dính chấn thương là tin không vui dành cho Arsenal, trong bối cảnh cuộc đua vô địch với Man City đang bước vào giai đoạn quyết định.

Salah chấn thương, đã đá trận cuối cho Liverpool?

Cũng ở vòng 34 Ngoại hạng Anh, Liverpool cũng "méo mặt" khi Mohamed Salah tập tễnh rời sân ở phút 60, trận thắng Crystal Palace 3-1. Theo Sun Sports, tiền đạo người Ai Cập gặp vấn đề về gân khoeo, thậm chí đối diện nguy cơ nghỉ hết mùa. Nếu viễn cảnh này xảy ra, Salah đã chơi trận cuối cho Liverpool bởi anh sẽ chia tay "Lữ đoàn đỏ" vào cuối mùa giải.

Man City vào chung kết FA Cup, trận đấu ở Ngoại hạng Anh dời lịch

Mới đây, ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận trận đấu giữa Bournemouth và Man City thuộc vòng 36 (17/5) sẽ phải dời lịch. Nguyên nhân vì Man City vừa ghi danh vào chung kết FA Cup, trận đấu diễn ra ngày 16/5 sau khi đánh bại Southampton 2-1 ở bán kết.

Hiện thời điểm mới diễn ra trận Bournemouth - Man City chưa được công bố. Đáng chú ý, Man City vẫn còn trận đá bù vòng 31 gặp Crystal Palace nhưng cũng chưa xác định cụ thể thời điểm tổ chức trận đấu.