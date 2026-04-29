Mike Tyson 59 tuổi vượt bóng ma chấn thương, quyết hạ gục "kẻ bất bại" Mayweather

Sự im lặng bất thường ngay trước ngày dự kiến thượng đài đã biến màn so găng giữa Mike Tyson và Floyd Mayweather trở thành câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất của làng quyền Anh năm 2026. Nhưng phía sau lớp màn đó, trận đấu chưa hề biến mất.

Tyson (bên trái) có thể thượng đài Mayweather (bên phải) vào 30/5

Trận đấu “bốc hơi” phút chót và dấu hỏi lớn

Theo kế hoạch ban đầu, hai huyền thoại quyền Anh từng gây chấn động khi xác nhận ký hợp đồng thượng đài trong một trận biểu diễn trong năm 2026. Thậm chí, Mike Tyson từng nhắm tới mốc ngày 25/4 tại CHDC Congo địa điểm gợi nhắc về trận “Rumble in the Jungle” huyền thoại.

Có những thông tin còn đẩy câu chuyện lên cao trào khi cho rằng chiếc ring từng chứng kiến Muhammad Ali hạ gục George Foreman năm 1974 sẽ được tái sử dụng. Một chi tiết đủ khiến bất kỳ người hâm mộ boxing nào cũng phải nổi da gà.

Thế nhưng, tất cả nhanh chóng rơi vào im lặng. Không địa điểm, không nhà đài, không xác nhận chính thức. Trận đấu tưởng như cận kề bỗng “bốc hơi” ngay trước giờ G.

Dù vậy, nguồn tin hậu trường tiết lộ kèo đấu vẫn đang được xúc tiến, với mốc thời gian mới được nhắm tới là ngày 30/5, dù địa điểm vẫn là ẩn số.

Trận đấu gần nhất, Tyson thua Jake Paul (bên trái) năm 2024

Tyson: Cuộc chiến ngược dòng thời gian

Ở tuổi 59, Mike Tyson không còn là “Iron Mike” hủy diệt của những năm 90. Ông từng giải nghệ từ năm 2005 sau hai thất bại liên tiếp, trước khi trở lại trong trận biểu diễn với Roy Jones Jr. năm 2020.

Nhưng điều khiến Tyson trở nên đặc biệt không phải là thành tích, mà là cách ông liên tục thách thức giới hạn của chính mình.

Trận thua trước Jake Paul năm 2024, khi phải đối đầu đối thủ kém tới 30 tuổi không khiến ông dừng lại. Ngược lại, nó như một lời khẳng định, Tyson vẫn muốn chiến đấu, bất chấp tuổi tác và những dấu vết chấn thương đã hằn sâu.

Và lần này, mục tiêu của ông không ai khác ngoài “kẻ bất bại” Floyd Mayweather.

Mayweather: “Độc cô cầu bại” chưa từng ngủ quên

Ở phía đối diện, Mayweather vẫn giữ nguyên hào quang của một tượng đài với thành tích 50-0 hoàn hảo. Kể từ khi đánh bại Conor McGregor năm 2017, anh chính thức giải nghệ, nhưng chưa bao giờ rời xa võ đài.

Những trận biểu diễn liên tiếp, từ người nổi tiếng cho tới các võ sĩ MMA, giúp Mayweather duy trì phong độ và quan trọng hơn đó là sức hút thương mại.

Năm 2026 thậm chí còn bận rộn hơn với “Money man”, một trận đấu tại Athens gặp Mike Zambidis vào tháng 6, trước khi tái đấu Manny Pacquiao vào tháng 9, trận đấu có thể khiến ông phải mạo hiểm chính kỷ lục bất bại.

Mayweather (bên trái) đấu biểu diễn với John Gotti III (bên phải) vào năm 2024

Trong bối cảnh đó, việc đối đầu Tyson là một show diễn, và trở thành màn chạm trán giữa hai chương khác biệt của lịch sử boxing.

Nếu trận đấu diễn ra, nó là cuộc đối đầu giữa hai triết lý, sức mạnh hoang dã của Tyson và sự hoàn hảo tính toán của Mayweather.

Nhưng cũng cần nhìn thẳng, tuổi tác, thể trạng và nhịp độ thi đấu hiện tại khiến Tyson ở thế bất lợi rõ rệt. Trong khi đó, Mayweather dù cũng đã 49 tuổi vẫn duy trì phong cách thi đấu dựa trên kỹ thuật, ít hao tổn thể lực hơn.