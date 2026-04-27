Milan vs Juventus 27/04/26 - Trực tiếp
Olympique Marseille vs Nice 27/04/26 - Trực tiếp
Villarreal vs Celta de Vigo 27/04/26 - Trực tiếp
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Tin mới nhất bóng đá sáng 27/4: Salah chờ đá cặp Ronaldo, Arsenal nhắm Endrick thay Gyokeres

Arsenal muốn cải tổ triệt để hàng công, trong khi Al Nassr đã được "bật đèn xanh" để chiêu mộ Salah.

Al Nassr được "bật đèn xanh" chiêu mộ Salah

Theo trang Okaz, HLV Jorge Jesus đã chấp thuận cho câu lạc bộ theo đuổi ngôi sao chạy cánh Mohamed Salah, sau khi anh chia tay Liverpool vào mùa hè 2026. Dù vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn Al Nassr đảm bảo tương lai cho bản thân để hướng tới kế hoạch nhân sự dài hạn.

Nếu gia nhập Al Nassr, Salah sẽ sát cánh cùng Cristiano Ronaldo và đặc biệt là Sadio Mane, đối tác thân thiết của anh tại Liverpool trong quá khứ.

Salah có thể trở thành đồng đội của Ronaldo và Mane?

Arsenal nhắm Endrick thay Gyokeres

Theo CaughtOffside, Arsenal đang theo dõi sát sao tương lai của tiền đạo Endrick ở Real Madrid. Cầu thủ 19 tuổi sẽ trở lại Real sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Lyon, nhưng chưa được đảm bảo vị trí vững chắc. Nguồn tin cũng khẳng định, Arsenal sẽ thực hiện cuộc cải tổ lớn ở hàng công sau màn trình diễn đáng thất vọng của các tiền đạo, đặc biệt là Viktor Gyokeres. Không loại trừ khả năng, một vài cái tên phải "bán xới" khỏi sân Emirates.

Real từ chối chiêu mộ Bernardo Silva

Theo AS, siêu "cò" Jorge Mendes đã chào mời Real Madrid chiêu mộ thân chủ của mình, tiền vệ Bernardo Silva sau khi anh chia tay Man City vào mùa hè. Tuy nhiên, "Đội bóng hoàng gia" lập tức từ chối bởi dù đánh giá cao ngôi sao người Bồ Đào Nha, CLB nhận định anh không phù hợp với các tiêu chí chuyển nhượng. 

Lampard thúc giục Coventry "phá két" sau khi trở lại Ngoại hạng Anh

Trả lời truyền thông sau khi chính thức cùng Coventry City nâng cúp vô địch giải Hạng Nhất Anh (Championship), HLV Frank Lampard bất ngờ lên tiếng cảnh báo đội bóng chủ quản. Cụ thể, cựu tiền vệ này yêu cầu Coventry gấp rút bổ sung lực lượng để tránh viễn cảnh xuống hạng ngay mùa giải đầu tiên lên chơi ở Ngoại hạng Anh:

"Đây là thách thức rất lớn. Chúng ta thấy số lượng các đội bóng lên hạng rồi lại xuống hạng rất nhiều, việc trụ vững ở Ngoại hạng Anh là rất khó. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta sẽ làm điều đó nhanh chóng, và tôi nghĩ chúng ta phải làm điều đó thật nhanh. Quyết định nằm ở ông chủ vì ông ấy là người đứng đầu câu lạc bộ".

Lời chia tay buồn của Salah: Không được đá nốt mùa cho Liverpool, có phải nghỉ World Cup?

Salah có vẻ sẽ phải nghỉ hết mùa giải cho Liverpool sau chấn thương, nhưng anh có kịp trở lại cho World Cup?

-27/04/2026 01:29 AM (GMT+7)
